Турнир WTA-1000 в Мадриде, 28 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 28 апреля, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдут матчи третьего круга. Игровой день стартует в 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Третий круг. Расписание 28 апреля
- Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — начало матча около 12:00 мск.
- Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — начало матча около 14:00 мск.
- Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Мирра Андреева (Россия) — начало матча около 15:30 мск.
- Каролин Гарсия (Франция, 21) — Ясмине Паолини (Италия, 12) — начало матча около 17:00 мск.
- Даниэль Коллинз (США, 13) — Жаклин Кристиан (Румыния, Q) — начало матча около 18:00 мск.
- Робин Монтгомери (США, WC) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — начало матча не ранее 21:00 мск.
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