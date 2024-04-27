Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Рафаэля Надаля над Алексом де Минором на «Мастерсе» в Мадриде

Видеообзор победы Рафаэля Надаля над Алексом де Минором на «Мастерсе» в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках второго круга грунтового «Мастерса» прошёл матч, в котором испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», в двух сетах одержал победу над 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Для испанца, который в апреле впервые с 2022 года выступил на грунтовых кортах, это первая за более чем 500 дней победа над игроком из топ-20 рейтинга ATP.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Рафаэля Надаля над Алексом де Минором во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Следующим соперником Рафаэля Надаля станет Педро Качин (Аргентина, 91).

Материалы по теме
Волевая победа Медведева в Мадриде. А юная Мирра и 39-летняя Звонарёва выиграли пару
Волевая победа Медведева в Мадриде. А юная Мирра и 39-летняя Звонарёва выиграли пару
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android