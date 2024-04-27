Видеообзор победы Рафаэля Надаля над Алексом де Минором на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках второго круга грунтового «Мастерса» прошёл матч, в котором испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», в двух сетах одержал победу над 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Для испанца, который в апреле впервые с 2022 года выступил на грунтовых кортах, это первая за более чем 500 дней победа над игроком из топ-20 рейтинга ATP.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Рафаэля Надаля над Алексом де Минором во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Следующим соперником Рафаэля Надаля станет Педро Качин (Аргентина, 91).