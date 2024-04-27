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Де Минор прокомментировал поражение от Надаля во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Де Минор прокомментировал поражение от Надаля во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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11-я ракетка мира Алекс де Минор из Австралии прокомментировал поражение во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Напомним, австралиец в двух сетах проиграл испанскому теннисисту, 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«В конце концов, такие матчи всегда непростые. В них никогда не знаешь, что именно произойдет. Ты готовишься ко всему: к условиям, к типу матча, ко всем ожиданиям, к публике. Готовишься, как можно лучше, а потом выходишь на корт, играешь так, как должен, но ничего не выходит. Могло ли сказаться давление? Не уверен. Я думаю, что в целом уровень, который Надаль показал сегодня, был довольно высоким. Я бы хотел играть немного лучше, это правда. Но это теннис. Ты стараешься выкладываться на полную, и бывают дни, когда ты достигаешь нужного уровня, и дни, когда ты этого не делаешь», — сказал Алекс де Минор на пресс-конференции.

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