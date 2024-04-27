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Рафаэль Надаль высказался о своей готовности выступить на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль высказался о своей готовности выступить на «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос», высказался о своей готовности выступить на турнире в этом году после победы над 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Готов ли к «Ролан Гаррос», учитывая сегодняшний матч? Нет. В последние несколько дней моё тело ощущается несколько лучше, но я всё ещё не уверен. Я понимаю, что для людей, которые не входят в мою команду, тяжело понять некоторые вещи, но для меня «Ролан Гаррос» — важнейший турнир в моей карьере. И все моменты, которые я прожил там, наслаждаясь, останутся навсегда в моём сердце.

Речь идёт не о победе или поражении, речь о выходе на корт с мыслью, что я могу бороться и быть конкурентоспособным. Я мечтаю о том, что это может случиться, но если я не смогу выйти на корт, я предпочту остаться со всеми изумительными воспоминаниями оттуда. Я хочу быть там, выйти с шансом помечтать о чём-нибудь важном. Но если будет хоть небольшой процент сомнения, я не буду играть», — приводит слова спортсмена Tennis TV.

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