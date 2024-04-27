Димитров проиграл Меншику в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде
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Болгарский теннисист Григор Димитров, десятая ракетка мира, не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В матче второго круга спортсмен в трёх сетах проиграл 74-й ракетке мира из Чехии Якубу Меншику. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 3:6.
Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 19:35 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
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|3
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|7 7
|3
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|6 4
|6
Якуб Меншик
Я. Меншик
Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Григор Димитров выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил пять двойных ошибок. На счету Якуба Меншика 14 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и также пять двойных ошибок.
За выход в 1/8 финала Якуб Меншик поборется с 35-й ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Это будет первая встреча теннисистов друг с другом на корте.
Комментарии
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