Димитров проиграл Меншику в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде

Болгарский теннисист Григор Димитров, десятая ракетка мира, не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В матче второго круга спортсмен в трёх сетах проиграл 74-й ракетке мира из Чехии Якубу Меншику. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Григор Димитров выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил пять двойных ошибок. На счету Якуба Меншика 14 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и также пять двойных ошибок.

За выход в 1/8 финала Якуб Меншик поборется с 35-й ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Это будет первая встреча теннисистов друг с другом на корте.