Рублёв — Давидович-Фокина: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 28 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч третьего круга, в котором за победу поборется российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира. Соперником россиянина будет 28-я ракетка мира из Испании Алехандро Давидович-Фокина. Встреча спортсменов поставлена вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Алехандро Давидович-Фокины за выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.
Это будет четвёртая личная встреча теннисистов на корте. В предыдущих трёх матчах («Ролан Гаррос» — 2020, Дубай-2023 и Рим-2023) победа в борьбе оставалась за российским спортсменом.
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