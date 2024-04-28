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Хачанов раскрыл, о чём спорил с Баутиста-Агутом о время матча в Мадриде

Хачанов раскрыл, о чём спорил с Баутиста-Агутом о время матча в Мадриде
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Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира, рассказал, с чем был связан его спор с испанцем Роберто Баутиста-Агутом во время третьего сета матча второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Когда мы начали третий сет, он спрашивал у меня, зачем я тяну время. Я пытался объяснить, что я этого не делаю. Просто линии, когда они мокрые, проскальзывают, можно поскользнуться, мячи могут соскользнуть. Я спросил, нормально ли ему так играть, а он что-то завёлся: «Ты тянешь время, давай играть!» Я объяснил, что это был не какой-то ход конём, что я не пытаюсь играть грязно, задерживать время. Он меня знает, я такие вещи не делаю», — приводит слова Хачанова YouTube-канал «БОЛЬШЕ!»

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