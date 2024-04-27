Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в трёх сетах обыграл 68-ю ракетку мира из Испании Роберто Карбальес-Баэну. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. За это время Александр Бублик выполнил пять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил шесть двойных ошибок. На счету Роберто Карбальем-Баэны три реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала Александр Бублик поборется либо с Томашем Махачем (Чехия, 50), либо с Беном Шелтоном (США, 15). Соперник казахстанца определится сегодня вечером.