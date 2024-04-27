Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в трёх сетах обыграл 68-ю ракетку мира из Испании Роберто Карбальес-Баэну. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 19:25 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 2
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. За это время Александр Бублик выполнил пять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил шесть двойных ошибок. На счету Роберто Карбальем-Баэны три реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала Александр Бублик поборется либо с Томашем Махачем (Чехия, 50), либо с Беном Шелтоном (США, 15). Соперник казахстанца определится сегодня вечером.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android