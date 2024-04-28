Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Павла Котова рассказал о подготовке к матчу с Янником Синнером на турнире в Мадриде

Тренер Павла Котова рассказал о подготовке к матчу с Янником Синнером на турнире в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Михаил Бриль, тренер 72-й ракетки мира Павла Котова рассказал о специфике подготовки к матчу против второй ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера, с которым россиянин сразится в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Как мы будем готовиться к матчу с Янником Синнером? На самом деле, нас ждут рутинные действия: закрутить велосипед, сходить к физио, на массаж, покушать. Мы не пропускаем, это обязательно для восстановления. И будем смотреть матч Синнера: что мы можем найти, что можем против него использовать. Понятное дело, что будет очень тяжело, он очень здорово играет в этом сезоне, очень сильно прибавил. Я думаю, что Паше нужно будет выйти и получить кайф от себя, от своей игры, от того, что он сможет сделать. И просто бороться за каждый розыгрыш, а там пусть будет что будет», — сказал Михаил Бриль в интервью Okko.

Напомним, завтра, 29 апреля, Котов и Синнер впервые сыграют друг против друга.

Ранее, во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде, россиянин в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира Джордана Томпсона из Австралии, а Синнер уверенно прошёл соотечественника Сонего.

Материалы по теме
Тренер Павла Котова назвал главную цель теннисиста на сезон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android