Циципас — о поражении 118-й ракетке мира в Мадриде: нужно скромно принимать происходящее

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал неудачный старт на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Напомним, в матче второго круга Циципас (6) со счётом 4:6, 4:6 проиграл 118-й ракетке мира, представителю Бразилии Тьяго Монтейро (Q).

«Нужно, как и в последние несколько месяцев, скромно принимать происходящее и концентрироваться на процессе. Я чувствовал себя выбитым из ритма на протяжении всего матча. Мне казалось, что моё тело меня не слушается. Я мог что-то изменить, потому что добился улучшений по ходу игры. Однако они появились слишком поздно. Но я буду стараться извлечь из них пользу для будущих матчей. И когда в следующий раз выйду на корт и снова столкнусь с той же ситуацией, играя с игроком, который жаждет обыграть меня, я успешно применю все наработки. Конечно, это был тот тип соперников, с которыми всем, несомненно, следует быть более бдительными. Я хотел бы поздравить Тьяго. Отличный матч с его стороны. Таков теннис», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, Стефанос Циципас первым из двадцатки сеяных теннисистов вылетел с турнира серии «Мастерс» в Мадриде.