Медведев рассказал, что у него не получилось в первом сете матча с Арнальди в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, рассказал, что у него не получилось в первом сете матча второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором он играл с итальянцем Маттео Арнальди. Россиянин проиграл стартовый сет со счётом 2:6, но затем совершил камбэк и выиграл встречу.

«Здесь тренировочный корт очень сильно отличается от матчевого, но при этом если ты приедешь вообще не потренировавшись, то ты точно ничего не попадёшь. В итоге я вышел: корт другой, мячи другие, всё летит по-другому, нужно искать свою дистанцию, скорость, с которой ты не будешь ошибаться, но и не будешь давать сопернику лёгких мячей.

В первом сете у меня ничего не получилось найти, но постепенно во время матча я играл всё лучше и лучше, и третий сет, как по мне, был идеальный, на моей подаче не было никаких вопросов, на подаче соперника я мог брейковать больше, но он пару раз неплохо подал в линии. Поэтому я, в принципе, доволен собой и надеюсь, что буду дальше играть, как в третьем сете», — приводит слова теннисиста «Больше!»