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Веснина высказалась о своём первом матче после возвращения в тур

Веснина высказалась о своём первом матче после возвращения в тур
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Российская теннисистка Елена Веснина высказалась о своём первом матче после возвращения в профессиональный тур. В субботу, 27 апреля, спортсменка в паре с хорваткой Донной Векич проиграла в первом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я понимаю за счёт опыта, который у меня есть, что вначале всегда трудно, особенно трудно с напарницей, с которой ты ещё никогда не играла, но я очень рада оказаться вновь в Мадриде, выйти на корт. И соревновательный драйв, пусть он и был достаточно коротким, но он нужен, потому что по-другому ты не понимаешь, что тебе делать на корте. Поэтому я очень рада, что мы сегодня вышли. Мы старались, мы играли, но это сложно с первого раза.

Мадрид — вообще особенное для меня место. Здесь я выиграла свой последний титул, можно сказать, крайний: с Катей Макаровой в паре выиграли турнир, я уже была на 11-й неделе беременности. И мы тогда с Катей уже смеялись, что мы были трое против двух», — приводит слова спортсменки «Больше!»

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