Хачанов рассказал о состоянии во время матча с Баутиста-Агутом на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира, рассказал о своём состоянии во время матча с испанцем Роберто Баутиста-Агутом во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Россиянин выиграл встречу со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Играть с Баутиста-Агутом, особенно в Испании… Мы в том году играли здесь с ним в третьем круге, и это всегда тяжёлые матчи. Каждая встреча — это реально битва. Я вроде знаю, чего ожидать, но если он начинает играть на высоком уровне, то сложно что-то сделать, надо привыкать, стараться найти его слабые места.

Для меня это ещё и первый матч, он всегда непростой, на каждом турнире. Роберто играл квалификацию, попал в основную сетку, потом выиграл матч, то есть начал турнир вообще в другом состоянии. Я очень рад выиграть, после первого сета у меня получилось повысить свой уровень, я стал лучше играть, поэтому, в принципе, и победил.

Концовка? Да, я себя завёл, но при этом я старался не смотреть в бокс. Это такие моменты, когда ты должен чувствовать, когда твои эмоции, нервы зашкаливают, а если ещё и смотреть в бокс, то ты начинаешь ещё больше проявлять эмоции. Поэтому я стараюсь быть в себе, оставаться сфокусированным, знаю, что надо делать. Ты должен чувствовать во время матча, что тебе нужно, стараться искать баланс, чтобы быть в игре», — приводит слова Хачанова «БОЛЬШЕ!»