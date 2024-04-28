Тренер Павла Котова назвал главную цель теннисиста на сезон

Михаил Бриль, тренер 72-й ракетки мира Павла Котова, назвал главную цель российского теннисиста на сезон. Напомним, что вчера, 27 апреля, Котов вышел в третий круг турнира грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв за 3 часа 16 минут 33-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона. До этого турнира Котов никогда не выигрывал матчи на «Мастерсах».

«Какие цели на сезон? Войти в топ-50 и там закрепиться», — сказал Михаил Бриль в интервью Okko.

Отметим, что лучший результат Котова — 61-я позиция в рейтинге ATP. Он достиг её после выступления на Australian Open. На этом турнире россиянин впервые выиграл матч на уровне основной сетки турниров «Большого шлема».

В следующем матче на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде Павел Котов встретится с второй ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером.