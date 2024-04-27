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Кори Гауфф уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Ястремскую

Кори Гауфф уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Ястремскую
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 27 апреля, она уверенно в двух сетах обыграла полуфиналистку Australian Open — 2024 Даяну Ястремскую (Украина) со счётом 6:4, 6:1.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 21:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 17 минут. Гауфф реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Ястремская — три из шести. Также теннисистка из США допустила восемь двойных ошибок и выполнила два эйса. Украинка допустила одну двойную ошибку и выполнила два эйса.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Гауфф сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис, которая в третьем круге обыграла россяинку Людмилу Самсонову.

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