Кори Гауфф уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Ястремскую

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 27 апреля, она уверенно в двух сетах обыграла полуфиналистку Australian Open — 2024 Даяну Ястремскую (Украина) со счётом 6:4, 6:1.

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 17 минут. Гауфф реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Ястремская — три из шести. Также теннисистка из США допустила восемь двойных ошибок и выполнила два эйса. Украинка допустила одну двойную ошибку и выполнила два эйса.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Гауфф сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис, которая в третьем круге обыграла россяинку Людмилу Самсонову.