«Словно быть в клубе пьяным». Видео с танцем Медведева разошлось по Сети

Когда на корт выходят Даниил Медведев и Стефанос Циципас, можно не сомневаться: будет интересно. Теннисисты, которые, может, и не враждуют открыто между собой, ревностно следят друг за другом. И не упускают возможности лишний раз подколоть оппонента.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Медведев в двух сетах обыграл Циципаса — 7:5, 7:5. «Грязное» время матча — с учётом двух длиннющих пауз, обусловленных дождём — превысило шесть часов. Уже одного этого достаточно, чтобы игру запомнили все, кто имел к ней хоть какое-то отношение. Но россиянину этого показалось мало, и после решающего розыгрыша он исполнил зажигательный танец. Вот как это выглядело:

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Почему Медведев исполнил такой танец? Скорее всего, дело в том, что Даниил вспомнил, как нечто подобное выдал Стеф. Грек не удержался от танца после победы над российским теннисистом в полуфинале хардового турнира в Цинциннати в 2022 году.

Впрочем, комментируя своё празднование, Медведев не стал вспоминать тот случай. «Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, а у меня много таких друзей, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так. Поэтому я не знаю, как всё пройдёт, но я был просто счастлив пройти в мой первый финал «Мастерса» на грунте», — приводит слова российского теннисиста Yahoo Sports.

Другие яркие празднования Медведева

Самый памятный момент — безусловно, победа над Новаком Джоковичем в финале US Open 2021 года. Медведев обыграл тогда серба со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Сразу после решающего розыгрыша Даниил завалился на корт, имитируя празднование в стиле «мёртвой рыбки» из футбольного симулятора FIFA. Кто вдруг не знает, Медведев — страстный футбольный болельщик, а его любимый клуб — мюнхенская «Бавария», которая, впрочем, в последнее время дарит ему мало поводов для радости.

Медведев празднует победу над Джоковичем в финале US Open — 2021 Фото: Sarah Stier/Getty Images

А вот подтверждение того, что Даниил болеет за «Баварию». В финале ATP Cup — 2021 Россия победила Италию 2-0, и Медведев, обыгравший во втором матче Маттео Берреттини, отпраздновал победу жестом экс-футболиста мюнхенского клуба Марио Гомеса, отведя правую руку в сторону и чуть наклонившись. «Марио Гомес делал так, когда играл за «Баварию». Он был моим любимым игроком. Иногда он делал так, и мне это нравилось. И я решил повторить», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.

Медведев празднует победу над Берреттини в финале ATP Cup — 2021 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

А не далее как на Australian Open – 2023 Медведев в честь своей победы… оголил бедро. Во втором круге турнира россиянин, победив Джона Миллмана, продемонстрировал свои мышцы. Это была отсылка к празднованию венгра Мартона Фучовича.

Медведев празднует победу над Миллманом во втором круге Australian Open — 2023 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Как отреагировали в соцсетях

Победный танец Медведева обсуждали едва ли не больше, чем сам матч. Вот лишь некоторые из реплик.

«Медведев сымитировал танец Циципаса, который тот проделал после победы в Цинциннати?» — задаются вопросом журналисты из Tennis Updates.

«Станцуй немного, раз уж вышел в финал «Мастерса» в Риме. А теперь все исполняем Медди», — заметила пресс-служба Tennis TV.

«У Медди есть свои движения», — напомнили в Tennis Channel.

«Напомнило танец Андреа Петкович», — заметил журналист Дэвид Кейн.

«Медведев исполнил самый странный и классный танец. Он играет не только для того, чтобы побеждать, но и чтобы развлекать публику», — указали журналисты из Tennis Letter.

«Лучшее празднование в истории», — подытожили журналисты We Are Tennis.

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В финале соперником Медведева станет 20-летний датчанин Хольгер Руне. Будет ли новый танец? Узнаем совсем скоро.