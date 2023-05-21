Медведев vs Руне в финале Рима! Возьмёт ли россиянин 1-й грунтовый титул перед «РГ»? LIVE!

Супертурнир в столице Италии приблизился к развязке. В финале среди мужчин определится чемпион-2023. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 13-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В воскресенье должен определиться чемпион в мужском одиночном разряде. До этой стадии добрались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и датчанин Хольгер Руне (7). Даниил по пути одолел таких сильных соперников, как Александр Зверев и Стефанос Циципас. Руне же оказался сильнее Новака Джоковича и Каспера Рууда. Ранее Медведев и Руне встречались лишь однажды – в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло – и тогда победу в двух сетах праздновал юный датчанин. Удастся ли Даниилу взять реванш и завоевать свой первый грунтовый титул? Все подробности игрового дня – в нашем онлайне!