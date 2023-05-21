Медведев vs Руне в финале Рима! Возьмёт ли россиянин 1-й грунтовый титул перед «РГ»? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 13-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В воскресенье должен определиться чемпион в мужском одиночном разряде. До этой стадии добрались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и датчанин Хольгер Руне (7). Даниил по пути одолел таких сильных соперников, как Александр Зверев и Стефанос Циципас. Руне же оказался сильнее Новака Джоковича и Каспера Рууда. Ранее Медведев и Руне встречались лишь однажды – в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло – и тогда победу в двух сетах праздновал юный датчанин. Удастся ли Даниилу взять реванш и завоевать свой первый грунтовый титул? Все подробности игрового дня – в нашем онлайне!
|1
|2
|3
|
|
Ну а Елена Рыбакина из Казахстана в субботу выиграла свой второй «тысячник» в сезоне. После Индиан-Уэллса ей покорился и Рим.
О том, как Даниил Медведев накануне смог победить Стефаноса Циципаса на грунте, читайте в нашем обзоре.
Обо всех подробностях субботнего дня, во время которого удалось сыграть два мужских полуфинала и женский финал, читайте в нашем лайве дня.
Турнир в Риме, несмотря на постоянные дожди, всё же добрался до финишной черты. Остался последний шаг — мужской финал между Даниилом Медведевым и Хольгером Руне. Начало - не ранее 17:00 мск, но после завершения мужского парного финала.
- 21 мая 2023
-
11:33
-
10:49
-
09:49
-
09:00
-
07:50
-
04:01
-
03:20
-
03:04
-
02:39
-
02:23
-
01:40
-
01:14
-
00:25
-
00:08
- 20 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19
-
20:59
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
19:07
-
18:32
-
18:15
-
17:15
-
16:53
-
16:27
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:43