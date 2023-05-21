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Даниил Медведев, Хольгер Руне: онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Риме-2023, результаты, сетка, где смотреть

Медведев vs Руне в финале Рима! Возьмёт ли россиянин 1-й грунтовый титул перед «РГ»? LIVE!
Даниил Сальников
Медведев vs Руне в финале Рима! LIVE
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Супертурнир в столице Италии приблизился к развязке. В финале среди мужчин определится чемпион-2023. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 13-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В воскресенье должен определиться чемпион в мужском одиночном разряде. До этой стадии добрались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и датчанин Хольгер Руне (7). Даниил по пути одолел таких сильных соперников, как Александр Зверев и Стефанос Циципас. Руне же оказался сильнее Новака Джоковича и Каспера Рууда. Ранее Медведев и Руне встречались лишь однажды – в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло – и тогда победу в двух сетах праздновал юный датчанин. Удастся ли Даниилу взять реванш и завоевать свой первый грунтовый титул? Все подробности игрового дня – в нашем онлайне!

Рим (м). Финал
21 мая 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Live Даниил Сальников

Ну а Елена Рыбакина из Казахстана в субботу выиграла свой второй «тысячник» в сезоне. После Индиан-Уэллса ей покорился и Рим.

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11:17 Даниил Сальников

О том, как Даниил Медведев накануне смог победить Стефаноса Циципаса на грунте, читайте в нашем обзоре.

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Обо всех подробностях субботнего дня, во время которого удалось сыграть два мужских полуфинала и женский финал, читайте в нашем лайве дня.

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11:14 Даниил Сальников

Турнир в Риме, несмотря на постоянные дожди, всё же добрался до финишной черты. Остался последний шаг — мужской финал между Даниилом Медведевым и Хольгером Руне. Начало - не ранее 17:00 мск, но после завершения мужского парного финала.

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