Медведев и ещё три игрока оспорят звание 1-й ракетки мира. Рейтинговые расклады перед «РГ»

В воскресенье, 28 мая, стартует главный грунтовый турнир – «Ролан Гаррос», на котором будут разыграны 2000 очков. По итогам этого «Шлема» произойдут серьёзные изменения в сотне рейтинга, в десятке, а возможно, и поменяются даже лидеры. Но обо всём по порядку.

После «Мастерса» в Риме Новак Джокович сдал свои лидирующие позиции, и его разом обогнали Карлос Алькарас и чемпион турнира Даниил Медведев. А финалист Хольгер Руне обогнал Андрея Рублёва и впервые стал шестой ракеткой мира. Сейчас отставание Медведева от лидера Алькараса составляет 485 очков, но и Джокович находится поблизости от россиянина – 385 очков.

Напомним, в рейтинге ATP учитываются результаты за последние 52 недели. И по итогам «Ролан Гаррос» — 2023 прежде всего отнимутся очки, заработанные игроками на этом турнире в 2022 году. У Медведева и Циципаса это 180 очков за четвёртый круг, у Алькараса и Джоковича – 360 за 1/4 финала, а Каспера Рууда – 1200 за финал. Кроме того, у Медведева и Циципаса отнимутся баллы за турниры первой недели травяного сезона – Хертогенбосх и Штутгарт. Получается, что на первое место в рейтинге ATP по итогам Открытого чемпионата Франции – 2023 претендуют сразу четыре игрока – Алькарас, Медведев, Джокович и Циципас. Посмотрим, что им нужно сделать, чтобы стать лидерами.

Существует несколько вариантов, при которых Карлос Алькарас сохранит своё лидерство:

выиграть титул;

дойти до финала, при условии, что Медведев не завоюет титул;

дойти до полуфинала или четвертьфинала, при условии, что Медведев не выйдет в финал, а Джокович не завоюет титул;

дойти до четвёртого круга, при условии, что Медведев не доберётся до полуфинала, а Джокович не выйдет в финал,

но даже при поражении в первом, втором или третьем кругах Алькарас может остаться на первом месте в рейтинге, если Медведев не дойдёт до полуфинала, Джокович не выйдет в финал, а Циципас не выиграет титул.

У Даниила Медведева тоже есть несколько путей к званию первой ракетки мира:

выиграть титул;

дойти до финала, если при этом Алькарас или Джокович не завоюют титул;

дойти до полуфинала, при условии, что Алькарас сойдёт до 1/4 финала, а Джокович не завоюет титул.

Для Новака Джоковича тоже есть пара успешных условий:

выиграть титул;

выйти в финал, при условии, что Алькарас проиграет в четвёртом круге, а Медведев – в 1/4 финала или раньше.

Стефаносу Циципасу же необходим только титул «Ролан Гаррос» — 2023, при этом Алькарас должен сойти с дистанции в первых трёх кругах, Медведев – в 1/4 финала, а Джокович – в 1/2 финала.

У женщин тоже возможны изменения лидера мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос» — 2023. На первое место претендуют Ига Свёнтек и Арина Соболенко, возглавившие сетку турнира. У Соболенко сейчас 7541 очко, и после вычета баллов за третий круг «Ролан Гаррос» — 2022 и финала Хертогенбосха-2022 у белоруски останется 7232 очка. У Свёнтек же сгорят баллы за титул в Париже-2022, и от её 8940 очков останется 6940. Это означает, что польской теннисистке, чтобы сохранить шансы остаться первой, надо как минимум дойти до 1/4 финала. Если Ига доберётся до 1/2 финала, то ей необходимо, чтобы Соболенко не прошла дальше четвертьфинала. Выход Свёнтек в финал сохранит ей первое место, если Арина не пробьётся дальше полуфинала. И только в случае титула Ига Свёнтек гарантированно сохранит за собой первое место.