Видео с твинером Касаткиной разлетелось по Сети. Как она это делает?

Открытый чемпионат Франции — похоже, любимый турнир первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Год назад Касаткина дошла до полуфинала в Париже — пока это её лучший результат на турнирах «Большого шлема». А в 2023-м Дарья уже вышла в третий круг. В первых двух раундах россиянка не отдала соперницам ни сета: сперва она обыграла немку Юле Нимайер (6:3, 6:4), а затем с точно таким же счётом победила Маркету Вондроушову из Чехии. В третьем круге её ожидает американка Питон Стирнс.

Мастерство Касаткиной, демонстрируемое ею на корте, заслуживает восхищения. В матче с Вондроушовой Дарья исполнила удачный твинер. Это такой удар, при котором теннисист посылает мяч между ног, находясь спиной к сетке. В розыгрыше при счёте 2:3 во втором сете и 30:30 на своей подаче Касаткина от сетки побежала за свечой, посланной Вондроушовой на заднюю линию. Дарья, стоя спиной к сетке, смогла отбить мяч между ног, направив его по диагонали. Соперница до мяча не дотянулась. Впрочем, в этом месте соответствующее видео будет лучше любого текста:

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

По словам Касаткиной, удача здесь вовсе ни при чём. Всё дело в упорных тренировках. «Не буду врать, я много тренировала этот удар. Когда была ребёнком, может, в 10 лет, я тренировала этот удар дома о стенку. Это занимало у меня часа два в день. Это не удача, я тренировала этот удар, и наконец-то он удался!» — сказала Касаткина в послематчевом интервью на корте.

А на пресс-конференции Дарья подробно раскрыла тему. «Один раз уже выигрывала твинером в Торонто в 2017-м, против Роберты Винчи, так что теперь у меня два таких. У нас было что-то типа урока с Наоми [Осакой], но, кажется, после она ни разу не пыталась его сделать. Да ей и не нужно. Она очень хороша на задней линии. Но если Бьянка хочет, конечно, постараюсь ей показать, но это тяжело. Я тренировала этот удар с 10 лет, так что у неё мало времени (смеётся). Секрет хорошего твинера – не думать, что собираешься его сделать, а просто делать. Иногда он приходит из ниоткуда», — сообщила спортсменка.

Говоря об «уроке» с Осакой, Касаткина имела в виду «тысячник» в Индиан-Уэллсе в 2018 году. Тогда 20-летняя на тот момент Дарья на одной из тренировок учила свою ровесницу Наоми, как выполнять этот сложный удар. Хотя в финале с участием этих же спортсменок обошлось без твинеров, и Осака оказалась сильнее — 6:3, 6:2.

Твинер — красивейший удар, но очень сложный в исполнении и далеко не всегда завершается успехом. В новое время самый яркий эпизод, связанный с этим ударом, приключился в 2009 году, когда Роджер Федерер в полуфинале US Open заработал матчбол в игре с Новаком Джоковичем. Потом этот эпизод даже стал основой для рекламного ролика с участием Федерера.

Что же до Касаткиной, то она действительно королева твинеров — и вот почему. В 2018 году Дарья установила достижение, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса, — 18 успешных твинеров за минуту (из 20 попыток)! Рекорд установлен в присутствии представителей Книги и WTA, так что всё официально.