«Просто катастрофа». На «Ролан Гаррос» назревает скандал из-за кортов и мячей

На «Ролан Гаррос» закончился первый круг. Теннисисты уже поделились с журналистами первыми впечатлениями от турнира. И далеко не все спортсмены дали положительные отзывы. Так, вторая ракетка мира Даниил Медведев покритиковал мячи, которые, по его мнению, оказались слишком тяжёлыми. Напомним, Медведев в первом раунде сенсационно проиграл 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду. Матч, продолжавшийся более четырёх часов, растянулся на пять сетов — 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.

Медведев указал, что мячи на «Ролан Гаррос» в первую очередь подходят теннисистам с кистевой игрой. Даниил упомянул Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса, а также своего соперника, частично объяснив этим поражение. «С этими тяжёлыми мячами приспособиться к ветру было нелегко. На мой взгляд, они дают большое преимущество игрокам с кистевой игрой – как у моего сегодняшнего соперника, Карлоса, в некоторой мере Стефаноса – потому что им легче бить мощнее. Сегодня это сыграло какую-то роль. Он контролировал большинство розыгрышей, а у меня не шло, особенно на стороне против ветра. Поэтому сегодня было так тяжело и поэтому я проиграл», — сказал он на пресс-конференции после матча.

А другой российский теннисист Карен Хачанов критиковал не только мячи, но и корты. Напомним, Хачанов с большим трудом выиграл свой матч первого круга у француза Констана Летьена. Россиянин проиграл первые два сета, но взял следующие три партии и оформил сверхволевую победу — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. «Корт в этом году очень хороший. Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт. Как будто мы в лесу, на озере», — иронично жаловался Карен по ходу матча.

После победы Хачанов подробно рассказал о кортах. «Именно мячи и корты какие-то очень вязкие, медленные, удары в какой-то момент были не действенные. То есть они… Андрей [Рублёв] так часто говорит: «Не летит. Улетает». Где-то ты начинаешь усиливать удар, мяч улетает, а когда бьёшь со средней скоростью, то не бывает именно хлёста. Потом я поменял натяжку, на 3 кг её опустил, и именно в третьем сете я как бы начал сначала», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Сербский теннисист Ласло Джере согласился с Хачановым. В первом круге он в четырёх сетах уступил Андрею Рублёву — 1:6, 6:3, 3:6, 4:6. «Мячи – просто катастрофа, а каждый корт отличается от другого. Хачанов тоже жаловался на корт «Ленглен». Он очень влажный, как будто играешь на грязи. Когда я тренировался за пределами «Ролан Гаррос», мяч летел. А тут – нет. Не думаю, что я физически плохо подготовлен, но, когда 2,5 часа вкладываешься в каждый мяч на 200%, сил не хватает», — приводит слова Джере издание Sportklub.rs.

А француз Бенуа Пэр и вовсе не сдерживал эмоций. И его можно понять, ведь британец Кэмерон Норри нанёс ему поражение в пяти сетах — 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4. «Это смешно. Новые мячи не выдерживают даже гейма. Эти мячи – мусор. Я проиграл не из-за этого, но нельзя играть такими мячами. Ты не можешь атаковать, не можешь идти вперёд, не можешь подавать навылет. Это другой стиль тенниса, заточенный под физику. Вопрос лишь в том, кто сможет дольше удерживать мяч в розыгрыше», — заявил Пэр на послематчевой пресс-конференции.

Бенуа Пэр на «Ролан Гаррос» Фото: Julian Finney/Getty Images

Другое мнение

Впрочем, некоторые теннисисты встали на защиту организаторов «Ролан Гаррос». И в их числе — 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. В первом круге Джокович в трёх сетах обыграл американца с сербскими корнями Александра Ковачевича — 6:3, 6:2, 7:6. «Слышал, что игроки жалуются на то, что мячи тяжелее и условия медленнее. Но для меня всё хорошо, я чувствую себя отлично. Надеюсь, так всё будет и дальше», — сказал Джокович на пресс-конференции.

А победительница Australian Open 2023 года Арина Соболенко ещё перед турниром, потренировавшись, заметила, что корты на «Ролан Гаррос» намного лучше, чем на супертурнире в Риме. «Корты намного лучше, чем там. Да, я действительно хорошо себя чувствую на этих кортах. Да. Я не знаю, что сказать (улыбается). Это приятное чувство», — сказала Соболенко на пресс-конференции. В первом круге Арина не встретила особого сопротивления со стороны украинки Марты Костюк — 6:3, 6:2.