Соболенко рвётся в финал «РГ»! Помешать ей может Мухова, а Свёнтек ждёт свой матч. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Открытого чемпионата Франции. В четверг женщины сражаются за два места в финале, а девушки в юниорском турнире – за участие в полуфиналах. Чемпионка Australian Open Арина Соболенко (второй номер посева) из Беларуси померяется силами с чешкой Каролиной Муховой, которая выбила из сетки двух россиянок – Элину Аванесян (LL) и Анастасию Павлюченкову (SR), а также восьмую ракетку турнира Марию Саккари из Греции. Следом на центральный корт выйдут чемпионка турнира Ига Свёнтек и Беатрис Хаддад-Майя (14) из Бразилии. И, конечно же, будем внимательно наблюдать в нашем лайве за российскими девушками, которые здорово выступают по юниорам.
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Расписание пятницы
И уже появилось расписание пятницы. В этот день определятся финалисты среди мужчин.
15:45. Алькарас (Испания, 1) — Джокович (Сербия, 3)
Не ранее 18:30. Рууд (Норвегия, 4) — Зверев (Германия, 22)
Расписание четверга
Вот как выглядит расписание центрального корта на сегодня:
16:00. Мухова (Чехия) — Соболенко (Беларусь, 2)
17:30. Свёнтек (Польша, 1) — Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
Самое время напомнить, что в конце января Алина Корнеева стала чемпионкой Australian Open, обыграв в финале ещё одну россиянку — Мирру Андрееву, которая уже перешла во взрослый разряд.
Полным ходом идут четвертьфиналы у юниорок. Уже известны две победительницы — это россиянки Алина Корнеева и Алиса Октябрёва, которые сыграют завтра друг с другом в полуфинале. Ещё в двух несыгранных четвертьфиналах тоже выступают россиянки.
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Тем временем, уже известны первые победители турнира. В финале микста первенствовал смешенный дуэт Мию Като и Тим Пюц, которые победили Бьянку Андрееску и Майкла Винуса.
Пока не начались главные матчи дня, пройдите наш опрос.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Вот как завершился 11-й игровой день на турнире, когда завершились все четвертьфиналы.
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