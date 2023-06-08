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Соболенко, Мухова, Свёнтек, Хаддад-Майя: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко рвётся в финал «РГ»! Помешать ей может Мухова, а Свёнтек ждёт свой матч. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023
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«Ролан Гаррос» вышел на финишную прямую. Четверг — пора женских полуфиналов. Все подробности дня — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Открытого чемпионата Франции. В четверг женщины сражаются за два места в финале, а девушки в юниорском турнире – за участие в полуфиналах. Чемпионка Australian Open Арина Соболенко (второй номер посева) из Беларуси померяется силами с чешкой Каролиной Муховой, которая выбила из сетки двух россиянок – Элину Аванесян (LL) и Анастасию Павлюченкову (SR), а также восьмую ракетку турнира Марию Саккари из Греции. Следом на центральный корт выйдут чемпионка турнира Ига Свёнтек и Беатрис Хаддад-Майя (14) из Бразилии. И, конечно же, будем внимательно наблюдать в нашем лайве за российскими девушками, которые здорово выступают по юниорам.

«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос». Девушки. Сетка
Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 14:10 МСК
Ребекка Мунк-Мортенсен
Дания
Ребекка Мунк-Мортенсен
Р. Мунк-Мортенсен
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3  
6 		2  
         
Анастасия Гурьева
Россия
Анастасия Гурьева
А. Гурьева
Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 15:30 МСК
Алевтина Ибрагимова
Россия
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Луксьяна Перес-Аларкон
Перу
Луксьяна Перес-Аларкон
Л. Перес-Аларкон
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
08 июня 2023, четверг. 17:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Расписание пятницы Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

И уже появилось расписание пятницы. В этот день определятся финалисты среди мужчин.

Мужчины. Полуфиналы. 9 июня, пт
15:45. Алькарас (Испания, 1) — Джокович (Сербия, 3)
Не ранее 18:30. Рууд (Норвегия, 4) — Зверев (Германия, 22)
15:15 Даниил Сальников

Расписание четверга

Вот как выглядит расписание центрального корта на сегодня:

Женщины. Полуфиналы.
16:00. Мухова (Чехия) — Соболенко (Беларусь, 2)
17:30. Свёнтек (Польша, 1) — Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
15:10 Даниил Сальников

Самое время напомнить, что в конце января Алина Корнеева стала чемпионкой Australian Open, обыграв в финале ещё одну россиянку — Мирру Андрееву, которая уже перешла во взрослый разряд.

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Видео
15-летние россиянки покорили Австралию! Марафонскую битву в финале выиграла Алина Корнеева
15:08 Даниил Сальников

Полным ходом идут четвертьфиналы у юниорок. Уже известны две победительницы — это россиянки Алина Корнеева и Алиса Октябрёва, которые сыграют завтра друг с другом в полуфинале. Ещё в двух несыгранных четвертьфиналах тоже выступают россиянки.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Маю Кроссли
Япония
Маю Кроссли
М. Кроссли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
08 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Клерви Нгуну
США
Клерви Нгуну
К. Нгуну
15:05 Даниил Сальников

Тем временем, уже известны первые победители турнира. В финале микста первенствовал смешенный дуэт Мию Като и Тим Пюц, которые победили Бьянку Андрееску и Майкла Винуса.

Ролан Гаррос — микст. Финал
08 июня 2023, четверг. 13:10 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
М. Като Т. Пюц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		4 0 6
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Б. Андрееску М. Винус
15:03 Даниил Сальников

Пока не начались главные матчи дня, пройдите наш опрос.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

15:01 Даниил Сальников

Вот как завершился 11-й игровой день на турнире, когда завершились все четвертьфиналы.

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