«Ролан Гаррос» вышел на финишную прямую. Четверг — пора женских полуфиналов. Все подробности дня — в трансляции.

Соболенко рвётся в финал «РГ»! Помешать ей может Мухова, а Свёнтек ждёт свой матч. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Открытого чемпионата Франции. В четверг женщины сражаются за два места в финале, а девушки в юниорском турнире – за участие в полуфиналах. Чемпионка Australian Open Арина Соболенко (второй номер посева) из Беларуси померяется силами с чешкой Каролиной Муховой, которая выбила из сетки двух россиянок – Элину Аванесян (LL) и Анастасию Павлюченкову (SR), а также восьмую ракетку турнира Марию Саккари из Греции. Следом на центральный корт выйдут чемпионка турнира Ига Свёнтек и Беатрис Хаддад-Майя (14) из Бразилии. И, конечно же, будем внимательно наблюдать в нашем лайве за российскими девушками, которые здорово выступают по юниорам.