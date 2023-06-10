Сампрас, Хингис: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило «РГ» до карьерного «Шлема»

Грунтовый теннис — особый вид спорта. За всю историю насобиралось как минимум 13 доказательств этого утверждения. Именно столько спортсменов могли или могут сказать о себе, что для карьерного «Шлема» им не хватило только титула на «Ролан Гаррос». В их числе как звёзды далёкого прошлого, так и теннисисты, относительно недавно закончившие карьеру. А Анжелика Кербер, взявшая паузу из-за рождения ребёнка, в теории уже в следующем году может выпасть из этого списка. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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