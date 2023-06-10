Сампрас, Хингис: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило «РГ» до карьерного «Шлема»

Грунтовый теннис — особый вид спорта. За всю историю насобиралось как минимум 13 доказательств этого утверждения. Именно столько спортсменов могли или могут сказать о себе, что для карьерного «Шлема» им не хватило только титула на «Ролан Гаррос». В их числе как звёзды далёкого прошлого, так и теннисисты, относительно недавно закончившие карьеру. А Анжелика Кербер, взявшая паузу из-за рождения ребёнка, в теории уже в следующем году может выпасть из этого списка. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Пит Сампрас (США)
Именно Сампрас долгое время удерживал рекорд по количеству титулов ТБШ в мужском одиночном разряде — 14. Это уже потом его обошли сперва Роджер Федерер (20), а потом и Рафаэль Надаль с Новаком Джоковичем (оба — по 22). Американец семь раз выигрывал Уимблдон, и по этому показателю его опережает только Федерер (8). Также Пит пять раз брал US Open и дважды — Australian Open. А на «Ролан Гаррос» его лучший результат — полуфинал-1996. Тогда его в трёх сетах обыграл Евгений Кафельников, будущий чемпион турнира.
Мартина Хингис (Швейцария)
Удивительно, но Хингис, славившаяся своим универсализмом, так и не выиграла «Ролан Гаррос», хотя дважды выходила в финал. В 1997 году она проиграла хорватке Иве Майоли, а в 1999-м — легендарной Штеффи Граф. А вообще сезон-1997 стал едва ли не лучшим в карьере швейцарки, которой по ходу того года исполнилось 17 лет. В 1997-м Мартина взяла три ТБШ — таким образом, до календарного «Шлема» ей не хватило одного матча. Помимо этого, она ещё дважды побеждала на Australian Open: в 1998 и 1999 годах.
Борис Беккер (Германия)
В середине 1980-х Беккер ошеломил всех. В 18 лет немец уже был двукратным чемпионом Уимблдона! Третий мэйджор в Лондоне он взял в 1989 году, а через пару месяцев взял и US Open. Australian Open покорялся Борису в 1991 и 1996 годах. А вот на «Ролан Гаррос» Беккер трижды доходил до полуфинальной стадии, но не дальше. В 1987-м и 1989-м его останавливали шведы Матс Виландер и Стефан Эдберг, а в 1991-м — Андре Агасси. Официально Борис ушёл из спорта после Уимблдона-1999, когда ему не исполнилось и 32 лет.
Джимми Коннорс (США)
Коннорс до сих пор удерживает три крутых рекорда в мужском одиночном разряде: 109 титулов, 1557 матчей, 1274 победы. Наибольших успехов американец добился на домашнем для себя US Open, который выиграл пять раз. Уимблдон покорялся ему дважды, Australian Open — однажды. А вот на «Ролан Гаррос» Джимми четыре раза доходил до полуфинала, но не одержал в этих играх ни одной победы.
Стефан Эдберг (Швеция)
Эдберг по два раза выигрывал Australian Open, Уимблдон и US Open. На «Ролан Гаррос» швед, любитель тактики «подача — выход к сетке», однажды добрался до финала. В 1989 году Стефан проиграл решающий матч 17-летнему на тот момент американцу Майклу Чангу — 1:6, 6:3, 6:4, 4:6, 2:6. Помимо этого, у Эдберга в Париже не было даже выходов в полуфинал.
Линдсей Дэвенпорт (США)
Дэвенпорт по разу выиграла все остальные ТБШ: сначала она взяла US Open (1998), а затем Уимблдон (1999) и Australian Open (2000). А на «Ролан Гаррос» бывшая первая ракетка мира даже до финала не добиралась. Более того, американка и в полуфинал-то вышла лишь раз, а именно в 1998 году. И проиграла там Аранче Санчес, которая затем и взяла титул. При этом Линдсей благодаря стабильности четырежды заканчивала сезон в ранге первой ракетки мира: в 1998, 2001, 2004 и 2005 годах.
Артур Эш (США)
Легендарный американский теннисист, в честь которого назвали главную арену US Open, попал в список «шлемников» без «Ролан Гаррос» в 1975 году, после того как выиграл Уимблдон. Свой первый ТБШ он взял на родине в 1968 году, а Australian Open выиграл в 1970-м. А вот на «Ролан Гаррос» Эш, бывшая вторая ракетка мира, дважды, в 1970 и 1971 годах, выходил в четвертьфинал, но и только. Артур умер в 1993 году от пневмонии, с которой не смог справиться организм, ослабленный СПИДом. Ему было всего 49 лет.
Фрэнк Седжман (Австралия)
Седжман, которому в октябре 2022 года исполнилось 95 лет (крепкого здоровья чемпиону!), дважды первенствовал на Australian Open (1949, 1950) и на US Open (1951, 1952). Уимблдон он взял в 1952 году — и был близок к тому, чтобы в том же 1952-м взять «Ролан Гаррос». Но в финале проиграл трёхкратному чемпиону ТБШ Ярославу Дробны, который в тот период своей карьеры выступал под флагом Египта.
Анжелика Кербер (Германия)
Единственный человек в этом списке, который ещё не закончил выступления и потому уже в следующем году может выпасть из нашего рейтинга. Сейчас, правда, карьера Кербер на паузе: в феврале 2023 года немка родила дочку. Анжелика по разу выиграла Australian Open, US Open (оба — в 2016 году) и Уимблдон (в 2018-м), а на «Ролан Гаррос» дважды выходила в четвертьфинал — в 2012-м и в 2018-м.
Джон Ньюкомб (Австралия)
Ньюкомб, семикратный чемпион ТБШ, не слишком жаловал «Ролан Гаррос» и даже не всегда приезжал на турнир. Ему дважды, в 1965 и 1969 годах, удавалось дойти до четвертьфинала. А так Джон гораздо чаще вылетал на ранних стадиях.
Эшли Купер (Австралия)
Один из лучших теннисистов мира второй половины 1950-х годов — именно на этот отрезок пришлись главные успехи Купера, бывшей первой ракетки мира. В 1957 году Эшли выиграл домашний для себя Australian Open, а в 1958-м забрал вообще все ТБШ, кроме «Ролан Гаррос», где ему трижды удавалось дойти до полуфинала, но всякий раз что-то мешало пройти дальше.
Луиз Броу-Клапп (США)
Четырёхкратная чемпионка Уимблдона также по разу брала Australian Open и US Open, а вот на «Ролан Гаррос» трижды проигрывала в полуфиналах. Зато в парном разряде и в миксте Броу-Клапп выиграла все мэйджоры. Всего на её счету 21 титул ТБШ в парах и восемь — в смешанных парах. Луиза ушла из жизни в феврале 2014 года. Ей было 90 лет.
Вирджиния Уэйд (Великобритания)
Уэйд, несмотря на то что по разу выиграла Australian Open (1972), Уимблдон (1977) и US Open (1968), никогда не была первой ракеткой мира в одиночном разряде — была лишь второй. На «Ролан Гаррос» лучшим результатом британки, блиставшей в мировом теннисе в 1970-х годах, стали два выхода в четвертьфинал — в 1970 и 1972 годах. На протяжении многих лет Уэйд оставалась единственным представителем Британии — победителем ТБШ, пока Энди Маррей не выиграл US Open в 2012 году. Если же учитывать только женский одиночный разряд, то лишь в 2021 году Эмма Радукану повторила достижение Вирджинии, выиграв US Open.
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