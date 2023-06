Сампрас, Хингис: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило «РГ» до карьерного «Шлема»

Вирджиния Уэйд (Великобритания)

Уэйд, несмотря на то что по разу выиграла Australian Open (1972), Уимблдон (1977) и US Open (1968), никогда не была первой ракеткой мира в одиночном разряде — была лишь второй. На «Ролан Гаррос» лучшим результатом британки, блиставшей в мировом теннисе в 1970-х годах, стали два выхода в четвертьфинал — в 1970 и 1972 годах. На протяжении многих лет Уэйд оставалась единственным представителем Британии — победителем ТБШ, пока Энди Маррей не выиграл US Open в 2012 году. Если же учитывать только женский одиночный разряд, то лишь в 2021 году Эмма Радукану повторила достижение Вирджинии, выиграв US Open.