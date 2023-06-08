Свёнтек вышла в третий финал «РГ» за 4 года: Соболенко потеряла шансы стать 1-й ракеткой

В четверг, 8 июня, на «Ролан Гаррос» прошли полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Участницами встречи стали первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и 14-й номер рейтинга WTA Беатрис Хаддад-Майя, представляющая Бразилию. Стало ли неожиданностью то, что Хаддад-Майя столь далеко прошла по сетке? И да, и нет. С одной стороны, 14-й номер посева вроде как не предполагает вылета на ранних стадиях. С другой — бразильская теннисистка, которая в последнее время всё ближе к тому, чтобы попасть в первую десятку (так, в 2022 году она выиграла травяные турниры в Ноттингеме и в Бирмингеме — это её первые одиночные титулы на уровне WTA), в прежние годы не демонстрировала ничего выдающегося на «Шлемах». Ранее Беатрис на ТБШ никогда не преодолевала барьер второго раунда, а тут вошла в четвёрку сильнейших.

Путь Хаддад-Майи к полуфиналу со Свёнтек был непростым. Если вынести за скобки встречу первого круга, в которой бразильянка разгромила немку Татьяну Марию, проиграв лишь один гейм за два сета, — в каждой игре Беатрис приходилось бороться. Остальные четыре её матча закончились в трёх партиях, причём в последних трёх случаях спортсменка радовала своих болельщиков волевыми победами. А вот российских любителей тенниса Хаддад-Майя не радовала, а огорчала, так как выбила из сетки сперва Диану Шнайдер, а затем Екатерину Александрову (23). В четвёртом круге бразильянка выдержала сражение с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, а в четвертьфинале преподнесла главный сюрприз, убрав с дороги седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса — 3:6, 7:6, 6:1. И стала первой в Открытой эре представительницей Бразилии, пробившейся в четвёрку лучших на «Ролан Гаррос».

А вот присутствие Свёнтек в полуфинале воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 22-летняя полька уже больше года возглавляет рейтинг WTA и является двукратной чемпионкой турнира. За пять матчей Ига не отдала соперницам ни сета, повесив им при этом целых четыре «баранки». Точнее, за четыре с половиной матча: в четвёртом круге украинка Леся Цуренко снялась при 1:5 в первом сете.

Ранее Хаддад-Майя и Свёнтек лишь раз играли друг с другом. И победу, как ни странно, одержала бразильянка, выигравшая встречу 1/8 финала прошлогоднего турнира в Торонто со счётом 6:4, 3:6, 7:5. Перед полуфиналом Беатрис вспомнила тот матч. «Мы играли с ней один раз в середине прошлого сезона. Три сета, я выиграла в концовке. Очень тяжёлый был матч. Она номер один и является одним из лучших игроков с прошлого года. Она уже дважды здесь выигрывала. Постараюсь наслаждаться, играть каждое очко. Оставлю всё на корте, мне нечего терять», — сказала она на пресс-конференции после победы в четвертьфинале.

Беатрис Хаддад-Майя на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

И призналась, что даже не рассчитывала так далеко пройти на «Ролан Гаррос»: «Ехала на «Ролан Гаррос» с задачей выйти в третий круг. Я ещё ни разу не проходила на «Шлеме» дальше второго круга, цель должна была быть реальной. После победы в третьем круге сказала себе: «Что ж, ещё одна цель достигнута». А когда осталось восемь игроков, все играют хорошо и каждый может верить в успех. Я знала, что будет очень тяжело, непросто уступать 0:1 с Жабер, и она хорошо играла. Когда матч закончился, я посмотрела на свою команду и сказала: «Мы сделали это!»

Поделилась ожиданиями от полуфинала и Свёнтек. «Хаддад-Майя — боец, и сегодня она тоже показала, что бьётся до последнего мяча. И это даёт результат. Надо быть готовой, даже когда ведёшь, выкладываться в каждом розыгрыше. Сегодня было так же ветрено, как на нашем матче в Торонто. Но на грунте я с ней никогда не играла. Как и перед каждым матчем, я буду фокусироваться на себе и на том, что хочу сделать на корте», — сказала полька на пресс-конференции после победы в четвертьфинале.

Ига Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

В первом гейме Хаддад-Майя смогла удивить титулованную соперницу: Свёнтек неожиданно под ноль проиграла свою подачу. Однако польку это не смутило, и она тут же сделала обратный брейк, отдав лишь один розыгрыш, — 1:1. После этого соперницы взяли ещё по гейму на подаче (2:2), а затем Свёнтек включилась по-настоящему — и забрала следующие четыре гейма, выиграв в итоге партию со счётом 6:2. Оба своих брейк-пойнта на этом отрезке (второй был ещё и сетболом) Ига реализовала с первой попытки. Свёнтек оказалась лучше соперницы как по активно выигранным очкам (восемь против четырёх), так и по невынужденным ошибкам (семь против 11).

Несмотря на поражение в первом сете, на вторую партию Хаддад-Майя настроилась по-боевому. Она уже в напряжённом первом гейме могла взять чужую подачу, но упустила единственный брейк-пойнт. А вот в третьем гейме бразильянка всё-таки сделала брейк, после чего взяла свою подачу и повела 3:1. Свёнтек неудачно провела этот отрезок, слишком часто ошибаясь в розыгрышах. После этого полька прибавила и, взяв сперва свою подачу, сделала затем брейк и сравняла счёт — 3:3.

В дальнейшем Хаддад-Майя не раз была близка к тому, чтобы взять подачу соперницы. Но ей не удалось сделать это ни в седьмом гейме, ни в девятом — Беатрис упустила один и три брейк-пойнта соответственно. В то же время на своей подаче бразильянка не подпускала соперницу к брейк-пойнтам, и партия перешла в тай-брейк. В нём Свёнтек постоянно была в положении догоняющей, но не отпускала соперницу далеко. При 5:6 полька, подавая, спасла сетбол, при 7:6 упустила матчбол, а вот при 8:7 поставила точку — 6:2, 7:6 (9:7).

Вот так Свёнтек во второй раз подряд и в третий раз за четыре года вышла в финал «Ролан Гаррос». В решающих матчах на этом турнире полька ещё не проигрывала. В финале она сыграет с Каролиной Муховой, которая в первом полуфинале в драматичной борьбе обыграла Арину Соболенко — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Кроме того, поражение Соболенко и победа Свёнтек в совокупности означают, что Ига и после «Ролан Гаррос» останется первой ракеткой мира, как бы ни закончился финал. Матч Свёнтек — Мухова состоится в субботу, 10 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».