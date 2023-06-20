На турнирах в Галле, Лондоне и Бирмингеме во вторник несколько игроков из России начинают борьбу. Все подробности – в трансляции.

Большой теннисный день! Рыбакина бьётся с Кудерметовой, ещё играют Карацев, Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. Во вторник, 20 июня, в Бирмингеме, Галле и Берлине сразу 10 россиян сыграют в рамках первого круга за право пробиться в 1/8 финала. Причём в одном из поединков дня состоится российское дерби. Особое внимание на матчи Лоренцо Сонего – Аслан Карацев (LL), Андрей Рублёв (3) – У Ибин, Дарья Касаткина (8) – Петра Мартич, Полина Кудерметова (Q) – Елена Рыбакина (2), Лаура Зигемунд – Анна Блинкова, Екатерина Александрова – Людмила Самсонова, Арина Соболенко (1) – Вера Звонарёва (Q), Вероника Кудерметова (WC) – Чжэн Циньвэнь, Марта Костюк – Анастасия Потапова (4). Следите за нашим лайвом.