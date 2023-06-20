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Рублёв, Карацев, Касаткина, Самсонова, Потапова: онлайн-трансляция турниров-2023, результаты, сетки, где смотреть

Большой теннисный день! Рыбакина бьётся с Кудерметовой, ещё играют Карацев, Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция турниров-2023
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На турнирах в Галле, Лондоне и Бирмингеме во вторник несколько игроков из России начинают борьбу. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. Во вторник, 20 июня, в Бирмингеме, Галле и Берлине сразу 10 россиян сыграют в рамках первого круга за право пробиться в 1/8 финала. Причём в одном из поединков дня состоится российское дерби. Особое внимание на матчи Лоренцо Сонего – Аслан Карацев (LL), Андрей Рублёв (3) – У Ибин, Дарья Касаткина (8) – Петра Мартич, Полина Кудерметова (Q) – Елена Рыбакина (2), Лаура Зигемунд – Анна Блинкова, Екатерина Александрова – Людмила Самсонова, Арина Соболенко (1) – Вера Звонарёва (Q), Вероника Кудерметова (WC) – Чжэн Циньвэнь, Марта Костюк – Анастасия Потапова (4). Следите за нашим лайвом.

ATP-500. Галле. Сетка
WTA-500. Берлин. Сетка
WTA-250. Бирмингем. Сетка
Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Полина Кудерметова
139
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
0 		   
1 		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Лаура Зигемунд
158
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
0 		   
         
Анна Блинкова
44
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Отменён
Петра Мартич
30
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:30 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:30 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вера Звонарёва
1243
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:10 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5 		   
2 		   
         
Аслан Карацев
45
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 14:45 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
У Ибин
59
Китай
У Ибин
У. Ибин
Бирмингем. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 18:00 МСК
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 16:30 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Чжэн Циньвэнь
25
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Аванесян стала лаки-лузером
Live Даниил Сальников

Аванесян стала лаки-лузером

Петра Мартич снялась с матча против Дарьи Касаткиной. Вместо неё в сетке оказалась лаки-лузер Элина Аванесян. Таким образом, сегодня уже 2 российских дерби будет вместо одного. А всего теннисистов из России сегодня будет 11.

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
0 		   
1 		   
         
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
13:08 Даниил Сальников

И пока в Берлине дождь, начинается программа дня в Галле. Россиянин Аслан Карацев, получивший статус лаки-лузера, сражается с итальянцем Лоренцо Сонего. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.

Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:10 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5 		   
2 		   
         
Аслан Карацев
45
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
12:46 Даниил Сальников

Едва началась программа дня в Берлине, как пошёл дождь. Елена Рыбакина повела 1:0 у Полины Кудерметовой, а Лаура ЗигемундАнны Блинковой — 2:0. Ждём развития событий.

12:31 Даниил Сальников

Вчера Медведев начал турнир в Галле с победы, прервав тем самым серию поражений в стартовых матчах. Подробнее читайте в нашем материале.

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