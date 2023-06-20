Большой теннисный день! Рыбакина бьётся с Кудерметовой, ещё играют Карацев, Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. Во вторник, 20 июня, в Бирмингеме, Галле и Берлине сразу 10 россиян сыграют в рамках первого круга за право пробиться в 1/8 финала. Причём в одном из поединков дня состоится российское дерби. Особое внимание на матчи Лоренцо Сонего – Аслан Карацев (LL), Андрей Рублёв (3) – У Ибин, Дарья Касаткина (8) – Петра Мартич, Полина Кудерметова (Q) – Елена Рыбакина (2), Лаура Зигемунд – Анна Блинкова, Екатерина Александрова – Людмила Самсонова, Арина Соболенко (1) – Вера Звонарёва (Q), Вероника Кудерметова (WC) – Чжэн Циньвэнь, Марта Костюк – Анастасия Потапова (4). Следите за нашим лайвом.
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Аванесян стала лаки-лузером
Петра Мартич снялась с матча против Дарьи Касаткиной. Вместо неё в сетке оказалась лаки-лузер Элина Аванесян. Таким образом, сегодня уже 2 российских дерби будет вместо одного. А всего теннисистов из России сегодня будет 11.
И пока в Берлине дождь, начинается программа дня в Галле. Россиянин Аслан Карацев, получивший статус лаки-лузера, сражается с итальянцем Лоренцо Сонего. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.
Едва началась программа дня в Берлине, как пошёл дождь. Елена Рыбакина повела 1:0 у Полины Кудерметовой, а Лаура Зигемунд — Анны Блинковой — 2:0. Ждём развития событий.
Вчера Медведев начал турнир в Галле с победы, прервав тем самым серию поражений в стартовых матчах. Подробнее читайте в нашем материале.
Игровой день начался. Первым же запуском играет сразу несколько россиян. Всё внимание на наше онлайн-табло!
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