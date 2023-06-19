Медведев падал на корт, но выиграл после двух провалов подряд! Даниил — во 2-м круге Галле

В понедельник, 19 июня, в Галле (Германия) начался травяной турнир категории ATP-500, в рамках которого теннисисты в том числе продолжают готовиться к Уимблдону. В основную сетку попали четверо россиян: Даниил Медведев (1), Андрей Рублёв (3), Роман Сафиуллин (Q) и Аслан Карацев (LL). Рублёв, Сафиуллин и Карацев свои матчи первого круга проведут во вторник, 20 июня, а вот Медведеву выпало стартовать сегодня.

Медведев подходил к турниру на серии из двух поражений. Да-да, для теннисиста такого уровня, как Даниил, две неудачи подряд — это уже серия. Тем более что соперники у россиянина были, мягко говоря, не самые сильные. Первый матч Медведев проиграл ещё во время грунтового сезона, после победы на «Мастерсе» в Риме. В первом круге «Ролан Гаррос» чемпион US Open 2021 года сенсационно проиграл бразильцу Тьяго Уайлду, который даже не входит в топ-100 рейтинга ATP. А во втором круге Хертогенбоса — это уже трава — Даниил не менее неожиданно уступил Адриану Маннарино, которому удалось увеличить отрыв в личном противостоянии с россиянином — 4-2.

В соперники Медведеву по первому кругу Галле достался американский квалифаер Маркос Гирон, 57-я ракетка мира. 29-летний Гирон выступает в профессиональном туре с 2014 года, но на его счету до сих пор нет ни одного титула. Он и в финале-то был всего однажды, проиграв Брэндону Накашиме в Сан-Диего в сентябре 2022 года. Что же до личного противостояния с Медведевым, то тут перевес ожидаемо был на стороне россиянина — 2-0. Даниил разгромил оппонента в первом круге Australian Open — 2023 (6:0, 6:1, 6:2). А в 2020 году взял верх на «Мастерсе», который перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк (6:4, 6:4).

Несмотря на это, финалист Кубка Дэвиса 1995 года предположил, что Медведеву будет непросто. В качестве доказательства он привёл пример из собственной карьеры. «Я считаю, что Даниилу будет непросто пройти первый круг, так как его соперник уже успел почувствовать корты, мячи. Это всё очень важно. Как-то раз я прошёл квалификацию, потом вышел на итальянца, который в рейтинге стоял гораздо выше меня, и он весь матч просто мячи собирал, я ему всего один гейм подарил. Медведев не прошёл первый круг в последних турнирах. Может быть, сейчас у него меньше уверенности, но, по идее, он гораздо сильнее, умеет хорошо играть на траве. Однако соперник может преподнести сюрпризы», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Кроме того, Медведев наверняка понимал, что после провала в Хертогенбосхе ему необходимо как можно дальше проходить по сетке в Галле. Особенно если учесть, что год назад Даниил дошёл здесь до финала, где проиграл Хуберту Хуркачу, — очки-то нужно защищать!

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В начале первого сета преимущество было у Гирона, регулярно собиравшего эйсы. Первые два гейма на своей подаче (первый и третий) американец взял под ноль, а во втором гейме, когда подавал Медведев, заполучил брейк-пойнт, но упустил его. А в пятом гейме, при счёте 2:2, россиянин вышел на двойной брейк-пойнт и со второй попытки реализовал его — 3:2. Это, а также то, что в шестом гейме Даниил спас брейк-пойнт, не дав сопернику провести обратный брейк, и стало залогом его победы в сете. Подавая на партию при счёте 5:4, Медведев использовал первый же сетбол — 6:4. При этом Гирон, как ни странно, закончил партию с огромным перевесом по виннерсам: 16 против семи.

Возвращаясь назад, в шестом гейме первого сета случился неприятный момент. В первом розыгрыше Медведев добежал до укороченного, сумел ответить, но поскользнулся и оказался на газоне, а ракетка при этом вылетела из рук. К счастью, Даниил избежал травмы.

Медведев падал на корт, но выиграл Фото: Кадр трансляции

Во втором сете первого брейк-пойнта пришлось ждать до шестого гейма: Медведев не позволил сопернику сделать брейк — 3:3. А в седьмом гейме на брейк-пойнт вышел уже россиянин и тут же использовал его — 4:3. Следом Даниил взял свой гейм, а затем и чужой, причём последний — под ноль (матч закончился двойной ошибкой Гирона)! В итоге — 6:4, 6:3 за 1 час 11 минут в пользу Медведева. Россиянин, к слову, превзошёл оппонента по эйсам: девять против семи.

Вот так Медведев одержал первую победу после двух поражений подряд. Во втором круге российский теннисист сыграет с представителем сербии Ласло Джере, который в своём матче первого раунда взял верх над немцем Оскаром Отте (WC) — 7:6, 6:3. За всеми событиями турнира в Галле следите на «Чемпионате».