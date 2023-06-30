«Иногда отстойно быть девушкой». 150 лет спустя Уимблдон смягчил дресс-код из-за месячных

Знаменитые правила Уимблдона трещат по швам: самый традиционный и консервативный «Шлем» то внедряет ноу-хау в среду комментаторов – теперь рассказывать о матчах будет искусственный интеллект, то снимает все запреты на цветное, тёмное или чёрное нижнее бельё для девушек. С этого года WTA-тур может не стрессовать из-за месячных во время королевского ТБШ. Намерение изменить правила Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) изъявил осенью прошлого года, а в ноябре дело было сделано.

«У нас всей этой гадости нет»

Удивительно, но изменения произошли спустя 150 лет – женскую физиологию в спорте практически не обсуждали: слово «месячные» не произносили, тема была табуирована. Суперзвезда 80-х Крис Эверт однажды ошарашила журналистов простым упоминанием «этих дней месяца», а на пресс-конференции Штеффи Граф донимали с вопросом, почему она резко покинула корты «Ролан Гаррос». Та призналась, что её мучили менструальные спазмы.

В ноябре 2021 года первая ракетка мира Ига Свёнтек будто открыла «ящик Пандоры» своим заявлением после провала на Итоговом турнире WTA – она рассказала о причинах поражения в матче с Марией Саккари — 2:6, 4:6. «Об этом сложно говорить, потому что в спорте эта тема не так часто поднимается. У меня был ПМС».

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После игроки всё чаще стали откровенничать с прессой на конференциях, а бывшие примы – вспоминать былое и рассказывать о проблемах, связанных с необходимостью носить полностью белый аутфит на турнире во время менструального цикла. Пуэрториканка Моника Пуиг писала в «Твиттере» о «вечном стрессе»: она буквально молилась, чтобы не начались месячные в эти две недели. Австралийская теннисистка Дарья Савилл вообще говорила, что меняла свой период именно из-за дресс-кода турнира. Добиться подобного эффекта можно за счет приёма таблеток, что не всегда безопасно для здоровья.

«Мне самой пришлось пропустить месячные в период Уимблдона, так как у нас и так достаточно стресса. Представьте, что вы пловец или балерина, — добавила она. — Иногда просто отстойно быть девушкой». К аналогичным методам прибегала и британка Хизер Уотсон, добавляя, что к внешнему дискомфорту также плюсуются типичные симптомы: спазмы, вздутия живота, усталость и апатия.

Даже Жо-Вильфрид Цонга подтвердил это. В 2013-м он вообще ляпнул про «гадость» в контексте «этих самых дней». «Девушки более эмоциональны, чем мы. Все так говорят, даже они сами это признают. Ну это же гормоны и всё такое. У нас всей этой гадости нет, так что мы физически всегда в хорошей форме, а девушки нет».

Спортсменки как-то справлялись все эти годы, но, как считает французская теннисистка Татьяна Головин, всё потому, что не было «громких несчастных случаев». Женщины считают это своей головной болью и не распространяются о подобных проблемах — это табу. «Если бы они чаще жаловались, организаторы подумали бы, что с этим сделать».

В последние годы участились и массовые демонстрации на территории всеанглийского клуба. В 2022-м группа протестующих была одета в белые юбки и красные шорты, держа в руках таблички с лозунгами «About Bloody Time». А в соцсетях запустили кампанию Address The Dress Code, призывающую турнир отменить правило белых трусов.

«Представьте себе, что вы выступаете на Уимблдоне у всего мира на глазах, – писала автор инициативы Габриэла Холмс. – А теперь представьте, что у вас в это время менструация, а вы должны быть во всём белом. Спасибо, не надо».

Боролись с пятнами пота

Требование к игрокам выступать исключительно в белой форме на играх и даже на тренировках давило на девушек на протяжении почти полутора веков – тогда по иронии боролись с пятнами пота на цветной одежде – безупречная английская леди не могла опозориться. Введённый в 1884 году дресс-код с годами лишь ужесточился: с 2013-го цвет экипировки должен был быть только белым – почти белый или кремовый не допускались. Регламентируется даже цвет бандан, напульсников, бейсболок, носков, обуви и шнурков. Исключения касались только логотипов брендов, коротких полосок на манжетах, воротниках и обуви – каждая не шире одного сантиметра.

Если теннисист нарушал правило, его просили переодеться — в 2013 году это произошло с Роджером Федерером, который вышел на корт в кроссовках с оранжевой подошвой.

Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Только после резких высказываний боссы Уимблдона обсудили вопрос с представителями игроков WTA, производителями одежды и медицинскими бригадами: в 2023-м эти изменения мы увидим на практике. «Мы надеемся, что эта корректировка правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своей игре, устранив потенциальный источник беспокойства», — заявляла исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон. Она стала первой женщиной в истории на этом посту — в 2021-м сменила Ричарда Льюиса. И тут же пошли изменения. Совпадение?

Билли Джин Кинг также отмечала, что полностью белый дресс-код мешает болельщикам различать игроков на площадке. «Нет ничего хуже в спорте, чем когда вы включаете ТВ, а два игрока одеты в одинаковую форму или костюмы. Это ужасно. Никто не понимает: кто есть кто. Это одна из моих самых больных мозолей, о которой я кричу уже много лет. Вы когда-нибудь видели спорт, где люди носят одинаковую одежду с обеих сторон?»

«Если твоя юбка испачкается…»

Теннисистки уже высказались о важных изменениях.

«Я полностью поддерживаю это решение. Это огромное облегчение для нас. У меня были месячные в прошлом году во время Уимблдона, и это очень напрягало. Конечно, у нас есть нижнее бельё для менструации и другие приспособления, которые помогают, но страх в глубине души всегда сохраняется. Думаю, это поможет девушкам в борьбе со стрессом. Очень рада, что обсуждение этой проблемы завершилось таким образом. Это сделает турнир гораздо менее напряжённым для теннисисток», — приводит слова Кори Гауфф Sky Sports.

«Все теннисистки очень рады этому решению. Потому что одно дело бороться с соперницами на корте на нервах, а другое — иметь дополнительный источник стресса в этот момент, когда ты думаешь о месячных. Если твоя юбка испачкается, это вызовет дополнительный стресс. Ты не хочешь об этом думать. Наконец-то мы получили решение этой проблемы. Я не думаю, что это как-то негативно скажется на турнире, но для нас, девушек, это очень важно», — подтвердила и Дарья Касаткина.

Хотя главная звезда Туниса, шестая ракетка мира Онс Жабер не определилась, нужно ей это или нет. «С одной стороны, это поможет не быть параноиком. С другой — все будут знать, что у вас месячные».

Женщины наконец донесли до всего теннисного мира, что в жизни намного чаще им бывает дискомфортно, страшно и даже больно. Озарило даже и комментатора ВВС Дэвида Лоу: «Я работаю в теннисе 25 лет и, стыдно признаться, никогда не задумывался об этой проблеме. Пришло время изменить это».

И на это понадобилось почти 150 лет?