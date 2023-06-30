Медведев попал в одну половину к Алькарасу! Итоги жеребьёвки Уимблдона-2023

В пятницу, 30 июня, состоялась жеребьёвка мужской и женской сеток Уимблдона, единственного травяного турнира «Большого шлема». В мужском одиночном разряде наивысший номер посева среди россиян получил Даниил Медведев. Чемпион US Open 2021 года стал третьим сеяным, и впереди него оказались только Карлос Алькарас (1) и Новак Джокович (2), изначально попавшие в верхнюю и нижнюю половину сетки соответственно.

В итоге Медведев попал в одну половину к Алькарасу. Это означает, что он может встретиться с испанцем в полуфинале, а вот с Джоковичем — только в финале. В первом круге россиянин сыграет с британцем Артуром Фери (WC), а во втором раунде, если Даниил в него выйдет, его ожидает интересное противостояние либо с французом Адрианом Маннарино, который совсем недавно обыграл россиянина в Хертогенбосхе, либо с соотечественником Александром Шевченко. В третьем круге у Медведева также может быть непростой соперник — голландец Таллон Грикспор (29), который как раз и выиграл тот Хертогенбосх. Дальнейший потенциальный путь Даниила выглядит так: четвёртый круг — Томми Пол (США, 16), четвертьфинал — Стефанос Циципас (Греция, 5), полуфинал — Карлос Алькарас (Испания, 1), финал — Новак Джокович (Сербия, 2).

Андрей Рублёв, имеющий седьмой номер посева, в первом круге сыграет с Максом Пёрселлом из Австралии. Во втором раунде его соперником может стать либо француз Люка ван Аш, либо другой россиянин Аслан Карацев. А далее, если не будет сенсаций, Андрея ожидают следующие соперники: третий круг — Ник Кирьос (Австралия, 31), четвёртый — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 11), четвертьфинал — Новак Джокович (Сербия, 2).

Что касается Алькараса, то он в первых двух кругах будет играть с французами: сперва с Жереми Шарди, а в случае победы — с победителем пары Александр Мюллер — Артур Риндеркнеш. В третьем круге Карлоса, не исключено, ожидает Николас Харри (26), далее — Алекс де Минор (15), Хольгер Руне (6), Даниил Медведев (3) и Новак Джокович (2). Джокович же получил вот какую сетку: первый круг — Педро Качин, второй — либо Джордан Томпсон, либо Брэндон Накашима, третий — Томас Этчеверри (30), четвёртый — Лоренцо Музетти (14), четвертьфинал — Андрей Рублёв (7), полуфинал — Каспер Рууд (4), финал — Карлос Алькарас (1).

В женском одиночном разряде потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом (россиянок в топ-8 посева нет):



Джессика Пегула (США, 4) — Каролин Гарсия (Франция, 5)

Онс Жабер (Тунис, 6) —

Мария Саккари (Греция, 8) — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 7)Джессика Пегула (США, 4) — Каролин Гарсия (Франция, 5)Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3)Мария Саккари (Греция, 8) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Ига Свёнтек и Арина Соболенко автоматически попали в верхнюю и в нижнюю половину сетки соответственно. Елена Рыбакина, которая вместе с ними входит в топ-3 современного женского тенниса, попала в нижнюю половину, то есть к Соболенко, и потому может встретиться с ней в полуфинале. А «верхний» полуфинал, если исходить из номеров посева, должны составить Свёнтек и Пегула.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, получившая 11-й номер посева, в третьем круге может сыграть с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко (19), а в четвёртом — с американкой Кори Гауфф (7). Вероника Кудерметова (12), если выйдет в третий раунд, с немалой долей вероятности встретится с Донной Векич (20), а в четвёртом её может поджидать Каролин Гарсия (5). Екатерина Александрова (21), которая в этот травяной сезон уже успела завоевать титул (Хертогенбосх), в третьем круге имеет шанс сразиться с действующей финалисткой «Ролан Гаррос» Каролиной Муховой (16), а в четвёртом раунде её, скорее всего, будет поджидать Соболенко.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».