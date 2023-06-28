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Уимблдон, теннис, Гасси Моран: чемпионка США, платье с сиреневыми трусиками, изнасилование, дружба с Чарли Чаплином

«Я хотела сжечь это платье». Яркая звезда Уимблдона умерла в нищете
Михаил Георгиев
История яркой звезды Уимблдона — Гасси Моран
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Выходку американки Гасси Моран в конце 1940-х рассматривали даже в британском парламенте.

«Я никогда не видела такого великолепия, сочетания тонкого вкуса и изящества исполнения. Носить платье было истинным блаженством, но прошло всего пару лет, и я уже ненавидела этот наряд, проклинала и даже хотела сжечь», – такие чувства испытала американская теннисистка Гасси Моран от творения Теда Тинлинга.

Знаменитый модельер тонко прочувствовал запрос послевоенного британского общества на яркую красивую одежду с элементами эротики, поэтому специально к Уимблдону-1949 создал для Гасси чрезвычайно провокационный туалет.

Восхищённый длинными ногами теннисистки модельер сшил белое платье выше колен, что в те времена считалось верхом распущенности и легкомыслия. Тинлинг на этом не остановился и добавил огня оригинальным подходом к нижнему белью – исполнил трусики сиреневого цвета с кружевной отделкой. Замысел был таким, что бельё при резком дуновении ветра или стремительных движениях спортсменки открывалось взору достопочтенной публики. Платье стало хитом сезона и одной из главных достопримечательностей турнира – первый же матч Моран на Уимблдоне собрал больше зрителей, чем мужская встреча на Центральном корте.

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В теннис научил играть Чарли Чаплин, в 25 лет стала абсолютной чемпионкой США

Как и любой девушке, Моран льстило такое внимание публики, тем более что она мечтала стать актрисой. Детство Гасси напоминало юные годы прославленной советской теннисистки Анны Дмитриевой, чьи родители работали в театре и дружили с московской интеллигенцией – частыми гостями в их доме были режиссёр фильма «А зори здесь тихие» Станислав Ростоцкий и народная артистка СССР Ольга Чехова, жена прославленного писателя. Папа американки работал звукорежиссером на Universal Studios и дружил со звёздами Голливуда – особенно Гасси нравилось, когда к ним домой приходил Чарли Чаплин.

Культовый герой немого кино родился в Лондоне, где все обожают теннис, и на съёмочной площадке часто развлекался, перебрасывая мяч через сетку. Чаплин играл с Моран на заднем дворе их дома, рассмотрел в ней большой талант и посоветовал родителям отдать её профессиональному тренеру. И всё же главную страсть американка питала к кино и актёрскому искусству, поэтому до 22 лет она занималась теннисом лишь для удовольствия. Кроме того, активным выступлениям помешала Вторая мировая война, во время которой девушка (родилась в 1923 году) работала по 12 часов в день на заводе по производству военных самолётов.

То самое провокационное платье Гасси

То самое провокационное платье Гасси

Фото: W. Hales/Getty Images

После победы над фашизмом Моран провалила несколько кастингов и, убедившись, что ей не стать великой актрисой, сосредоточилась на теннисе. Результаты удивили не только специалистов, но и саму Гертруду (это настоящее имя спортсменки) – в 25 лет она стала абсолютной чемпионкой США, победив во всех трёх разрядах. Это достижение позволило девушке отправиться в 1949 году на Уимблдон – по этому поводу склонная к эпатажу Моран обратилась к Тинлингу сшить ей платье с рукавами и юбкой трёх разных цветов. «Вы в своём уме?» – рассмеялся Тед, но не смог отказать столь обаятельной девушке. Для неё он придумал вариант поинтереснее.

Первый же матч Моран в откровенном платье произвёл невероятный фурор. «Гасси! Гасси!» – неслось с трибун, пока фотографы пластались на земле, пытаясь поймать уникальный момент обнажения сиреневых трусиков. По всей Англии началась «гассимания»: спортсменку приглашали на телевидение и радио, в её честь назвали самолёт, породистого скакуна и соус в ресторане. Однако у такой популярности оказалась и обратная сторона: девушка не могла сосредоточиться на игре, из-за чего сбоил её фирменный форхенд. Не удивительно, что Моран покинула Лондон уже после третьего круга.

Дисквалификация модельера на 33 года, реализованная мечта теннисистки сняться в кино

Смелая выходка Моран и Тинлинга настолько взбудоражила британское общество, что рассматривалась на самом высшем уровне – в парламенте. Перформанс девушки не оценили, назвав «воплощением беспринципности и вульгарности». Депутаты прекрасно поняли, откуда «растут ноги», и дисквалифицировали модельера на долгих 33 года, тогда как Гасси отстранили на один сезон. Впрочем, больше она в Лондон и так не приезжала — из соображений безопасности.

Домой девушка вернулась самой настоящей знаменитостью. Она дала бесчисленное количество интервью, позировала в своём неподражаемом платье для глянцевых журналов и участвовала в телевизионных шоу, где к ней приклеилось прозвище Великолепная Гасси. Предложений и проектов было так много, что Моран решила завершить карьеру теннисистки и сосредоточиться на телевизионной деятельности, причём в неожиданной для себя и общества роли спортивного обозревателя. Сумасшедшая слава помогла спортсменке осуществить мечту и сняться в кино – она сыграла саму себя в комедии «Пэт и Майк».

Великолепная Гасси позирует на Пикадилли

Великолепная Гасси позирует на Пикадилли

Фото: Len Trievnor/Getty Images

Однако через пару лет богемная жизнь с вечеринками и тусовками наскучила непоседливой девушке, и она с радостью согласилась на заманчивое предложение трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Бобби Риггса. Победитель Уимблдона-1939 организовал тур с участием знаменитых теннисистов, которые ездили по Америке и играли выставочные матчи. Однако ожидания разошлись с реальностью. «Это напоминало бродячий цирк. Матчи с одними и теми же игроками и постоянная эксплуатация моего образа легкомысленной девушки в платье с сиреневыми трусиками… Я разорвала контракт всего через пару месяцев», – призналась Гасси.

Теннисистка с детства отличалась крутым нравом и всегда помнила о совете, который дал ей Чаплин: «Детка, никогда не забывай о фундаменте и движущей силе, необходимой каждому человеку – самоуважении». Неудивительно, что во время войны во Вьетнаме Моран не осталась в стороне и часто играла выставочные матчи для американских военных. В 1973 году вертолёт с Гасси, несколькими артистами и солдатами был подбит, и потерпел крушение в джунглях. Теннисистка получила серьёзную травму позвоночника, из-за которой до конца жизни хромала.

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Зато в госпитале американка познакомилась с пилотом британских ВВС и вскоре вышла за него замуж. Брак, впрочем, продлился всего два года – девушка отказалась переезжать в Англию из-за необходимости управления в Лос-Анджелесе швейным бизнесом. В результате и дело не пошло, и счастье теннисистка не обрела. Она ещё дважды была замужем (за менеджером транспортной компании и адвокатом), но эти союзы также быстро распались, а полученная во Вьетнаме травма не позволила обзавестись детьми.

Изнасилование, банкротство и смерть в нищете

Природа не наградила Моран красотой её ровесницы Мэрилин Монро, но это не помешало спортсменке даже в почтенные годы сохранить привлекательность. Гасси всегда следила за своей главной гордостью – точёной фигурой, и однажды это сыграло с ней злую шутку. В 1975 году теннисистка приехала в родную Санта-Монику на день города и отправилась на проходивший на набережной концерт. Там 52-летняя женщина познакомилась с двумя музыкантами, которые позвали её прогуляться по пляжу. Уже давно стемнело, но Гасси это не смутило.

Гасси отличалась сумасшедшим обаянием

Гасси отличалась сумасшедшим обаянием

Фото: Getty Images

Новые знакомые подмешали снотворное в бокал Моран с вином, но она не отключилась, и тогда один из подонков ударил её камнем по голове. Утром Гасси нашли на пляже с признаками изнасилования и доставили в больницу. Расследование не дало никаких результатов, и небольшим утешением для теннисистки стала продажа за $ 1 млн доставшегося ей в наследство отцовского поместья в Санта-Монике. В тот момент Моран была на мели – все её бизнес-проекты прогорели, а на телевидение больше не звали.

Неумение управлять финансами привело к тому, что вырученный миллион через пару лет растаял, как и $ 10 тысяч, которые заплатил на аукционе за платье с сиреневыми трусиками неизвестный почитатель её таланта. Вскоре Гасси потеряла и работу – здоровье и усилившаяся хромота привели к увольнению из теннисного центра, где она работала с детьми. В последние годы жизни Моран работала продавцом сувенирной лавки в одном из зоопарков Лос-Анджелеса и там же жила в крохотной коморке с пятью кошками. Она наотрез отказалась от помощи друзей и хоть и умерла в полной нищете в 89 лет, зато сохранила своё главное достояние, с которым гордо прошагала всю жизнь, – самоуважение.

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