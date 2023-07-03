Рублёв победил чемпиона Уимблдона в парах! Андрей первым из россиян вышел во второй круг

В понедельник, 3 июля, начался очередной Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Сегодня в борьбу вступил Андрей Рублёв, получивший седьмой номер посева. Перед Уимблдоном Рублёв сыграл лишь один травяной турнир. И выступил довольно неплохо. На «пятисотнике» в Галле россиянин дошёл до финала, где в трёх сетах уступил Александру Бублику из Казахстана.

На Уимблдоне Андрей никогда не преодолевал барьер четвёртого раунда. Да и до этой стадии он добрался лишь однажды, в 2021 году. Вообще же, трава, по словам Рублёва, не нравится ему, так как это слишком быстрое покрытие. «Нравится ли мне трава? Вообще нет. Нужно сделать траву медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши», — говорил Рублёв после победы над Феликсом Оже-Альяссимом на выставочном турнире в Лондоне.

В соперниках у Рублёва по первому кругу Уимблдона оказался 25-летний представитель Австралии Макс Пёрселл. Игру поставили первым запуском на корте 3, четвёртой по значимости арене. В нынешнем сезоне Пёрселл выиграл лишь два матча на уровне основных сеток турниров ATP, потерпев при этом пять поражений — вот такая неутешительная статистика была у него до встречи с Рублёвым. Австралиец, занимающий 64-е место в мировой классификации, чаще выступает на челленджерах, причём небезуспешно. В этом сезоне он уже шесть раз выходил в финал турниров данной категории, три из которых выиграл.

На мэйджорах Макс за карьеру выиграл лишь один матч в основной сетке — на «Ролан Гаррос» нынешнего года. А вот в парном разряде у Пёрселла уже есть большие успехи. Именно он в паре с соотечественником Мэттью Эбденом год назад выиграл Уимблдон! Так что можно сказать, что Рублёв играл с действующим чемпионом турнира, пусть и в парном разряде. До нынешнего дня Андрей и Макс не играли друг с другом в основных сетках, а вот в квалификациях — дважды, на Australian Open – 2017 и в Истбурне-2019, сильнее оказывался россиянин.

В начале матча соперники уверенно брали геймы на своей подаче. Особенно это касается Пёрселла, который под ноль взял второй гейм. А вот до брейк-пойнтов первым добрался Рублёв. В шестом гейме он вышел на двойной брейк-пойнт и сразу же реализовал его — 4:2. В седьмом гейме россиянин сам спасся, не позволив таким образом сопернику совершить обратный брейк. Подавая на сет при счёте 5:3, Андрей под ноль забрал гейм — 6:3 всего за 30 минут. При этом у Рублёва, который довольно часто ошибался (11 невынужденных против семи у соперника), был всего один эйс за партию, а вот его австралийский оппонент целых пять раз подал навылет.

Во втором сете Пёрселл быстро захватил инициативу. Во втором гейме он заработал тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовал его, после чего под ноль взял свою подачу — 3:0. После того как теннисисты взяли ещё по два гейма на подаче, счёт стал 5:2 в пользу австралийца. И тут Рублёв включился по-настоящему! Россиянин забрал следующие пять геймов, причём четыре из них — под ноль! Таким образом, оказавшись в шаге от поражения в партии, Андрей сумел переломить ход событий и выиграл сет — 7:5 за 36 минут.

В начале третьей партии соперники обменялись брейками, а затем Рублёв ещё раз взял чужую подачу, после чего на своей подаче, взяв гейм под ноль, зафиксировал преимущество — 3:1. В следующих трёх геймах теннисисты на своей подаче также не отдали друг другу ни единого розыгрыша. А при счёте 5:4 россиянин уже подавал на матч. Андрей заполучил двойной матчбол и со второй попытки использовал его — 6:3, 7:5, 6:4 за 1 час 35 минут.

Вот так Рублёв первым из всех россиян вышел во второй круг Уимблдона. На этой стадии он может сыграть с Асланом Карацевым, если тот сегодня победит француза Люка ван Аша. Также сегодня Роман Сафиуллин сыграет с 20-м сеяным Роберто Баутиста-Агутом. За всеми событиями следите на «Чемпионате»