Ох и мощь! Рублёв не справился с 21 эйсом Бублика в финале Галле

В воскресенье, 25 июня, на «пятисотнике» в Галле (Германия) состоялся финальный матч в одиночном разряде. Участниками решающей игры стали седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и бывший российский, а с 2016 года казахский теннисист Александр Бублик, занимающий 48-е место в рейтинге ATP. В полуфинале Рублёв, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл непростого испанца Роберто Баутиста-Агута (6:3, 6:4), который до этого нанёс очередное поражение Даниилу Медведеву, а Бублик оказался сильнее бывшей второй ракетки мира Александра Зверева, имевшего девятый номер посева, — 6:3, 7:5.

Для Рублёва этот финал стал уже четвёртым в сезоне. Один из предыдущих трёх он выиграл. В апреле россиянин впервые взял титул на «Мастерсе», одолев в Монте-Карло Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5). В то же время Андрей всего лишь во второй раз в карьере дошёл до решающего матча на траве. Два года назад он здесь же, в Галле, проиграл французу Уго Умберу — 3:6, 6:7 (4:7). Что касается Бублика, то он не такой частый гость в финалах турниров ATP, как Рублёв. Андрей в 21-й раз стал участником титульного противостояния, а Александр — только в восьмой. И шесть из предыдущих семи финалов, в том числе дважды на траве, он проиграл. Победил Бублик только на харде в Монпелье в прошлом году, обыграв того же Зверева (6:4, 6:3). И всё это были турниры категории ATP-250, а в финал «пятисотника» Александр вышел впервые.

Что говорили перед матчем

Рублёв не скрывал радости по поводу выхода в финал. По словам Андрея, он и сам не ожидал, что доберётся до заключительной стадии турнира. «Прекрасное чувство. Это мой второй травяной финал. Я не ожидал, что сыграю здесь в финале в этом году. Это же трава — никогда не знаешь, чего можно от неё ожидать. На этой неделе я в финале, поэтому очень счастлив», — сказал он на корте после победы в полуфинале.

Бублик же признал, что в некоторых моментах полуфинала со Зверевым ему повезло. «Работа ещё не закончена. Остался один, финальный, матч. Я очень рад, но стараюсь оставаться сосредоточенным. Я старался играть в свой теннис в этой встрече, поэтому действительно рад сегодняшней победе. Играть с Сашей всегда очень сложно, и мне правда везло в нескольких ключевых моментах. Когда встречаешься с такими топовыми игроками, как Саша, нужно быть во всеоружии», — цитирует его пресс-служба ATP.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук удивился победе Бублика над Зверевым и объяснил, почему Рублёв — фаворит финала. «Я удивился, что Бублик выиграл у Зверева, это было очень неожиданно. Бублик до сих пор играл с какими-то отдельными победами, но не вызывал особого доверия — в его игре не было надёжности. Иногда он позволял себе неподходящие удары, не было солидности и надёжности. Но он обыграл Зверева. Это хороший и яркий результат.

Думаю, Рублёв справится с Бубликом в финале в Галле. Андрей психологически сильнее Александра, опытнее. Игра Рублёва достаточно активная», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева, напротив, не посчитала победу Бублика над Зверевым неожиданностью. «Бублик — очень талантливый парень. Вздорный и необузданный; всё может и умеет. Не удивилась его победе над Зверевым. На траве у него подачи проходят на ура, да и играет активно. Всё вполне закономерно. Конечно, он не сильнее Зверева, если подводить итоги года, но в отдельном матче может быть сильнее любого.

Думаю, у Рублёва с Бубликом должна быть равная игра. Андрей устойчивее, у него больше опыта игры в финалах. Никто не знает, как будет себя чувствовать Бублик. Даже он сам», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский рассказал, за счёт чего Бублик может создать проблемы Рублёву. «Андрей очень хорошо выступает на турнире в Галле. Он обыграл достаточно неплохих соперников и смотрится уверенно. Что касается матча с Бубликом, то игра будет интересной, потому что Александр непредсказуем. Если Бублик будет хорошо подавать, то Андрею будет достаточно тяжело его брейкануть, потому что Бублик подаёт очень неплохо.

С другой стороны, Рублёв намного стабильнее и психологически устойчивее. Думаю, у Андрея больше шансов сегодня победить. Но Бублик — это человек, который может преподнести сюрприз на траве», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

В личных встречах очевидный перевес был на стороне Рублёва: 3-1. Или вообще 3-0, если не учитывать квалификацию. В основных сетках турниров ATP россиянин был сильнее на Кубке Кремля 2019 года, в Вене-2019 и в Роттердаме-2020. Бублик же обыграл Андрея в квалификации Кубка Кремля — 2016.

Александр Бублик и Андрей Рублёв в детстве Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Первый сет проходил под диктовку Бублика. В первом гейме, правда, у Рублёва был брейк-пойнт, но он его упустил. А вот Александр во втором гейме смог взять подачу соперника — 2:0. В следующих геймах теннисисты брали свою подачу, причём Бублик трижды делал это под ноль (Рублёв — всего однажды). Представитель Казахстана подавал на партию при счёте 5:3 и, реализовав второй сетбол, справился с задачей — 6:3 всего за 28 минут. О превосходстве Александра в первом сете красноречиво свидетельствует счёт по виннерсам: 15:3!

Во второй партии Рублёв прибавил и, как следствие, в четвёртом гейме вышел на брейк-пойнт. Но Бублик не позволил ему реализовать его — 2:2. А вот в шестом гейме Андрей наконец-то добился своей цели — 4:2. Затем теннисисты взяли ещё по гейму на подаче (5:3), а в девятом гейме Рублёв подавал на партию и использовал первый же сетбол — 6:3. Второй сет продолжался лишь чуть дольше первого — 32 минуты.

В решающей партии инициативу вновь захватил Бублик. Во втором гейме ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы взять подачу Рублёва, но с третьего брейк-пойнта он сделал это — 2:0. В четвёртом гейме Андрей едва не позволил сопернику сделать второй брейк, но всё же ушёл с брейк-пойнта — 3:1 в пользу Александра. В дальнейшем Бублик уверенно держал подачу, но, подавая на титул при 5:3, едва не дрогнул. У Рублёва был брейк-пойнт — соперник допустил три двойные ошибки, — но он упустил его. А Бублик затем реализовал первый же матчбол (разумеется, эйсом) — 6:3, 3:6, 6:3 за 1 час 35 минут. Всего у него оказался 21 эйс — на 10 больше, чем у Рублёва.

Вот так Рублёв, как и два года назад, вновь проиграл в финале турнира в Галле. Бублик же завоевал первый титул в сезоне и второй в карьере, причём первый — на траве. Кроме того, это первый его титул на турнире категории ATP-500. В понедельник, 26 июня, когда ATP обнародует обновлённые рейтинги, Александр впервые в карьере поднимется на 27-ю строчку в одиночном разряде. Андрей останется седьмым (что было бы и в случае его победы).

На следующей неделе пройдут два турнира ATP-250: Мальорка и Истбурн. Это заключительные состязания в преддверии Уимблдона, который начнётся 3 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».