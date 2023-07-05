«Тронут приёмом. Хочу ответить тем же, не выходить из себя». Медведев — о старте Уимблдона

Даниилу Медведеву вчера пришлось просидеть полдня на корте, так и не дождавшись своей очереди сыграть из-за зарядивших дождей, а сегодня он всё-таки стартовал на Уимблдоне и обыграл британца Артура Фери в трёх сетах, выйдя во второй круг турнира. На пресс-конференции россиянин отметил неожиданно тёплый приём, который устроили ему болельщики, и пообещал ответить им тем же.

«Как только на траву падает несколько капель, становится страшно»

— Рад, что закончил свой матч, потому что это получилось не у всех. Иногда такое бывает на Уимблдоне, все знают, что может пойти дождь. На харде тоже в дождь не поиграешь, но на траве ещё хуже. Как только падает несколько капель, становится страшно.

Кажется, я ещё не проиграл ни одного матча на первом корте, так что рад вернуться на этот корт. Рад победе, только положительные эмоции.

— Чем вчера занимались?

— Ничем особенным. На самом деле я думал, что дождь начнётся позже. У меня должна была быть тренировка на первом корте, но к тому моменту уже шёл дождь. Немного подвигался с тренером по физподготовке, два раза по полчаса, поработал немного с физио, да и всё.

Я всегда жду официальной отмены матча, потому что никогда не знаешь. Можно уехать домой, а потом твой матч внезапно переносят на центральный корт или ещё что. И ты думаешь: «Да, не стоило мне уезжать».

Я оставался на месте часов до четырёх, пока не отменили мой матч. Затем поехал домой и просто отдыхал. Иногда непросто, если за весь день так и не выйдешь на корт, даже потренироваться. Сегодня я показал не лучший теннис, но победа есть победа.

— Как проводите время?

— У нас есть телефоны. Мы с командой здесь живём все вместе, в доме, это классно. Мы намного больше общаемся друг с другом, чем на других турнирах. А так обычно на турнирах я стараюсь не перегружать голову мыслями. Сижу в телефоне, или сплю, или с кем-нибудь болтаю. Но никаких обстоятельных обсуждений, ничего такого.

«Тронут приёмом. Хочу ответить тем же, не выходить из себя, не быть ребёнком»

— Вы сказали, что не знали, как вас встретит публика. Вы об этом думали перед матчем?

— Немного. По разным причинам меня могли принять не так здорово, как приняли. Мы вышли одновременно с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, мне или ему или нам обоим. А потом мы пошли к судье, и люди хлопали мне. Я подумал: «Ладно, вот так сюрприз».

Во время матча всё было как обычно, болельщики старались помочь Артуру, завести его. Но я не чувствовал никакой негативной энергии. Меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Намного лучше, чем раньше. Это здорово. Я постараюсь ответить им тем же, если можно так сказать. Надеюсь, что смогу.

— Что значит ответить тем же?

— Не выходить из себя, не быть эгоистичным ребёнком на корте. Иногда со мной бывает. Я постараюсь ответить людям на Уимблдоне тем же, постараюсь показывать хороший теннис. Даже если не покажу, просто уйду с корта и закончу турнир.

— Это эффект Уимблдона, что вы хотите соответствовать месту?

— Не знаю. Сегодняшний приём, я нечасто такой встречаю. В некоторых городах такое бывало, но не всегда. Я был очень тронут и запомню это на будущее.

Никогда не знаешь, с кем придётся играть, может, приём будет другим, но я всё равно постараюсь это запомнить и убедить себя отвечать тем же. Такой уж я.

Я могу быть довольно грубым, когда думаю, и иногда ошибочно, что кто-то несправедлив ко мне. Такое случается в обычной жизни. Например, если мне скажут привет, я тоже скажу привет в ответ. А если мне скажут, что я не умею играть в теннис, то я скажу, что ты тоже не умеешь играть в теннис.

«Сейчас я не чувствую себя на траве как дома»

— Фери не особенно любит подавать и выходить к сетке, но сегодня он пытался вас подгонять. Чувствовали это?

— Да, с самого начала. Ему удавались хорошие розыгрыши. Это не его игра. Вопрос в том, надо ли ему было играть так или нет, раз уж он проиграл.

Не знаю. Думаю, я мог гораздо лучше наносить обводящие удары, особенно на приёме. Но и хорошие удары мне удавались. Такой был его план на игру. Тяжело сказать, потому что мне кажется, это был неплохой план. Но при поражении всегда начинаешь сомневаться, думать о том, что стоило действовать иначе.

Такое и со мной случалось. Я думал, что у меня хороший план на игру, но я проигрывал. И потом думал, может, он не был так уж хорош.

— Вы не так уж много играете на траве. Какие детали вашей игры выигрывают от игры на траве, а на что надо обратить внимание?

— Я ещё не подобрал ключа к траве, как получилось в этом году с грунтом. Речь не только о результатах, но после Монте-Карло и Мадрида я чувствовал, что у меня что-то начинает получаться. На траве я такого не чувствую.

Помню, когда начал играть на траве, это были челленджеры или внешние корты. Обычно они быстрее, мяч больше скользит. Обычные удары мне хорошо удавались. А центральные корты очень медленные, только подача идёт быстро. Мне кажется, легче с людьми, которые подкручивают мяч, не просто бьют. Это меня удивило.

Поэтому я всё ещё в поисках того, как именно мне надо играть. А это лучший турнир, чтобы попытаться понять, так что посмотрим. Чем дальше в турнир, тем сильнее соперники. Посмотрим, получится ли у меня найти [ключ] и зайти далеко.

— Думаете, когда-нибудь сможете чувствовать себя на траве как дома?

— Когда я только начинал играть, то чувствовал себя на траве как дома. Но тогда я был менее стабилен и думал – о, трава, супер. Можно наносить удары в полную мощь, попытаться сотворить сенсацию, обыгрывать топов.

Когда я сам стал топом, особенно на харде, я уже чувствую, что могу выиграть много матчей, просто за счёт понимания, что надо делать. А на траве случаются сенсации, я обыгрывал многих топов. Сейчас я не чувствую себя на траве как дома. Но стараюсь, чтобы так было, и использую каждую возможность работать в этом направлении. Попробую сделать это в эти две недели.