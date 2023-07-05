Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Пресс-конференция Даниила Медведева после победы в первом матче Уимблдона-2023 над Артуром Фери

«Тронут приёмом. Хочу ответить тем же, не выходить из себя». Медведев — о старте Уимблдона
Елена Кузнецова
Медведев — о старте Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии
Российский теннисист был приятно удивлён, как его встретили британские болельщики.

Даниилу Медведеву вчера пришлось просидеть полдня на корте, так и не дождавшись своей очереди сыграть из-за зарядивших дождей, а сегодня он всё-таки стартовал на Уимблдоне и обыграл британца Артура Фери в трёх сетах, выйдя во второй круг турнира. На пресс-конференции россиянин отметил неожиданно тёплый приём, который устроили ему болельщики, и пообещал ответить им тем же.

Материалы по теме
Медведев победил сына президента французского ФК! Даниил вышел во второй круг Уимблдона
Медведев победил сына президента французского ФК! Даниил вышел во второй круг Уимблдона

«Как только на траву падает несколько капель, становится страшно»

— Рад, что закончил свой матч, потому что это получилось не у всех. Иногда такое бывает на Уимблдоне, все знают, что может пойти дождь. На харде тоже в дождь не поиграешь, но на траве ещё хуже. Как только падает несколько капель, становится страшно.

Кажется, я ещё не проиграл ни одного матча на первом корте, так что рад вернуться на этот корт. Рад победе, только положительные эмоции.

— Чем вчера занимались?
— Ничем особенным. На самом деле я думал, что дождь начнётся позже. У меня должна была быть тренировка на первом корте, но к тому моменту уже шёл дождь. Немного подвигался с тренером по физподготовке, два раза по полчаса, поработал немного с физио, да и всё.

Я всегда жду официальной отмены матча, потому что никогда не знаешь. Можно уехать домой, а потом твой матч внезапно переносят на центральный корт или ещё что. И ты думаешь: «Да, не стоило мне уезжать».

Я оставался на месте часов до четырёх, пока не отменили мой матч. Затем поехал домой и просто отдыхал. Иногда непросто, если за весь день так и не выйдешь на корт, даже потренироваться. Сегодня я показал не лучший теннис, но победа есть победа.

— Как проводите время?
— У нас есть телефоны. Мы с командой здесь живём все вместе, в доме, это классно. Мы намного больше общаемся друг с другом, чем на других турнирах. А так обычно на турнирах я стараюсь не перегружать голову мыслями. Сижу в телефоне, или сплю, или с кем-нибудь болтаю. Но никаких обстоятельных обсуждений, ничего такого.

«Тронут приёмом. Хочу ответить тем же, не выходить из себя, не быть ребёнком»

— Вы сказали, что не знали, как вас встретит публика. Вы об этом думали перед матчем?
— Немного. По разным причинам меня могли принять не так здорово, как приняли. Мы вышли одновременно с Артуром, публика хлопала. Я не понимал, мне или ему или нам обоим. А потом мы пошли к судье, и люди хлопали мне. Я подумал: «Ладно, вот так сюрприз».

Во время матча всё было как обычно, болельщики старались помочь Артуру, завести его. Но я не чувствовал никакой негативной энергии. Меня никогда так хорошо не принимали на Уимблдоне. Намного лучше, чем раньше. Это здорово. Я постараюсь ответить им тем же, если можно так сказать. Надеюсь, что смогу.

— Что значит ответить тем же?
— Не выходить из себя, не быть эгоистичным ребёнком на корте. Иногда со мной бывает. Я постараюсь ответить людям на Уимблдоне тем же, постараюсь показывать хороший теннис. Даже если не покажу, просто уйду с корта и закончу турнир.

— Это эффект Уимблдона, что вы хотите соответствовать месту?
— Не знаю. Сегодняшний приём, я нечасто такой встречаю. В некоторых городах такое бывало, но не всегда. Я был очень тронут и запомню это на будущее.

Никогда не знаешь, с кем придётся играть, может, приём будет другим, но я всё равно постараюсь это запомнить и убедить себя отвечать тем же. Такой уж я.

Я могу быть довольно грубым, когда думаю, и иногда ошибочно, что кто-то несправедлив ко мне. Такое случается в обычной жизни. Например, если мне скажут привет, я тоже скажу привет в ответ. А если мне скажут, что я не умею играть в теннис, то я скажу, что ты тоже не умеешь играть в теннис.

«Сейчас я не чувствую себя на траве как дома»

— Фери не особенно любит подавать и выходить к сетке, но сегодня он пытался вас подгонять. Чувствовали это?
— Да, с самого начала. Ему удавались хорошие розыгрыши. Это не его игра. Вопрос в том, надо ли ему было играть так или нет, раз уж он проиграл.

Не знаю. Думаю, я мог гораздо лучше наносить обводящие удары, особенно на приёме. Но и хорошие удары мне удавались. Такой был его план на игру. Тяжело сказать, потому что мне кажется, это был неплохой план. Но при поражении всегда начинаешь сомневаться, думать о том, что стоило действовать иначе.

Такое и со мной случалось. Я думал, что у меня хороший план на игру, но я проигрывал. И потом думал, может, он не был так уж хорош.

— Вы не так уж много играете на траве. Какие детали вашей игры выигрывают от игры на траве, а на что надо обратить внимание?
— Я ещё не подобрал ключа к траве, как получилось в этом году с грунтом. Речь не только о результатах, но после Монте-Карло и Мадрида я чувствовал, что у меня что-то начинает получаться. На траве я такого не чувствую.

Помню, когда начал играть на траве, это были челленджеры или внешние корты. Обычно они быстрее, мяч больше скользит. Обычные удары мне хорошо удавались. А центральные корты очень медленные, только подача идёт быстро. Мне кажется, легче с людьми, которые подкручивают мяч, не просто бьют. Это меня удивило.

Поэтому я всё ещё в поисках того, как именно мне надо играть. А это лучший турнир, чтобы попытаться понять, так что посмотрим. Чем дальше в турнир, тем сильнее соперники. Посмотрим, получится ли у меня найти [ключ] и зайти далеко.

— Думаете, когда-нибудь сможете чувствовать себя на траве как дома?
— Когда я только начинал играть, то чувствовал себя на траве как дома. Но тогда я был менее стабилен и думал – о, трава, супер. Можно наносить удары в полную мощь, попытаться сотворить сенсацию, обыгрывать топов.

Когда я сам стал топом, особенно на харде, я уже чувствую, что могу выиграть много матчей, просто за счёт понимания, что надо делать. А на траве случаются сенсации, я обыгрывал многих топов. Сейчас я не чувствую себя на траве как дома. Но стараюсь, чтобы так было, и использую каждую возможность работать в этом направлении. Попробую сделать это в эти две недели.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023