Медведев победил сына президента французского ФК! Даниил вышел во второй круг Уимблдона

В среду, 5 июля, на Уимблдоне планируют закончить матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Сегодня в борьбу вступил чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, хотя изначально планировалось, что он выступит в первом круге ещё вчера, 4 июля. Перед Уимблдоном Медведев провёл два турнира, на которых год назад дошёл до финала. В этот раз россиянин выступил в них не столь успешно. Особенно это касается турнира в Хертогенбосхе, где Даниил в первом же матче проиграл Адриану Маннарино. А в Галле он добрался до четвертьфинала, где его остановил Роберто Баутиста-Агут.

На Уимблдоне Медведев никогда ещё не выходил в четвертьфинал. Лучший российский теннисист последних лет лишь раз побывал здесь в четвёртом круге, в 2021 году. А год назад Даниила, как и других россиян и белорусов, по известным причинам не было на Уимблдоне. Поэтому перед турниром Медведев был настроен по-боевому. «На данный момент Уимблдон – это тот турнир «Большого шлема», на котором я показал худший результат, четвёртый круг. На «Ролан Гаррос» у меня был четвертьфинал. Так что я хочу это изменить», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Позднее Медведев добавил на пресс-конференции: «Чувствую, что в состоянии хорошо играть на траве. В прошлом году я дошёл до двух финалов в трёх турнирах, в которых выступал. Нужно найти свой путь, свой ритм. Это последний турнир, где я могу это сделать».

При этом 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева не стала относить Медведева к фаворитам Уимблдона. «У Медведева довольно неплохая сетка, как и у Рублёва. Могут довольно далеко зайти. В целом первые три круга без тяжёлых соперников. Но вторая игра у Даниила уже может быть против Маннарино. Он совсем недавно проиграл французу на траве в трёх сетах. В первом матче у Медведева есть возможность найти свою игру и душевное равновесие.

Уимблдон — особенный теннисный турнир, к нему нужен отдельный подход. Можно ли назвать Медведева фаворитом турнира? Для меня есть два фаворита — Джокович и Алькарас. Других вариантов по игре сейчас не может быть. Все остальные люди из топ-8 слишком нестабильно играют в последнее время», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Медведеву повезло с жеребьёвкой, так как 23-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович оказался в другой половине сетки. «Медведеву повезло, что Джокович попал в другую половину сетки Уимблдона. Но и радоваться тоже нельзя. Алькарас сейчас в великолепной форме, к тому же выиграл турнир в Лондоне. Многое решит хорошая стабильная подача — этот навык есть у Медведева. Ему только нужно правильно этим воспользоваться.

Я не могу назвать Даниила одним из фаворитов Уимблдона. Для меня их два — Джокович и Алькарас. Два сильнейших игрока на данный момент. Медведев в этом году пока неудачно играет на траве. Ему нужно очень хорошо настроиться на предстоящий «Большой шлем», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

В схожем ключе высказался и двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский. «С нетерпением жду предстоящий Уимблдон! Хочется увидеть множество интересных и захватывающих матчей на высочайшем уровне. Я бы не назвал Медведева явным фаворитом турнира, хотя сетка у него неплохая. Но второй круг будет очень непростой — там придётся сыграть против Маннарино. Почему не считаю фаворитом? У Даниила ещё не было громких побед на траве. На Уимблдоне его максимум — это четвёртый круг. Лично для меня есть два основных фаворита — Джокович и Алькарас», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

По итогам жеребьёвки Медведеву в первом круге выпало играть с британцем 20-летним британцем Артуром Фери, которому дали уайлд-кард в основную сетку. Теннисист, занимающий 391-е место в мировой классификации, известен разве что наиболее преданным поклонникам этого вида спорта. Достаточно сказать, что матч с Медведевым стал первым для Фери на уровне основных сеток турниров ATP. Поэтому очевидным фаворитом встречи считался россиянин. Его британский соперник даже на челленджерах пока ни разу не добирался до финала — только на фьючерсах. На этом уровне у Артура три титула. Стоит отметить, что Фери перешёл в профессиональный теннис только после того, как закончил учёбу. При этом родители у него французы, но в детстве Артур жил возле Уимблдона и предпочёл выступать под британским флагом.

Артур Фери на турнире в Истбурне Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

А вот отец у спортсмена непростой. Лоик Фери — президент французского футбольного клуба «Лорьян». Он также высказался в преддверии матча сына с Медведевым. «Даниил Медведев играет очень важную роль на турнире. Он посеян под третьим номером и был очень расстроен тем, что не смог сыграть на Уимблдоне в прошлом году из-за вето на россиян. Это игрок, которого Артур хорошо знает, потому что несколько лет назад они немного тренировались вместе. Это был спарринг. Думаю, матч будет интересным.

Мы очень эмоционально переживаем за Артура. Он хорошо работает, у него очень хорошее окружение. Ему повезло, что его родители разбираются в профессиональном спорте и что у него были тренеры на разных этапах карьеры, которые его очень поддерживали. Даже когда он решил продолжить учёбу, то учился довольно-таки здорово. Теперь, когда он закончил получать образование, он свободен и может играть», — цитирует Фери-старшего RMC Sport.

Отчётный матч также начался с получасовым опозданием, так как организаторы не могли сообразить, что делать с крышей — то ли открывать, то ли закрывать её. В первых геймах, как ни странно, Фери действовал успешнее Медведева. Британец дважды подряд под ноль взял свою подачу, а вот россиянину во втором гейме пришлось даже спасать брейк-пойнт. Так счёт стал 2:2, а в пятом гейме Даниил сделал брейк, не отдав ни одного розыгрыша. Несмотря на это, Артур тут же сделал обратный брейк — 3:3. После этого теннисисты взяли ещё по два гейма на подаче, а при счёте 5:5 начался дождь, вследствие чего в игре возникла пауза.

Даниил Медведев и Артур Фери ждут возобновления игры на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Организаторы в итоге не стали закрывать крышу, пережидая дождь, так что вынужденный перерыв составил полчаса. Пауза больше пошла на пользу Медведеву. По возобновлении игры он заработал тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовал его, после чего подал на сет, закончив партию эйсом, — 7:5.

Во втором сете первым на брейк-пойнты вышел Фери. Однако в четвёртом гейме он упустил единственный шанс взять чужую подачу — 2:2. А в пятом гейме Медведев добился брейка, отдав сопернику лишь один розыгрыш, после чего под ноль взял свой гейм — 4:2. Тем не менее следующие два гейма остались за его соперником, причём свою подачу россиянин отдал под ноль — 4:4. И всё же сет остался за Даниилом, который в девятом гейме ответил брейком, после чего подал на партию — 6:4. В этом сете Медведев действовал значительно активнее соперника (12:4 по виннерсам).

В третьей партии соперники поначалу брали геймы на своей подаче. В пятом гейме Медведев нацелился на брейк — и с третьей попытки добился своей цели. Последний розыгрыш вышел ярким: нестандартная и суматошная дуэль у сетки получилась, играли то с лёта, то с отскока теннисисты, били по линии постоянно, пока Даниил не перевёл на кросс, благодаря этому окончательно захватив инициативу и в итоге после глубокого удара с лёта в угол корта забив смэш — 3:2 с брейком.

Этот момент стал определяющим — Фери не смог ответить брейком. Более того, Медведев при счёте 5:3 заработал двойной матчбол на приёме и со второй попытки использовал его — 7:5, 6:4, 6:3 чуть более чем за два часа чисто игрового времени.

Так Медведев вышел во второй круг Уимблдона. На этой стадии он сыграет с победителем противостояния Александр Шевченко — Адриан Маннарино, которые также только сегодня должны вступить в борьбу. А ещё сегодня свой матч должен доиграть Роман Сафиуллин, сражающийся с Роберто Баутиста-Агутом.

Что касается игр второго круга, то изначально сегодня вечером должны были сыграть Андрей Рублёв и Аслан Карацев, но эту встречу уже перенесли на завтра. За всеми событиями следите на «Чемпионате».