В шаге от сенсации! Соболенко едва не проиграла бывшей россиянке Грачёвой

Арина Соболенко, наряду с Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной, является одной из главных фавориток Уимблдона. Белоруска уже успела в своей карьере выиграть турнир «Большого шлема» в Австралии, обладает мощной подачей и в целом в последнее время довольна стабильна.

«Я очень сильно люблю Уимблдон. У меня остались отличные воспоминания от турнира два года назад, когда я дошла до полуфинала. На Уимблдоне я всегда наслаждаюсь своей игрой, атмосферой. В прошлом году в это время мне было непросто. Очень рада, что в этом году я здесь. Наслаждаюсь каждой секундой на корте.

На самом деле до сегодняшнего матча я до конца не понимала, насколько скучала по Уимблдону. Очень рада, что вернулась», — призналась Соболенко на пресс-конференции после победы в матче первого круга.

Чем известна её сегодняшняя соперница Варвара Грачёва? Прежде всего тем, что отныне она по согласованию с WTA выступает под французским флагом. 22-летняя уроженка Москвы живёт во Франции более шести лет и ещё весной заявила о подаче документов на получение нового паспорта. В данный момент Варвара занимает 41-е место в рейтинге WTA. Грачёва является второй ракеткой Франции после Каролин Гарсии.

Интересно, что до сегодняшнего матча девушки никогда друг с другом не играли. Видимо, Арина не до конца и не очень тщательно изучила соперницу, в результате чего белоруска уступила в первом сете.

Но самое интересное в том, что Арина отлично начала матч, сразу сделав брейк, но затем последовал буквально парад ошибок. Совсем перестала работать подача, стало много двойных, да и с задней линии Соболенко очень плохо держала мяч в корте и постоянно ошибалась, при этом по-прежнему стараясь действовать активно. А как иначе? Таков стиль игры белоруски. У Варвары в первом сете четыре удара навылет и восемь ошибок, у Соболенко — 10 и 16.

Конечно, такое положение дел Арину не устраивало. Явно недоволен был и её бокс во главе с тренером Антоном Дубровым. Соболенко всё прекрасно чувствовала и понимала.

В результате во втором сете при счёте 5:5 белоруска сделала важнейший брейк, а затем взяла свою подачу, выиграв 7:5. Важно, что Соболенко наладила первую подачу и добавила в агрессии. Варвара хоть и уверенно держала подачу, но дрогнула в самый нужный момент: в концовке второго сета. Соболенко впереди по ударам навылет — 9:5, но и невынужденных ошибок у неё чуть больше — 9:6.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете сказался опыт Арины. Она прибавляла от розыгрыша к розыгрышу, регулярно подбадривая себя характерными криками. Невольно в таких ситуациях сразу вспоминается Мария Шарапова и её бурлящие фонтаном эмоции.

Кстати, за игрой с трибун наблюдала и молодая российская теннисистка Мирра Андреева, которая продолжает покорять сердца теннисных болельщиков. Интересно, кому симпатизировала Мирра?

Две проигранные свои подачи в третьем сете стоили Грачёвой матча. При счёте 4:2 Варвара и вовсе допустила двойную ошибку в решающий момент. Как итог – победа Арины на классе, матч Соболенко закончила мощным эйсом.

Очень непростая победа второй ракетки мира, находившейся в шаге от сенсации. Грачёву же стоит поблагодарить за характер и борьбу, которую она навязала заведомому фавориту. В третьем круге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой.