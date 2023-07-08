Рублёв и Сафиуллин уже во 2-й неделе Уимблдона. Итоги дня на травяном «Шлеме»

В пятницу, 7 июля, на самом известном в мире турнире на траве наконец-то был полностью навёрстан график соревнований, нарушенный в три первых дня из-за постоянных дождей. Были доиграны матчи второго круга, а также проведена половина поединков третьего раунда. Среди прочих на корты вышли шестеро россиян, и пятеро из них добились побед. Но обо всём по порядку.

Итоги пятого дня. 7 июля, пятница

У мужчин на корт выходили три россиянина, причём Даниил Медведев доигрывал поединок с неудобным французом Адрианом Маннарино, отложенный накануне из-за наступления темноты при счёте 4:4 в третьем сете. Даниил серьёзно настроился на концовку этой партии – ударно провёл четыре гейма, в которых хоть и не добился брейка, но постоянно прессинговал соперника и в итоге выиграл тай-брейк, а с ним и весь матч. Так Даниил пробился в третий круг, где уже в субботу сыграет с ещё одним не очень удобным для себя соперником – венгром Мартоном Фучовичем, которому он проиграл последний их матч в рамках осеннего «Ролан Гаррос» — 2020.

А вот Роман Сафиуллин на своём дебютном Уимблдоне и Андрей Рублёв уже успешно проследовали в четвёртый круг. Роман в трёх сетах справился с аргентинцем Пельей, повесив тому «баранку» в заключительной партии. А вот Андрей проиграл второй сет и уступал в третьем с двумя брейками, но собрался и добился волевой победы. Теперь в воскресенье Сафиуллин встретится с Денисом Шаповаловым из Канады, а Рублёв – с Александром Бубликом из Казахстана, которому он проиграл две недели назад в финале «пятисотника» в Галле. Отметим также, что в пятницу одержали победы все теннисисты из топ-10 посева, выходившие на корт – помимо Медведева (3) и Рублёва (7), это также Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (2), Стефанос Циципас (5), Хольгер Руне (6) и Янник Синнер (8).

Мужчины. Второй круг

Руне (Дания, 6) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 7:6, 6:4.

Берреттини (Италия) – де Минор (Австралия, 15) – 6:3, 6:4, 6:4.

Медведев (Россия, 3) – Маннарино (Франция) – 6:3, 6:3, 7:6.

Алькарас (Испания, 1) – Мюллер (Франция) – 6:4, 7:6, 6:3.

Юбэнкс (США) – Норри (Великобритания, 12) – 6:3, 3:6, 6:2, 7:6.

Циципас (Греция, 5) – Маррей (Великобритания) – 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4.

Третий круг

Хуркач (Польша, 17) – Музетти (Италия, 14) – 7:6, 6:4, 6:4.

Синнер (Италия, 8) – Алис (Франция) – 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Бублик (Казахстан, 23) – Мартерер (Германия, Q) – 6:4, 6:1, 7:6.

Галан (Колумбия) – М. Имер (Швеция) – 6:2, 6:7, 7:6, 3:6, 6:1.

Шаповалов (Канада, 26) – Броэди (Великобритания, WC) – 4:6, 6:2, 7:5, 7:5.

Сафиуллин (Россия) – Пелья (Аргентина, SR) – 7:6, 6:4, 6:0.

Рублёв (Россия, 7) – Гоффен (Бельгия, WC) – 6:3, 6:7, 7:6, 6:2.

Джокович (Сербия, 2) – Вавринка (Швейцария) – 6:3, 6:1, 7:6.

Подробнее: Руне (Дания, 6) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 7:6, 6:4.Берреттини (Италия) – де Минор (Австралия, 15) – 6:3, 6:4, 6:4.– Маннарино (Франция) – 6:3, 6:3, 7:6.Алькарас (Испания, 1) – Мюллер (Франция) – 6:4, 7:6, 6:3.Юбэнкс (США) – Норри (Великобритания, 12) – 6:3, 3:6, 6:2, 7:6.Циципас (Греция, 5) – Маррей (Великобритания) – 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4.Хуркач (Польша, 17) – Музетти (Италия, 14) – 7:6, 6:4, 6:4.Синнер (Италия, 8) – Алис (Франция) – 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.Бублик (Казахстан, 23) – Мартерер (Германия, Q) – 6:4, 6:1, 7:6.Галан (Колумбия) – М. Имер (Швеция) – 6:2, 6:7, 7:6, 3:6, 6:1.Шаповалов (Канада, 26) – Броэди (Великобритания, WC) – 4:6, 6:2, 7:5, 7:5.– Пелья (Аргентина, SR) – 7:6, 6:4, 6:0.– Гоффен (Бельгия, WC) – 6:3, 6:7, 7:6, 6:2.Джокович (Сербия, 2) – Вавринка (Швейцария) – 6:3, 6:1, 7:6.

У женщин в пятницу на корт вышли три россиянки. И если Екатерина Александрова (21) и Анна Блинкова в рамках второго круга победили своих соперниц, то Дарья Касаткина (11) уже в третьем раунде проиграла Виктории Азаренко (18) из Беларуси. Таким образом, из шестерых россиян, игравших в пятницу, дальше прошли пятеро, а в верхней половине женской сетки представительниц России не осталось.

Женщины. Второй круг

Александрова (Россия, 21) – Бренгл (США) – 6:7, 7:6, 7:6.

Костюк (Украина) – Бадоса (Испания) – 6:2, 1:0 (отказ).

Блинкова (Россия) – Бегу (Румыния, 29) – 7:5, 6:3.

Квитова (Чехия, 9) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:2.

Соболенко (Беларусь, 2) – Грачёва (Франция) – 2:6, 7:5, 6:2.

Андрееску (Канада) – Калинина (Украина) – 6:2, 4:6, 7:6.

Жабер (Тунис, 6) – Чжосюань Бай (Китай, Q) – 6:1, 6:1.

Третий круг

Цуренко (Украина) – Богдан (Румыния) – 4:6, 6:3, 7:6.

Азаренко (Беларусь, 18) – Касаткина (Россия, 11) – 6:2, 6:4.

Вондроушова (Чехия) – Векич (Хорватия, 20) – 6:1, 7:5.

Пегула (США, 4) – Коччаретто (Италия) – 6:4, 6:0.

Бенчич (Швейцария, 14) – Линетт (Польша, 23) – 6:3, 6:1.

Свитолина (Украина, WC) – Кенин (США, Q) – 7:6, 6:2.

Свёнтек (Польша, 1) – Мартич (Хорватия, 30) – 6:2, 7:5.

Боузкова (Чехия, 32) – Гарсия (Франция, 5) – 7:6, 4:6, 7:5.

Подробнее: – Бренгл (США) – 6:7, 7:6, 7:6.Костюк (Украина) – Бадоса (Испания) – 6:2, 1:0 (отказ).– Бегу (Румыния, 29) – 7:5, 6:3.Квитова (Чехия, 9) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:2.Соболенко (Беларусь, 2) – Грачёва (Франция) – 2:6, 7:5, 6:2.Андрееску (Канада) – Калинина (Украина) – 6:2, 4:6, 7:6.Жабер (Тунис, 6) – Чжосюань Бай (Китай, Q) – 6:1, 6:1.Цуренко (Украина) – Богдан (Румыния) – 4:6, 6:3, 7:6.Азаренко (Беларусь, 18) –– 6:2, 6:4.Вондроушова (Чехия) – Векич (Хорватия, 20) – 6:1, 7:5.Пегула (США, 4) – Коччаретто (Италия) – 6:4, 6:0.Бенчич (Швейцария, 14) – Линетт (Польша, 23) – 6:3, 6:1.Свитолина (Украина, WC) – Кенин (США, Q) – 7:6, 6:2.Свёнтек (Польша, 1) – Мартич (Хорватия, 30) – 6:2, 7:5.Боузкова (Чехия, 32) – Гарсия (Франция, 5) – 7:6, 4:6, 7:5.

В субботу, 8 июля, Даниил Медведев сразится с Мартоном Фучовичем, Екатерина Александрова – с Далмой Галфи, Анна Блинкова – с Ариной Соболенко, а между Анастасией Потаповой (22) и Миррой Андреевой будет разыграно первое российское дерби на женском турнире.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».