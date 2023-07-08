«У него проблемы с головой». Великий вратарь ополчился на Уимблдон за допуск россиян

Теннис стал тем видом спорта, где санкции в отношении российских и белорусских игроков оказались максимально мягкими. Когда в 2022 году спортивные организации принялись массово отстранять участников из России и Беларуси, ATP и WTA ограничились тем, что предписали им выступать в нейтральном статусе. Однако организаторам Уимблдона этого показалось мало, и они отстранили россиян и белорусов, за что ATP и WTA лишили его рейтинговых очков. По сути, турнир стал выставочным, хотя и остался невероятно престижным.

В этом году Уимблдон пошёл на попятный. Теннисистам из России и Беларуси всё же позволили играть, но с тем условием, что они подпишут декларацию о нейтралитете. Однако великому чешскому хоккейному вратарю Доминику Гашеку, который ранее уже не раз обрушивался с критикой на Россию, не понравилось это. По мнению Гашека, такое решение Уимблдона — не что иное, как… реклама СВО.

«Да, в этом году Уимблдон устроил отличную рекламу спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). WTA, ATP и организаторы Уимблдона несут ответственность. Тем не менее правительство страны всегда может запретить или выгнать иностранцев! Сможет ли правительство Чехии сделать это на турнире WTA в августе в Праге?» — написал Доминик на своей странице в социальной сети «Твиттер».

При этом Гашека не смутило, что ранее Уимблдон чётко обозначил позицию по решению в отношении российских и белорусских теннисистов. Салли Болтон, генеральный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC), отвечающего за организацию турнира, заявила, что всё сделано правильно. «Это было трудное решение. Но мы считаем, что оно правильное для соревнований в этом году. Все эти спортсмены соревнуются как нейтральные. Все они подписали декларацию. Всё прошло очень гладко», — цитирует Болтон Daily Echo.

И даже первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась обтекаемо. «Какова будет реакция болельщиков Уимблдона на выступления игроков из России и Беларуси? Мне трудно предположить, что будут делать зрители. Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и ставит вопрос перед игроками, что они думают о ситуации на Украине, кого они поддерживают. Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

Что ещё говорил Гашек

Почему Гашек столь регулярно выступает с критикой в адрес России? Может, пытается набить себе цену как политик? Вполне возможно. Ранее сообщалось, что 11 июля чех выступит перед членами Европарламента с предложением по российским и белорусским спортсменам. Экс-голкипер порекомендует исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований. Гашек собирается поговорить с наиболее влиятельными депутатами Европарламента от основных фракций и комитетов, включая, например, экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, французских и прибалтийских политиков и других. Он также должен встретиться с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

А в июне Гашек призывал задавать вопросы на политические темы спортсменам из России и Беларуси. «Если для СМИ, журналистов жизнь дороже любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча! Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA и ATP, они пытаются вас запугать.

Доминик Гашек на Олимпиаде в Нагано Фото: Getty Images

Всем журналистам и СМИ. Как вы думаете, важнее ли после матча спросить Соболенко, Овечкина и других российских и белорусских спортсменов о победных бросках и голах или об их отношении к действиям России (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)?» — писал он в своём «твиттере».

При этом даже в самой Чехии далеко не все согласны с Гашеком. Чешский журналист Адам Форейт прокомментировал критику Доминика в адрес правительства Чехии за то, что оно на законодательном уровне не запрещает чехам выступать в России. «Интересно то, что Гашек не хочет указывать пальцем на отдельных граждан, сознательно решивших работать в России. Он предпочитает просто лишить их этого выбора. Каждый игрок, который сейчас едет играть в Россию для финансового обогащения себя и своей семьи, даёт понять, что на всё остальное, происходящее вне льда, ему плевать. Никогда не позволяйте никому из этих игроков снова представлять страну, уважающую права человека. Ведь они выбрали себя.

Кроме того, Гашек призывает запретить российским спортсменам участвовать в западных соревнованиях, таких как НХЛ, ATP, WTA, потому что они якобы рекламируют Россию. Я не уверен, что коллективное наказание людей может привести к чему-то хорошему в долгосрочной перспективе. Доминик Гашек недавно также признался, что думает о политической карьере в будущем. Честно говоря, я не уверен, что это хорошая идея. Каким бы упрямым Гашек ни был в своих убеждениях, ему не хватает более широкого видения в долгосрочной перспективе, и очевидно, что он преувеличивает менее важное. Нам такие политики не нужны», — цитирует чешского журналиста Extra.cz.

А наиболее чётко и ёмко по поводу регулярных антироссийских выпадов Гашека, который в 2010–2011 годах выступал за «Спартак», высказались наши легендарные олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Фетисов и Борис Майоров. «Я уже ничему не удивляюсь. Вообще, Доминик же играл у нас — по-моему, за хорошие деньги играл. Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернёт деньги, которые заработал здесь, тогда всё будет по-честному», — сказал Фетисов в интервью «ВсёПроСпорт».

«Доминик Гашек — дурак. Удивительно, что человек, который целый год играл в России за «Спартак», занимается такими вещами. И совершенно невозможно понять, что ему плохого сделала Россия. Откуда столько негатива к нашей стране? Очень обидно слышать от него такие вещи. Но, возможно, у него просто проблемы с головой, вот и всё», — говорил Майоров в интервью RT в июне.

Как выступают россияне на Уимблдоне?

В мужском одиночном разряде в четвёртый круг уже вышли Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин, а в третий раунд — Даниил Медведев. Аслан Карацев выбыл из борьбы во втором круге, проиграв Рублёву, а Александр Шевченко — в первом.

В женском одиночном разряде в третьем круге на турнире состоится российское дерби Анастасия Потапова — Мирра Андреева. Также в 1/8 финала попробуют выйти Екатерина Александрова и Анна Блинкова — последнюю ожидает матч со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Дарья Касаткина выбыла из борьбы в третьем круге, Вероника Кудерметова — во втором, Людмила Самсонова, Камилла Рахимова и Маргарита Бетова (в девичестве Гаспарян) — в первом.

Уимблдон-2023 продлится до 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».