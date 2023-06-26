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Варвара Грачёва: кто такая, почему сменила гражданство на Францию, за кого выступает, слова, реакция, подробности

Украинки теперь будут пожимать руку? Накануне Уимблдона Варвара Грачёва стала француженкой
Александр Насонов
Варвара Грачёва: кто такая
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Отныне 22-летняя экс-российская теннисистка выступает под флагом другой страны.

26 июня перед самым стартом Уимблдона история с переходом теперь уже бывшей российской, а ныне французской теннисистки Варвары Грачёвой официально завершилась. На сайте WTA напротив фамилии спортсменки, которой в августе исполнится 23 года, теперь стоит французский флаг. Паспорт этой страны Грачёва получила ещё раньше, так что дело было лишь в процедурных моментах.

Впервые информация, что Варвара подала заявление на получение гражданства Франции, появилась в марте 2023 года. Тогда об этом сообщило французское издание L'Equipe. Грачёва с 2016 года тренируется в элитном теннисном центре в Каннах и в силу этого могла рассчитывать, что власти страны ей не откажут. Так в итоге и вышло — спортсменка жила во Франции на протяжении семи лет и успешно сдала необходимые языковые тесты.

Изначально планировалось, что Грачёва станет француженкой уже на «Ролан Гаррос». Но оформить все необходимые документы тогда не успели, и Варвара выступала ещё в нейтральном статусе. Официальное письмо, подтверждающее натурализацию, новоиспечённая француженка получила 5 июня. На то, чтобы уладить формальности с WTA, понадобилось ещё три недели.

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Как объясняла своё решение спортсменка

По словам Грачёвой, она просто решила воспользоваться возможностью, раз уж таковая у неё появилась. «Когда начинала процесс, это даже близко не было связано с нынешней ситуацией в мире, никто не знал, что будет. Это то, к чему мы никогда не стремимся. А почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью?» — говорила она в интервью Sportsmail в марте.

В мае Варвара чуть более откровенно рассказала о своих мыслях по поводу смены гражданства. «Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции», — приводит её слова польское издание Sport.pl.

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Что говорили в теннисном мире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не стал называть уход Грачёвой большой потерей. Стоит отметить, что Варвара, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, стала второй ракеткой Франции, уступая лишь пятой ракетке мира Каролин Гарсии; в то же время выше неё находятся сразу шестеро россиянок.

«В любом случае для нас нет тяжёлых потерь. Есть определённые обстоятельства. У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», — приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».

Варвара Грачёва

Варвара Грачёва

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

22-я ракетка мира Анастасия Потапова поддержала Грачёву в её решении сменить гражданство. «Как отреагировала? Абсолютно спокойно. Это её выбор. Варю знаю с девяти лет, мы объездили все чемпионаты мира и Европы в команде до 14 лет. Жили с ней вместе всегда. То есть Варю знаю очень давно. И также знаю, что она очень давно живёт во Франции, и в России её ничего не держит, поэтому, если поступает такое предложение и Варя ещё ни разу не выступала за нашу сборную, почему бы и нет? Если это будет лучше для её карьеры, для жизни, то желаю ей огромной удачи. И это не будет влиять на моё общение с ней – мы так же будем дружить, общаться и вместе тренироваться», — говорила Потапова в интервью «Чемпионату» в апреле.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков тоже не увидел ничего плохого и выразил надежду, что теперь Грачёвой начнут пожимать руку украинские спортсменки. «Может быть, под французским флагом ей будет удобнее и легче выступать. Возможно, Варе начнут пожимать руки Костюк и Ястремская. Я не осуждаю Грачёву — это её обдуманное и взвешенное решение. У неё может быть французский паспорт, но при этом непреодолимая любовь к России. Её много связывает с этой страной. Ничего плохого в получении французского гражданства не вижу», — говорил Чесноков в интервью «Чемпионату» в марте.

WTA-250. Бад-Хомбург-2023. Турнирная сетка

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Первый турнир, где Варвара будет выступать уже под флагом Франции, — Бад-Хомбург (Германия), проходит уже на этой неделе. А первой соперницей экс-россиянки в новом для неё статусе станет Жаклин Кристиан из Румынии. Людмила Самсонова (2), Анна Блинкова (9) и Евгения Родина (SR) уже пробились во второй круг. Грачёва попала в одну половину с Блинковой и в теории может пересечься с ней в полуфинале.

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