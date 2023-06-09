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«Ролан Гаррос» — 2023: провокации против российских и белорусских теннисистов, что сказали о Медведеве и Соболенко

«Прекратите!» Зарубежные журналисты уже ссорятся из-за российских и белорусских игроков
Александр Насонов
Провокации против россиян на «РГ»
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Голос разума пока в меньшинстве.

Когда у иностранных спортивных журналистов иссякают темы для статей, они вспоминают, что в мире есть российские и белорусские спортсмены, которых можно вволю покритиковать. Поводы для этого изыскиваются самые разные — и вовсе не обязательно связанные с современной политической обстановкой. Вот взять, к примеру, слова представителя французского издания L’Equipe Венсана Конье. Журналист не нашёл ничего лучшего, кроме как обвинить Даниила Медведева в том, что он сорвал финал «Ролан Гаррос» с участием Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

Мысль журналиста, в общем-то, понятна. По его мнению, Медведев в последнее время заработал что-то слишком много очков и получил второй номер посева на «Ролан Гаррос», Алькарас и Джокович в том числе и из-за этого оказались в одной половине сетки. Но кто мешал Джоковичу лучше выступать в ходе грунтового сезона? Вопрос без ответа.

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«Если вы любите детективные романы, то наверняка сходите с ума по тем ложным следам, которые писатель любит описывать перед разгадкой загадки. В своём жанре Даниил Медведев показал себя очень хорошо, выиграв «Мастерс» в Риме. Обыграв Хольгера Руне, он заставил многих наблюдателей (в том числе меня) поверить в то, что он наконец-то преодолел ловушки грунта и свою неприязнь к этому покрытию. Результат: вылет в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису от Тьяго Уайлда (172-е место в мире), которого четыре дня спустя выбил Йосихито Нисиока. Смешная ситуация, согласитесь. Заняв второе место в мировом рейтинге после своего титула, он совсем ненамного опередил в нём Новака Джоковича, но тем самым лишил турнир финала, которого ждал весь мир: между сербом и Карлосом Алькарасом. Они, конечно, сыграют между собой, но в полуфинале. Жаль… Спасибо, Даниил. Хорошая работа», — пишет Конье в материале на сайте издания.

«Сразу представился злобный Медведев, который в своём бункере наиподлейшим образом рассчитывает, каким образом можно было бы лишить цивилизованный мир как можно большего количества красивых финалов», — так прокомментировал эти слова пользователь «Чемпионата» под ником roman74.

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И это ещё ничего. А вот британский журналист Майк Диксон раскритиковал решение Арины Соболенко провести закрытую пресс-конференцию после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Напомним, Соболенко отказалась от проведения полноценной пресс-конференции после победы в матче третьего круга. Позже спортсменка сообщила, что не чувствовала себя в уверенно во время общения с журналистами и решила обезопасить себя, проведя закрытую пресс-конференцию.

«Это абсурд», — так прокомментировал решение Арины Диксон, чьи слова приводит Sport.pl. «Самая сумасшедшая неделя Открытого чемпионата Франции на моей памяти продолжается. Геополитика, освистывания, теперь вторая ракетка мира бойкотирует пресс-конференцию», — добавил журналист на своей странице в соцсетях.

Арина Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2023

Арина Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2023

Фото: Julian Finney/Getty Images

А польский журналист Доминик Сенковски, который брал интервью у российской теннисистки Камиллы Рахимовой, высказался о сделанных спортсменкой заявлениях. В частности, Рахимова просила не смешивать политику со спортом и говорила о том, что нежелание пожимать руки после матчей – это выбор украинских теннисисток.

«В то время как слушал заявления Рахимовой, сложилось впечатление, что разговариваю с Ариной Соболенко. Белоруска сегодня является самым большим «врагом» украинок из-за позиции, которую она занимает в женском теннисе. Не исключено, что вскоре она станет новым лидером рейтинга WTA. Соболенко вместо того, чтобы сочувствовать своим коллегам из Украины, чаще говорит о той ненависти, с которой ей приходится сталкиваться из-за своей национальности. Всё это недавно привело к отмене двух её пресс-конференций во французской столице. Встреча Соболенко с Элиной Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — это ещё один «политический» поединок на парижском турнире в этом году. Находящиеся во французской столице журналисты предполагают, что после такого матча белоруска не захочет встречаться со СМИ, чтобы не отвечать на неудобные вопросы», — написал Сенковски в Sport.pl.

В итоге польский журналист ошибся. Соболенко не просто провела пресс-конференцию после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, но и сделала её открытой.

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На этом фоне настоящим голосом разума выглядят слова британского журналиста Майкла Дэя, опубликовавшего авторскую колонку в издании Inews. Журналиста возмутило то, какое давление его коллеги оказывают на российских и белорусских игроков (в частности, на Соболенко) по ходу «Ролан Гаррос» — 2023 из-за ситуации на Украине. Колонка вышла под названием «Теннисисты из России и Беларуси не виноваты, прекратите обращаться с ними как с преступниками».

«Идиотизм продолжился и на послематчевых пресс-конференциях. Журналисты при каждом удобном случае спрашивали Соболенко о ситуации на Украине. Травля Соболенко СМИ на Открытом чемпионате Франции не только бессмысленна и неприятна, в ней просто нет никакого смысла. Если режим Лукашенко настолько порочен, как утверждает пресса, то почему журналисты пытаются заставить Соболенко подвергнуть риску свою семью? Позвольте очаровательной и талантливой Соболенко заниматься своими делами», — написал Дэй.

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