Российское дерби выиграла Андреева! 16-летняя Мирра вышла в 4-й круг на дебютном Уимблдоне

В воскресенье, 9 июля, на Уимблдоне прошёл заключительный матч третьего круга в женском одиночном разряде — единственный, который из-за дождя не удалось провести в срок. На турнире состоялось первое женское российское дерби, участницами которого стали 22-летняя Анастасия Потапова, получившая 22-й номер посева, и 16-летняя финалистка юниорского Australian Open Мирра Андреева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Потапова, будучи сеяной, в первых двух матчах на турнире не проиграла ни сета. И швейцарку Селин Наэф, и Каю Юван из Словении Анастасия обыграла в двух партиях.

А вот Андреева, для которой этот Уимблдон является дебютным, уже во втором круге сражалась с сеяной. Обыграв в трёх сетах китаянку Сиюй Ван, Мирра вышла на чемпионку «Ролан Гаррос» 2021 года Барбору Крейчикову (10). 16-летняя россиянка показала отличный теннис и добилась победы 6:3, 4:0 (отказ) — чешка снялась из-за травмы, хотя при таком счёте в матче по большому счёту всё уже было ясно. Кроме того, победа над Крейчиковой позволила Андреевой стать третьей самой юной участницей квалификации Уимблдона, которой удалось выйти в третий круг соревнований, — после представительницы Бельгии Ким Клейстерс в 1999 году и американки Кори Гауфф в 2019 году.

Мирра Андреева Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Любопытно, что именно с Потаповой Андреева провела свой первый матч на уровне основных сеток турниров WTA. Теннисистки встретились в 2022 году на турнире WTA-250 в Монастире (Тунис). Победу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 одержала Потапова. «Помню, что это был хороший матч, обе могли выиграть. На тай-брейке во втором сете я вела 6:1 и выиграла 7:4, кажется. Это был равный, хороший матч. Не помню точно, что случилось в третьем сете, может, сказалось то, что у неё больше опыта. Я вела 3:1, но не смогла довести дело до победы. В этом у неё больше опыта. Мне нравится, как она играет, это будет отличный матч», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона.

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева в преддверии матча Потапова — Андреева заявила, что у Мирры, по её мнению, шикарные перспективы в теннисе. «Андреева вышла в третий круг на первом же своём Уимблдоне. Это уже говорит о многом! У этой девочки шикарные перспективы. Дальше Мирру ждёт матч с Потаповой. Настя начала набирать форму, которая у неё была в прошлом году. Нас ждёт интереснейший матч за выход в четвёртый круг», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Андреева, выйдя в третий круг, уже превзошла все ожидания. «Андреевой бояться нечего, она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выигрывать. Это давит психологически», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Начался матч не совсем обычно как для тенниса на траве. Соперницы обменялись брейками, причём если Андреева смогла взять чужую подачу со второго брейк-пойнта, то Потаповой хватило единственного шанса — 1:1. В третьем гейме Мирра сделала второй брейк, причём ей пришлось изрядно потрудиться для этого. 16-летняя спортсменка заработала тройной брейк-пойнт, но упустила его. Затем у неё было ещё два шанса, но она не воспользовалась ими. И лишь с шестого брейк-пойнта Андреева добилась своего и повела 2:1 с брейком.

Победа в столь сложном гейме добавила Мирре уверенности, в то время как её соперница, наоборот, слишком часто ошибалась. Следующие три гейма остались за Андреевой, причём на сей раз брейк удался ей с первой попытки — 5:1. В седьмом гейме Потапова под ноль взяла свою подачу, однако следом то же самое сделала Андреева — 6:2 всего за 31 минуту. Анастасия же закончила партию с огромным «преимуществом» по невынужденным ошибкам: 16 против четырёх у соперницы.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета теннисистки также обменялись брейками. Сперва затяжной гейм (но с первого брейк-пойнта) выиграла Андреева, а затем Потапова под ноль взяла подачу Мирры, допустившей двойную ошибку на брейк-пойнте, — 1:1. Следующий гейм, уже на своей подаче, Анастасия также выиграла под ноль, а затем с третьего брейк-пойнта взяла и чужую подачу — 3:1. Несмотря на это, не далее как в седьмом гейме Андреева также смогла сделать второй брейк, после чего, подавая, сравняла счёт, отыграв при этом двойной брейк-пойнт, — 4:4.

В девятом гейме соперницы изрядно помучили друг друга на подаче Потаповой. У Мирры была целая куча скрытых матчболов (тройной брейк-пойнт плюс ещё четыре шанса после «ровно»), но ни один из них она не использовала. А в 10-м гейме уже Анастасия упустила двойной сетбол на приёме — 5:5. В 11-м гейме Андреева заработала брейк-пойнт (то есть опять-таки скрытый матчбол) — и в этот раз использовала его, после чего приготовилась подавать на матч. И победила с первого матчбола! Итоговый счёт — 6:2, 7:5 в пользу Андреевой за 1 час 36 минут.

Вот так Андреева впервые в карьере вышла в четвёртый круг Уимблдона (и вообще впервые в четвёртый раунд ТБШ). Она уже осваивается в топ-100 и и сейчас в предварительном рейтинге уже на 65-м месте. Напомним, это второй мэйджор в её карьере — на «Ролан Гаррос» 16-летняя теннисистка дошла до третьего круга. В 1/8 финала Мирра сыграет с финалисткой US Open 2017 года Мэдисон Кис, которая в третьем круге оказалась сильнее украинки Марты Костюк (6:4, 6:1). Кроме того, вчера свой матч третьего раунда выиграла Екатерина Александрова, повесившая «баранку» Далме Галфи из Венгрии (6:0, 6:4), а Анна Блинкова уступила второй ракетке мира Арине Соболенко (2:6, 3:6).

Уимблдон 2023 года проходит с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».