16-летняя Андреева уже в топ-100 рейтинга! Кто стоит за российским мегаталантом

16-летняя Мирра Андреева продолжает восхищать своей игрой на турнирах «Большого шлема». Всего месяц назад россиянка одержала пять побед подряд на кортах «Ролан Гаррос», сумев на дебютном в карьере мэйджоре преодолеть путь из квалификации до третьего круга основной сетки. Спустя месяц уроженка Красноярска повторила подобный маршрут и на Уимблдоне, гарантировав себе попадание в топ-100 рейтинга WTA в столь юном возрасте.

На главном травяном турнире сезона Мирра снова стартовала из квалификации, так как на момент формирования заявки её рейтинг ещё не позволял напрямую попадать в основу. В отборе россиянка поочерёдно прошла Росу Мас – 6:3, 6:1, Хлоэ Паке – 6:1, 6:2 и Тамару Корпач в финале – 7:5, 5:7, 6:2, благодаря чему стала единственной из восьми россиянок, кто преодолел барьер квалификации «Шлема».

На старте Уимблдона Мирра, как и очень многие участницы английского мэйджора, пострадала из-за непогоды. Её стартовый в основной сетке матч с китаянкой Сиюй Ван был отложен на сутки из-за дождя, в результате чего 16-летней девочке пришлось выходить на корт два дня подряд. После тяжелейшей победы в трёхсетовом поединке с Ван (6:4, 3:6, 7:5) у Мирры было минимум времени на восстановление перед матчем с чешской топ-теннисисткой Барборой Крейчиковой.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

27-летняя чемпионка «Ролан Гаррос» – 2021 свой матч первого круга также сыграла накануне. Но, в отличие от Андреевой, Барбора уложилась в два сета, да и завершила матч на два часа раньше. Казалось, более опытная чешка сумеет обернуть временной фактор в свою пользу, но у Мирры был свой взгляд на это.

Россиянка прекрасно вошла в матч, очень уверенно выигрывая геймы на своей подаче. А как только Мирре удалось сделать первый брейк, Крейчикова начала буквально разваливаться на глазах. Барбора стала испытывать проблемы с левой ногой, использовала медицинский тайм-аут, а в итоге и вовсе отказалась от продолжения борьбы в тот момент, когда с исходом встречи всё было уже ясно – 6:3, 4:0 в пользу Мирры.

Таким образом, Андреева на втором турнире «Большого шлема» подряд дошла до третьего круга, заодно одержав ещё и самую рейтинговую победу в своей карьере. На Уимблдон Крейчикова приехала в статусе 11-й ракетки мира, а её посев на английском «Шлеме» и вовсе был 10-м. Общий же баланс Мирры с топ-20 стал 3-2.

Примечательно, что благодаря этой победе Мирра попала в историю Уимблдона. И это не громкие слова, а действительно реальный факт. На момент встречи с Крейчиковой российскому дарованию было 16 лет и 68 дней. В Открытой эре лишь американке Кори Гауфф (2019) и бельгийке Ким Клейстерс (1999) удавалось в ещё более молодом возрасте пробиться из квалификации в третий круг этого турнира.

Теперь по их стопам двигается и россиянка. Кто же помогает Андреевой готовиться к турнирам и одерживать такие крутые победы фактически ещё в детском возрасте? Настало время самым внимательным образом изучить команду Мирры, тем более что в ней хватает интересных деталей.

Андрееву научили играть в теннис в Красноярске, и сама она говорила, что до сих пор пользуется базой, которую заложила тренер Марина Павлова. Сейчас же за её развитие отвечает команда французских специалистов из каннской академии Elite. Кто они? Официальным тренером Мирры является 43-летний монегаск Жан-Рене Лиснар.

На его счету семь профессиональных титулов – два «челленджера» и пять «фьючерсов». А в 2003-м он добился лучшего рейтинга – был 84-й ракеткой мира. Однако в целом карьера Жана-Рене в профессиональном туре не сложилась. Достаточно сказать, что в основных сетках турниров ATP Лиснар провёл всего 139 матчей, в которых одержал 52 победы при 87 поражениях. Высшим достижением на турнирах «Большого шлема» для Лиснара стал выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2005). На остальных «Шлемах» монегаск никогда не проходил дальше второго раунда. Последние матчи он провёл в 2013-м (сыграл в Кубке Дэвиса против Латвии), после чего сосредоточился на тренерской деятельности, где у него получается в разы лучше, чем на игроцком поприще.

Мирра Андреева и Жан-Рене Лиснар Фото: Julian Finney/Getty Images

После завершения карьеры он основал академию Elite – вместе с тем самым Жилем Серварой, который сейчас тренирует Даниила Медведева. Будущий победитель US Open приехал в академию в 2014-м, а спустя три года нанял Сервару в качестве личного тренера. Тогда Жиль покинул академию и единолично занялся Медведевым, а Жан-Рене навсегда разорвал отношения с бывшим компаньоном. По крайней мере, так он утверждал в своём интервью «Спорт-экспрессу» в 2022-м.

«По правде говоря, Жиль никогда не тренировал его до того момента, пока Даниил не стал 60-65-й ракеткой мира. То, что Сервара утверждает обратное – ложь. Он вообще много врёт, в связи с чем я с этим парнем больше не разговариваю. Должен вам об этом откровенно сказать. Более того, Жиль никогда и никого до этого не тренировал. Такова реальность. Я слепил Сервару из ничего», — утверждал Лиснар.

В том же интервью Жан-Рене изложил свой метод общения с русскими игроками. А в этом деле Лиснар собаку съел, ведь в разное время он успел потренировать Варвару Грачёву, Анну Блинкову и даже Андрея Рублёва. У самого же специалиста жена родом из России, поэтому русский язык он слышит даже у себя дома.

«Мир вокруг меня во многом русскоязычный. Мои дети дома говорят по-русски. Это судьба. Я знаю, как надо общаться с русскими. С ними нужно быть сильным. Они это уважают. А вот слабость они не любят. Я не только чувствую их культуру на своём опыте, но и многое прочел на эту тему. Прекрасно понимаю: культура России и культура Франции – это далеко не одно и то же. Как-то получилось, что очень хорошо нахожу общий язык с россиянами. То же касается и украинцев, и белорусов – всех славян».

Вторым наставником сестёр Андреевых является француз Жан-Кристоф Форель. О его судьбе мы подробно вспоминали, когда предвкушали поединок Мирры с американкой Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос».

Именно эту американку Форель тренировал в совсем молодом возрасте. Она попала в его руки в 15 лет и своими будущими достижениями во многом обязана Жан-Кристофу. Через некоторое время после завершения работы с Кори Форель в тандеме с Лиснаром приступил к занятиям с Андреевыми.

«Раз в четыре дня всегда пишу фидбэк: рассказываю, над чем мы сейчас работаем, что мне не понравилось на протяжении матча или тренировки. Так что каждый тренер в курсе, над чем мы работаем и чему уделяем внимание. Нет такого, что я работаю с одним тренером над одними вещами, с другим — над совершенно противоположными», — говорила Мирра о работе в академии.

Что ж, на данный момент у Мирры точно нет оснований сомневаться в том пути, по которому её ведут монегаск и француз. После выхода в третий круг Уимблдона россиянка уже точно дебютирует в топ-100. И это не предел. Теперь 16-летняя россиянка сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.

Кстати, ещё немного о Клейстерс и Гауфф. 24 года и 4 года назад соответственно обе девушки на выходе в третий круг английского «Шлема» не остановилась. Что Ким, что Кори смогли одержать ещё по одной победе и в итоге вылетели с турнира только в четвёртом круге. Так что Андреева может повторить ещё одно классное достижение.