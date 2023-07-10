«Загадочный персонаж». Британские журналисты признаются в любви Медведеву на Уимблдоне

А ещё они говорят, что в 2022-м россиян зря отстранили от турнира.

Даниил Медведев — яркая личность. Одни его обожают, другие недолюбливают, но равнодушных, кажется, нет. И теперь даже представители СМИ Великобритании признают, что решение по отстранению российских и белорусских теннисистов, принятое год назад и отменённое в 2023-м, всё-таки было ошибочным.

Сразу несколько авторитетных британских изданий выпустили материалы, посвящённые ситуации вокруг отстранения россиян и белорусов и последующего их возвращения, а также лично Медведеву. В статье Daily Mail утверждается, что Даниил пользуется у местных болельщиков большей любовью, нежели 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Посеянный под третьим номером россиянин Даниил Медведев возобновил свой, казалось, маловероятный роман с болельщиками Уимблдона после победы над Фучовичем.

Свободно владеющий тремя языками россиянин, бывший студент-отличник по математике и физике, пропустил прошлогодний турнир из-за бана. Загадочный персонаж с уникальным разнообразием ударов теперь в шаге от первого четвертьфинала в Лондоне и представляет реальную угрозу для Карлоса Алькараса и действующего чемпиона Новака Джоковича. Несмотря на происходящее на Украине, похоже, Медведев является здесь бóльшим любимцем публики, чем 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», — отмечается в материале, выложенном на сайте издания.

В Daily Telegraph вышла статья с заголовком «Россияне вернулись на Уимблдон, и никто не возмущается». Журналист Джереми Уилсон отмечает, что если кто и возмущён возвращением россиян и белорусов, то таких людей крайне мало. Опираясь на комментарии игроков и собственные ощущения, журналист полагает, что россиян и белорусов на Уимблдоне все очень рады видеть.

«Спустя год после скандального запрета на участие в Уимблдоне российские и белорусские игроки были тепло приняты болельщиками. Возмущения по поводу их возвращения были очень незначительными и тихими, это говорит о том, что фанаты тенниса собрались в Лондоне, чтобы понаблюдать за красивым теннисом, и не более того», — пишет журналист.

Даниил Медведев приветствует публику после победы над Мартоном Фучовичем в третьем круге Уимблдона-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Издание iNews выпустило материал с заголовком «Уимблдон любит Медведева, так что прошлогодний бан выглядит ещё более неправильным».

«Даниил Медведев вернулся на Уимблдон, не питая никаких иллюзий по поводу того, какой приём он может получить после прошлогоднего запрета на участие российских и белорусских игроков. Однако опасения на этот счёт оказались беспочвенными. После победы над Фучовичем он ещё раз поблагодарил болельщиков за позитивную атмосферу, пусть они и болели за венгра, являвшегося аутсайдером матча.

После своего возвращения Медведев, который призвал к «миру» и назвал ситуацию на Украине «очень тревожной», по обыкновению, стал популярным. Болельщики на Уимблдоне смогли отделить его от его национальности. Кажется, так было бы и 12 месяцев назад», — говорится в статье.

Присоединился к этим мнениям и известный журналист Бен Ротенберг.

«Особенно учитывая то, как здорово россияне и белорусы играют на этом Уимблдоне, я не сомневаюсь, что ATP и WTA поступили правильно, отказавшись начислять рейтинговые очки за прошлогодний турнир. Это не было настоящим соревнованием лучших из лучших, каким должен быть турнир «Большого шлема», — написал он в своём «твиттере».

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Сам же Медведев, по его словам, желает, чтобы его запомнили не из-за истерик на корте. «Не хочу, чтобы меня знали, скажем так, из-за истерик или подобных вещей, потому что об этом я сожалею. Забавные вещи, конечно, я люблю. Мне нравится тот факт, что теперь есть социальные сети, поэтому, может, когда мне будет 50 лет, я смогу смотреть свои видео с некоторыми забавными вещами», — сказал он на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг Уимблдона.

Выйдя в 1/8 финала, Даниил повторил свой лучший результат на Уимблдоне. В 2021 году россиянин на этой стадии уступил в пяти сетах Хуберту Хуркачу. Но сейчас это явно не предел для него. Сегодня, 10 июля, Медведев сразится с чехом Иржи Легечкой. Вчера Андрей Рублёв пробился-таки в свой дебютный четвертьфинал на Уимблдоне. Почему бы Даниилу не присоединиться к соотечественнику?

Матч Даниил Медведев (Россия, 3) — Иржи Легечка (Чехия) начнётся не ранее 15:00 мск. Уимблдон-2023 проходит с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».