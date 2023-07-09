Рублёв вытащил пятисетовый марафон на Уимблдоне! Бублика не спасли 39 эйсов

Александр отыгрался с 0-2 по сетам, но в решающий момент не выдержал. А Андрей теперь сыграет в четвертьфиналах всех «Шлемов».

В воскресенье, 9 июля, на Уимблдоне у мужчин начались матчи четвёртого круга. В одной из встреч сошлись седьмой номер посева Андрей Рублёв и уроженец Гатчины Александр Бублик (23), с 2016 года выступающий под флагом Казахстана. И Рублёву, и Бублику впервые на этом турнире предстоял матч с сеяным теннисистом. Россиянин в первых кругах прошёл австралийца Макса Пёрселла, своего соотечественника Аслана Карацева и бельгийца Давида Гоффена (WC). А представитель Казахстана одолел таких игроков, как Маккензи Макдональд, Джеффри-Джон Вулф (оба — США) и Максимильян Мартерер (Q).

Предыдущий матч Рублёва и Бублика состоялся совсем недавно, 25 июня, то есть ровно две недели назад. В финале «пятисотника» в Галле Александр обыграл Андрея в трёх сетах (6:3, 3:6, 6:3). Многое стояло на кону для обоих теннисистов и в новом противостоянии. Особенно это касается Бублика, который впервые в карьере пробился в четвёртый круг турнира «Большого шлема» и всей душой рвался в четвертьфинал. Рублёв же далеко не впервые доходит до этой стадии на мэйджорах. Более того, у него и четвертьфиналов в карьере хватает. А вот именно на Уимблдоне Андрей никогда не пробивался в восьмёрку лучших.

Почему травяной мэйджор — самый сложный для Рублёва? Всё дело в нелюбви к соответствующему покрытию. «Я лучше буду говорить, что не люблю траву, и выигрывать, чем говорить, что она мне нравится, и проигрывать. Трава мне совсем не нравится», — говорил он после победы над Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона.

Остаётся добавить, что перед отчётным матчем перевес в личных встречах был на стороне Рублёва: 3-2. В основных сетках турниров ATP он выиграл три поединка из четырёх: на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019 и в Роттердаме-2020. Бублик же победил соперника в квалификации Кубка Кремля в 2016 году, ну а затем оказался сильнее в уже упоминавшемся финале Галле.

Александр Бублик и Андрей Рублёв на церемонии награждения после финала Галле-2023 Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Поначалу соперники не подпускали друг друга к брейк-пойнтам, причём один из геймов Рублёв взял под ноль. Так они дошли до счёта 3:3, а в седьмом гейме Андрей ушёл с брейк-пойнта, после чего взял медицинский перерыв, оказавшийся совсем коротким. Оказалось, теннисист немного повредил пальцы правой руки, после того как в него прилетел мяч.

Рублёву перематывают повреждённый палец в матче с Бубликом на Уимблдоне-2023 Фото: Кадр из трансляции

По ходу восьмого гейма также возникла небольшая пауза, поскольку у Рублёва пошла кровь из повреждённого пальца. Но ничего серьёзного, к счастью, не случилось. А в 12-м гейме Андрей впервые в матче вышел на брейк-пойнт (помогла двойная ошибка от Бублика), и это был уже сетбол на приёме. Рублёв использовал его с первой попытки, после того как Александр допустил вторую двойную подряд, и выиграл сет со счётом 7:5. Бублик в этой партии выполнил целых девять эйсов (против четырёх у соперника), но вот ошибки подвели его: 12 невынужденных против всего трёх у оппонента.

Во втором сете у Рублёва уже во втором гейме был брейк-пойнт, после того как Бублик допустил две двойные ошибки, но Андрей не воспользовался шансом взять чужую подачу. В четвёртом гейме Александр подарил сопернику двойной брейк-пойнт (снова две двойные за гейм), но спасся, неожиданно подав с руки при «больше» — 2:2. А в пятом гейме уже Рублёв ушёл с брейк-пойнта, после чего взял чужую подачу — 4:2. При 5:3 Андрей подавал на партию — и добился цели с первого сетбола.

Второй сет Рублёв взял всего за полчаса. Бублик же изрядно наошибался: двойных у него оказалось пять (у соперника — ни одной), а невынужденных — 11 (против трёх у оппонента). «Настроение — хочется гадость сказать. Очень хочется», — высказался Александр на корте, проиграв вторую партию.

В начале третьего сета Бублик прибавил и перестал допускать двойные. В шестом гейме Александр заполучил тройной брейк-пойнт, но Рублёв выпутался из сложного положения — 3:3. В девятом гейме, при счёте 4:4, Андрей упустил брейк-пойнт, он же скрытый матчбол. Больше брейков не было, и теннисисты перешли к тай-брейку. В нём Бублик повёл 6:3, заработав таким образом тройной сетбол, но упустил его — 6:6. И всё же Александр забрал партию, выиграв следующие два очка — 8:6. За один только третий сет он собрал 12 эйсов, а его соперник — всего три.

В четвёртом сете соперники более чем уверенно действовали на подаче, не давая друг другу возможностей выйти на брейк-пойнты. А в 10-м гейме Рублёв при счёте 5:4 в свою пользу сломал эту тенденцию. Андрей заработал двойной матчбол на приёме, но упустил его — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисисты ушли на тай-брейк, уже второй в этом матче. И вновь лучше оказался Бублик, воспользовавшийся первым же сетболом, — 7:5, притом что Рублёв вёл 5:3 после мини-брейка.

В пятой, решающей партии, как и до этого, теннисисты какое-то время чётко действовали на подаче, вследствие чего никому из них не удавалось хотя бы выйти на брейк-пойнт, не говоря уже о большем. Ключевой момент случился в седьмом гейме, когда Рублёв с первого брейк-пойнта всё же смог взять чужую подачу — 4:3 с брейком. А при 5:4 Андрей подавал на матч. Выйдя на двойной матчбол, Рублёв сразу же использовал его, закрыв игру эйсом. Окончательный счёт — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Андрея. Матч продолжался 3 часа 19 минут. Бублик собрал 39 эйсов (Рублёв — 20), но Андрей значительно реже ошибался (по двойным — 2:14, по невынужденным — 21:52).

Вот так Рублёв впервые в карьере вышел в восьмёрку лучших на Уимблдоне. В четвертьфинале он сыграет с победителем встречи Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2). Этот матч также состоится сегодня, 9 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».