Чудо-удар Рублёва в матче с Бубликом на Уимблдоне! У видео 20 тысяч просмотров за 40 минут

Матч четвёртого круга Уимблдона с участием россиянина Андрея Рублёва и уроженца Гатчины Александра Бублика, выступающего за Казахстан, стал одним из самых ярких на текущем турнире. Рублёв выиграл первые два сета, проиграл следующие две партии, но в решающем сете доказал своё превосходство — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 за 3 часа 19 минут.
Последним ударом в матче стал эйс в исполнении Рублёва. Однако самым эффектным вышел предпоследний розыгрыш, благодаря которому Андрей заработал двойной матчбол. Бублик здорово ответил на удар соперника, однако будущий победитель каким-то чудом успел к мячу и, уже падая, направил мяч туда, куда нужно! Увидев такое, Александр просто замер с открытым ртом. Естественно, такой момент просто не мог не попасть в хайлайты матча (смотреть с 3:15):
Права на видео принадлежат Уимблдону. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Уимблдона.
За полчаса видео собрало 14 тысяч просмотров, и это явно не предел. Кроме того, в официальном аккаунте турнира в соцсетях появился пост, посвящённый этому удару Рублёва. В посте сказано: «Это один из лучших ударов, которые мы видели здесь за годы! Андрей, снимаем шляпу!»
Несмотря на горечь поражения, Бублик тепло поприветствовал Рублёва после матча. Спортсмены знакомы с детства и хорошо относятся друг к другу.
Бублик тепло поприветствовал Рублёва после матча
Фото: GETTY IMAGES
«Наверное, удар в падении перед двойным матчболом был самым удачным за всё время игры. Не знаю, это была удача, ничего более. Не думаю, что смогу сделать это ещё раз», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Также Андрей прокомментировал то, что ему удалось прервать камбэк Бублика, отыгравшегося с 0-2 по сетам. «Я не знаю, как остановил камбэк Саши. Думал, что это не имеет значения. Я проиграл третий сет, четвёртый сет, и в каждом у меня были шансы, брейк-пойнты, но либо он хорошо играл, либо я зажимался. Так что я говорил себе, что, если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс. В итоге он появился, я хорошо принял, провёл отличный розыгрыш и сделал брейк», — добавил он.
В 1/4 финала Уимблдона Рублёв сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2). Соперник россиянина определится уже сегодня, 9 июля. Андрей впервые вышел в восьмёрку лучших на Уимблдоне. И стал десятым действующим теннисистом, который смог выйти в 1/4 финала всех «Шлемов».
1. Маттео Берреттини (Италия).
2. Марин Чилич (Хорватия).
3. Новак Джокович (Сербия).
4. Карен Хачанов (Россия).
5. Энди Маррей (Великобритания).
6. Рафаэль Надаль (Испания).
7. Кей Нисикори (Япония).
8. Янник Синнер (Италия).
9. Стэн Вавринка (Швейцария).
10. Андрей Рублёв (Россия).
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