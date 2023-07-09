Этот розыгрыш, благодаря которому Андрей заработал двойной матчбол, надо смотреть! Никто не понял, как россиянину это удалось.

Чудо-удар Рублёва в матче с Бубликом на Уимблдоне! У видео 20 тысяч просмотров за 40 минут

Матч четвёртого круга Уимблдона с участием россиянина Андрея Рублёва и уроженца Гатчины Александра Бублика, выступающего за Казахстан, стал одним из самых ярких на текущем турнире. Рублёв выиграл первые два сета, проиграл следующие две партии, но в решающем сете доказал своё превосходство — 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 за 3 часа 19 минут.

Последним ударом в матче стал эйс в исполнении Рублёва. Однако самым эффектным вышел предпоследний розыгрыш, благодаря которому Андрей заработал двойной матчбол. Бублик здорово ответил на удар соперника, однако будущий победитель каким-то чудом успел к мячу и, уже падая, направил мяч туда, куда нужно! Увидев такое, Александр просто замер с открытым ртом. Естественно, такой момент просто не мог не попасть в хайлайты матча (смотреть с 3:15):

ВИДЕО

Права на видео принадлежат Уимблдону. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Уимблдона.

За полчаса видео собрало 14 тысяч просмотров, и это явно не предел. Кроме того, в официальном аккаунте турнира в соцсетях появился пост, посвящённый этому удару Рублёва. В посте сказано: «Это один из лучших ударов, которые мы видели здесь за годы! Андрей, снимаем шляпу!»

Несмотря на горечь поражения, Бублик тепло поприветствовал Рублёва после матча. Спортсмены знакомы с детства и хорошо относятся друг к другу.

Бублик тепло поприветствовал Рублёва после матча Фото: GETTY IMAGES

«Наверное, удар в падении перед двойным матчболом был самым удачным за всё время игры. Не знаю, это была удача, ничего более. Не думаю, что смогу сделать это ещё раз», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Также Андрей прокомментировал то, что ему удалось прервать камбэк Бублика, отыгравшегося с 0-2 по сетам. «Я не знаю, как остановил камбэк Саши. Думал, что это не имеет значения. Я проиграл третий сет, четвёртый сет, и в каждом у меня были шансы, брейк-пойнты, но либо он хорошо играл, либо я зажимался. Так что я говорил себе, что, если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс. В итоге он появился, я хорошо принял, провёл отличный розыгрыш и сделал брейк», — добавил он.

В 1/4 финала Уимблдона Рублёв сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2). Соперник россиянина определится уже сегодня, 9 июля. Андрей впервые вышел в восьмёрку лучших на Уимблдоне. И стал десятым действующим теннисистом, который смог выйти в 1/4 финала всех «Шлемов».