Селеш, Вавринка: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило Уимблдона до карьерного «Шлема»

Карьерный «Шлем» — особое достижение, покорившееся далеко не всем теннисным чемпионам. Даже тем, чьё величие не подвергается сомнениям. За всю историю было восемь теннисистов (мужчин и женщин), которые выигрывали все мэйджоры, кроме Уимблдона. В списке есть и один действующий игрок. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.