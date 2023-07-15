Селеш, Вавринка: рейтинг чемпионов ТБШ, которым не хватило Уимблдона до карьерного «Шлема»

Карьерный «Шлем» — особое достижение, покорившееся далеко не всем теннисным чемпионам. Даже тем, чьё величие не подвергается сомнениям. За всю историю было восемь теннисистов (мужчин и женщин), которые выигрывали все мэйджоры, кроме Уимблдона. В списке есть и один действующий игрок. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Стэн Вавринка (Швейцария)
Единственный действующий теннисист в этом перечне. И единственный игрок, взявший минимальное количество «Шлемов» (три), необходимое для попадания в наш рейтинг. Вавринка по разу выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, причём строго в хронологическом порядке: в 2014, 2015 и 2016 году соответственно. А вот на Уимблдоне он лишь дважды подряд, в 2014–2015 годах, доходил до четвертьфинала. И если в 2014-м он уступил Роджеру Федереру, что вполне объяснимо, то вот Ришара Гаске в 2015-м надо было обыгрывать.
Моника Селеш (Югославия/США)
Восемь из девяти «Шлемов» Селеш завоевала ещё под флагом Югославии. А затем случилась та самая история с нападением, поломавшая карьеру спортсменке. Несмотря на это, Моника смогла вернуться и выиграла Australian Open — 1996, уже под американским флагом. А на Уимблдоне она лишь раз дошла до финала, в 1992 году. В битве против Штеффи Граф шансов не было: 6:2, 6:1 в пользу немки.
Жюстин Энен (Бельгия)
Семикратная чемпионка ТБШ четыре своих титула на мэйджорах завоевала на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Энен дважды доходила до решающего противостояния. Впервые это случилось в 2001 году, и тогда Винус Уильямс оказалась сильнее — 6:1, 3:6, 6:0. А сезон-2006 стал одним из лучших в карьере бельгийки. Она дошла до финала на всех четырёх ТБШ, выиграв, правда, только один («Ролан Гаррос»). На Уимблдоне в тот год Жюстин уступила Амели Моресмо — 6:2, 3:6, 4:6.
Иван Лендл (Чехословакия/США)
Восьмикратный чемпион ТБШ дважды доходил до финала Уимблдона и потерпел в них два поражения. В 1986 году Лендл позволил стать Борису Беккеру двукратным чемпионом турнира, а год спустя проиграл Пэту Кэшу, для которого тот титул вообще стал единственным на мэйджорах.
Матс Виландер (Швеция)
Виландер — семикратный чемпион ТБШ и при этом всего лишь трёхкратный четвертьфиналист Уимблдона. Он трижды подряд, с 1987 по 1989 год, доходил до этой стадии в Лондоне, но всякий раз терпел неудачу. Особенно обидным вышло поражение 1988 года. Матс, будучи вторым сеяным, неожиданно без шансов уступил Милославу Мечиржу — 3:6, 1:6, 3:6.
Кен Розуолл (Австралия)
Розуолл взял восемь «Шлемов» — не так и много, если сравнивать с другими великими чемпионами. Однако спортивное долголетие австралийца поражает. Свой первый ТБШ он завоевал в 1953 году (Australian Open), когда ему было всего 18 лет, а последний — аж в 1972-м (также AO)! На Уимблдоне Кен четырежды доходил до решающего матча, в том числе в 1974 году, когда ему было уже 39.
Гана Мандликова (Чехословакия/Австралия)
Мандликова никогда не была первой ракеткой мира (максимум третьей), но четыре «Шлема» забрать смогла (Australian Open — дважды, в 1980 и в 1987 годах). А на Уимблдоне она дважды доходила до финала. И если в 1981 году Гана в полуфинале обыграла Мартину Навратилову, а в финале проиграла Крис Эверт, то пять лет спустя порядок соперниц был обратным: победа над Эверт в полуфинале и поражение от Навратиловой в решающем матче.
Гильермо Вилас (Аргентина)
Эпатажный аргентинец выиграл за карьеру 681 матч на грунте, и это абсолютный рекорд (у Рафаэля Надаля 474 победы на этом покрытии). Как ни странно, «Ролан Гаррос» при этом покорился Виласу всего однажды, в 1977 году. Также он дважды брал Australian Open и один раз — US Open. А на Уимблдоне Гильермо дважды побывал в четвертьфинале, в 1975-м и в 1976-м. Лондонская трава ему так и не покорилась.
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