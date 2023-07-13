Свитолину не пустили в финал Уимблдона: украинка уступила чешке с одним титулом в карьере

В четверг, 13 июля, на Уимблдоне начались полуфинальные матчи. Участницами одного из противостояний в женском одиночном разряде стали бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина и представительница Чехии Маркета Вондроушова. И это первый случай за всю Открытую эру, когда в матче 1/2 финала Уимблдона встретились несеяные теннисистки. У Свитолиной сетка на турнире оказалась сложнее не придумаешь. Первый круг — Винус Уильямс. Да, американке уже 43 года, но всё-таки это семикратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде.

Второй раунд — Элисе Мертенс, которая, правда, успешнее выступает в парном разряде. Третий — чемпионка Australian Open 2020 года Софья Кенин. Четвёртый — двукратная чемпионка AO Виктория Азаренко. Наконец, в четвертьфинале украинка преподнесла самую громкую сенсацию Уимблдона-2023, выбив первую ракетку мира Игу Свёнтек — 7:5, 6:7, 6:2. Кто мог предположить подобное до старта турнира, на который Элина, не попадавшая в основную сетку на момент объявления заявок, получила уайлд-кард?

В октябре 2022 года 28-летняя Свитолина стала мамой (муж спортсменки и отец ребёнка — бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис) — и по возвращении в тур уже успела завоевать один титул (всего их у неё 17). В финале Страсбурга она обыграла россиянку Анну Блинкову. То был грунт, но и на траве, как выяснилось, Элина в состоянии демонстрировать элитный уровень тенниса.

«Чувствую себя другим человеком. Хочу привнести что-то новое в свою игру. Психологически я ощущаю себя гораздо сильнее. И даже тяжёлые моменты переношу легче. Стараюсь оказывать меньше давления на саму себя. Хочу использовать ту новую энергию, которая у меня появилась», — приводит слова Свитолиной, сказанные после выхода в полуфинал Уимблдона, Eurosport.

Элина Свитолина обнимает Игу Свёнтек после победы в четвертьфинале Уимблдона-2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

24-летнюю Вондроушову тоже никто не ожидал увидеть в полуфинале. Сетка у неё была полегче, чем у Свитолиной, но это ни в коей мере не умаляет её достижения. Так, во втором круге чешка в двух сетах обыграла Веронику Кудерметову, а в четвертьфинале оказалась сильнее четвёртой ракетки мира Джессики Пегулы — 6:4, 2:6, 6:4. До этого Маркета в текущем сезоне не демонстрировала каких-либо выдающихся достижений. Можно вспомнить разве что полуфинал в Линце в феврале, когда она проиграла Анастасии Потаповой. Более того, титул в Биле, который Вондроушова завоевала в 2017 году, когда ей ещё даже не было 18, так пока и остаётся единственным в карьере спортсменки. При этом в 2019-м она добралась до финала «Ролан Гаррос», где проиграла Эшли Барти.

Перед полуфиналом со Свитолиной Вондроушова восторженно высказалась о сопернице, назвав её «суперженщиной». «Это невероятно, что она сделала. Она получила уайлд-кард — и сейчас в полуфинале. Это невероятно. Прошло так мало времени после того, как она родила ребёнка. Она делает удивительные вещи. Да, она боец и играет так хорошо. Для меня невероятно то, что она делает. Она просто потрясающе играет в теннис. Я думаю, она суперженщина», — приводит слова Вондроушовой beIN Sports.

Маркета Вондроушова играет на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Счёт личных встреч был 3-2 в пользу Свитолиной. На траве они с Вондроушовой раньше ни разу не играли друг с другом — только на харде и на грунте. Предыдущая встреча была в 2021 году в полуфинале Олимпиады в Токио, и там Вондроушова разгромила соперницу — 6:3, 6:1. Чешка в итоге осталась с серебряной медалью, уступив Белинде Бенчич, а украинка завоевала бронзу, одержав в матче за третье место волевую победу над Еленой Рыбакиной.

В начале первого сета обе теннисистки спокойно брали свою подачу. Тенденция нарушилась в пятом гейме, который Вондроушова неожиданно взяла под ноль, воспользовавшись ошибками Свитолиной. Но удержать преимущество чешка не смогла. В следующем гейме она допустила две двойные, и украинка со второго брейк-пойнта добилась обратного брейка — 3:3.

Однако на этом успехи Элины в первой партии закончились. В седьмом гейме Маркета сделала второй брейк, проиграв лишь один розыгрыш за гейм, затем под ноль взяла свою подачу, а в девятом гейме заработала сетбол на приёме и сразу же использовала его — 6:3 всего за 30 минут. Вондроушова более чем вдвое превзошла соперницу по виннерсам в этой партии: 11 против пяти.

Во второй партии Вондроушова не стала сбавлять обороты и быстро повела 3:0 с брейком, реализовав второй брейк-пойнт в гейме на подаче Свитолиной. Украинка в этот отрезок никак не могла избавиться от ошибок в розыгрышах. В долгом четвёртом гейме чешка принялась дожимать соперницу — и с четвёртого брейк-пойнта добилась своего. Так счёт стал 4:0 в пользу Маркеты.

Казалось, сейчас всё закончится очень быстро, но не тут-то было. В пятом гейме, который начался с 40:0 на подаче Вондроушовой, Элина здорово поупиралась и даже взяла чужую подачу со второго брейк-пойнта, а затем забрала и свой гейм — 4:2 в пользу чешки. В седьмом гейме Свитолина ещё раз взяла подачу соперницы (также со второго брейк-пойнта), и только после этого Вондроушова остановила её камбэк, сделав ответный брейк. При счёте 5:3 Маркета подавала на матч. И добилась своего с первого же матчбола — 6:3, 6:3 за 1 час 16 минут.

Вот так Вондроушова впервые в карьере вышла в финал Уимблдона. Для неё это будет второй финал ТБШ — после проигранного «Ролан Гаррос» 2019 года. В следующий понедельник Маркета станет 16-й ракеткой мира, а если выиграет финал, то впервые в карьере заберётся на 10-е место (и выбьет из топ-10 Дарью Касаткину). В решающем матче она сыграет с победительницей игры Онс Жабер (Тунис, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2). Этот матч также состоится сегодня, а финал — в субботу, 15 июля.

Свитолина же, которая потерпела третье поражение в третьем полуфинале ТБШ (после Уимблдона-2019 и US Open того же года), благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2023 с 76-го места в рейтинге WTA поднимется на 27-е — плюс 49 строчек сразу.

Уимблдон 2023 года завершится 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».