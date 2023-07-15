«Само очарование». Британские СМИ не перестают взахлёб восхищаться россиянами на Уимблдоне

В мужской и в женской одиночных сетках Уимблдонского турнира уже не осталось представителей России и Беларуси. Дольше всех держался Даниил Медведев, но и он не дошёл до финальной стадии, проиграв Карлосу Алькарасу в полуфинале. Белоруска Арина Соболенко также выбыла в 1/2 финала, но сделала это на день раньше. Несмотря на это, Россия есть в числе победителей Уимблдона — во всяком случае, в фигуральном смысле. Это признают даже британские СМИ.

В издании The Guardian вышел материал журналиста Пола Макиннеса под названием «Россияне становятся победителями Уимблдона после атаки обаянием в качестве нейтральных спортсменов». При этом Россия в статье называется «менее желанным победителем». Но сам факт успеха не оспаривается.

«Толпы болельщиков вернулись на Уимблдон, на стадионе царит ажиотаж. Теннис тоже захватывающий, появился мощный претендент Карлос Алькарас, среди женщин масса неожиданных результатов. Но среди всех успехов турнира-2023 есть ещё один, менее желанный победитель, и это Россия», — пишет журналист в своей статье.

Обозреватель отметил, что россияне и белорусы успешно вернулись после отстранения в 2022 году. В статье отмечается, что до полуфинала дошли Медведев и Соболенко. И отдельное внимание уделено Андрею Рублёву — точнее, не самому Рублёву, а его невероятному удару в матче с Александром Бубликом, когда россиянин заработал матчболы.

«Медведев превзошёл все свои предыдущие выступления на траве, и то же самое сделал Рублёв, который, возможно, сделал главный удар турнира, когда уже практически лежал за задней линией в матче с Бубликом», — отмечается в материале.

16-летнюю звёздочку Мирру Андрееву, дошедшую до четвёртого круга, метко окрестили «вишенкой на торте». А ещё журналист отметил поведение наших спортсменов за пределами корта. «Во встречах с болельщиками и СМИ на Уимблдоне в этом году российские звёзды олицетворяют очарование. Медведев, обладающий репутацией горячей головы, обаятельно дурачился, явно пытаясь расположить к себе болельщиков, поддерживавших его с первого круга до четвертьфинала. Рублёв был вежлив в своих высказываниях и радовал болельщиков раздачей автографов. Андреева краснела, когда её спрашивали о явном восхищении Энди Марреем», — пишет он в материале.

Вместе с тем в статье высказывается предположение, что российские спортсмены ведут себя так не от чистого сердца, а ради «очищения репутации своей страны». Вот только не совсем понятно, что журналист имел в виду и почему это России нужно очищать репутацию. «Можно спорить, была ли эта атака обаянием случайностью, а если нет, то чем это было мотивировано. Это были люди, пытающиеся очистить репутацию своей страны, или просто спортсмены, радующиеся возвращению на престижный турнир?» — задаётся вопросом обозреватель.

В заключение журналист признаёт, что решение об отстранении россиян и белорусов в 2022 году ничего не дало. «Объясняя отстранение россиян в прошлом году, Уимблдон заявил, что это попытка ограничить глобальное влияние России самыми сильными средствами. Но через год после этого заявления и после успешного возвращения отстранённых игроков чувствуется, что преимущества, которые Уимблдон надеялся исключить, в конечном счёте были получены», — подытожил он.

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Интересно, что схожее мнение об отстранении высказала двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко. «Я не собираюсь сидеть и говорить, что это было хорошее решение. Не думаю, что запрет на участие что-то дал, но у других людей может быть иное мнение. Я хотела пожертвовать деньги на гуманитарную помощь и получила согласие от других игроков. Думаю, это было бы полезнее. Это показало бы наше единство — люди хотят помогать.

Виктория Азаренко на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В этом году всё по-другому? В том-то и дело. Есть несколько инструментов предотвращения пропаганды. Можно отменить общение с прессой, не устраивать церемоний. Мы хотим играть и делать работу, которой занимались всю свою жизнь. Честно говоря, я не понимаю, как отдельный спортсмен, занимающийся индивидуальным видом спорта, может являться олицетворением своей страны», — сказала Азаренко в подкасте William Hill's Upfront.

А Дарья Касаткина ранее в июле порадовалась, что отстранение ограничилось Уимблдоном. «Это было сложно, но, честно говоря, я была просто благодарна, что мы смогли играть во всех других турнирах WTA. Это сложно, потому что вы чувствуете, что вас наказывают за то, чего вы не делали и с чем не согласны. Однако они не могут делать исключений», — приводит слова Касаткиной Tennis.com со ссылкой на The Times.