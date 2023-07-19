«У меня до сих пор нет тренера». Юная звезда из России покоряет теннисный тур

Диана Шнайдер не без труда совмещает выступление на турнирах и жизнь в колледже. Теперь 19-летняя россиянка перешла в профессионалы.

Во время дебюта в квалификационной сетке Уимблдона в июле 2023 года произошёл интересный случай: Диана Шнайдер, известная своим необычным для тенниса образом (спортсменка носит фирменный сине-белый платок в горошек), сделала смелый выбор: она вышла на матч с непокрытой головой. Не сумев найти полностью белый платок высокого качества, девушка выбрала нетрадиционный вариант в своём стиле. Познакомимся ближе с талантливой юниоркой из России, за плечами которой уже есть три юниорских ТБШ.

Кто такая Диана Шнайдер?

Диана Шнайдер — одна из главных надежд отечественного тенниса. Сезон-2022 она начинала на 865-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а уже на данный момент располагается на 110-й строчке. Именно прошлый год стал для неё прорывным. Она завоевала четыре титула на соревнованиях ITF, а в ноябре выиграла свой первый трофей на турнире WTA-125 в Монтевидео. Крутым получилось и выступление на юниорских ТБШ — на них Шнайдер выступала только в парном разряде. К Уимблдону-2021 теннисистка прибавила победы на Australian Open и US Open. Стоит отметить, что все три титула на мэйджорах Диана взяла с разными партнёршами — с белоруской Кристиной Дмитрук, представительницей США Клерви Нгуну (выиграла юниорский Уимблдон-2023) и чешкой Люси Гавличковой.

В январе 2023 года 19-летняя спортсменка дебютировала в профессиональном туре и смогла преодолеть квалификацию на дебютном мэйджоре — Australian Open. Россиянка выступила очень достойно, добравшись до второго круга австралийского «Шлема», где в упорной трёхсетовой борьбе уступила игроку из топ-10 – гречанке Марии Саккари.

При этом успехи Дианы в сезоне не ограничились одним крупным турниром. На престижном «пятисотнике» в Чарльстоне чемпионка трёх юниорских «Шлемов» одержала главную на данный момент победу в своей карьере – над соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая занимала тогда 13-е место в женской мировой табели о рангах. На «Ролан Гаррос» талантливая москвичка так же, как и в Австралии, добралась до второго круга в основной сетке соревнований. А вот Уимблдон у россиянки, к сожалению, не задался – она потерпела поражение уже во втором матче квалификационного отбора. На этой неделе на турнире в Будапеште Шнайдер уже на старте соревнований обыграла первую сеяную и действующую чемпионку турнира Бернарду Перу в двух сетах.

Необычный стиль

К своим 19 годам москвичка уже выглядит сформировавшейся теннисисткой. На корте её выделяют три вещи: агрессивный атакующий стиль, эмоциональность (во встрече на Australian Open Саккари жаловалась судье на вышке, что оппонентка кричит ей прямо в лицо) и платок на голове.

«Мои платки на голову? Я делаю их сама. Покупаю материал, а затем отправляю его женщине, которая шьёт головной убор нужного размера», — цитирует спортсменку официальный сайт WTA.

Диана Шнайдер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Головные платки изначально не были задуманы в образе спортсменки как дань моде. Родители светловолосой девушки беспокоились, что она обгорит, играя на солнце, но их дочь не носила обычный головной убор, как у большинства теннисисток. Кепки и козырьки мешали ей видеть мяч, когда она подбрасывала его при подаче, поэтому они решили приобрести шарф, который нашли в супермаркете.

Однако путь первопроходца никогда не бывает лёгким. Будучи ещё юниоркой, Шнайдер выделялась на общем фоне, и, естественно, у неё была своя доля недоброжелателей. «По юниорам половина девушек говорила, что им нравится платок, а половина отмечала, что я плохо в нём выгляжу. Было время, когда я их не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны других теннисисток, считавших, что мне это не идёт», — приводит слова Дианы официальный сайт WTA.

Необычная личность с быстрым леворуким форхендом

При этом сама спортсменка всегда считала, что она сама по себе уникальная личность. «Никогда не думала о вдохновении. Родители всегда говорили, что нужно найти свой стиль точно так же, как нужно обрести собственную игру в теннис. Можно смотреть и вдохновляться, но наполнение должно быть твоим», — добавляет Шнайдер.

Это высказывание относится как к образу, который она создала, так и к уникальному стилю силового тенниса, которым она произвела фурор нынешнем сезоне. Обладающая быстро разгоняющимся леворуким форхендом Шнайдер немного колеблется, когда её спрашивают, строит ли она свою игру по образцу какого-либо другого теннисиста.

«Есть ли другие левши, которые бьют по мячу так же, как я? Это сложно… Рафаэль Надаль — левша, но я не использую такой стиль на корте, играю немного агрессивнее. Карлос Алькарас играет агрессивно, но он правша. Петра Квитова — левша, мощно играет, но её удары более плоские…» — признаётся девушка.

Уникальное положение в WTA-туре

До «Ролан Гаррос» — 2023 Шнайдер также находилась в уникальном положении для игрока из топ-100, совмещая свой переход в основной тур с жизнью в колледже. В прошлом году её приняли в университет Северной Каролины, и после своего австралийского прорыва она вернулась, чтобы завершить свой первый сезон – решение, которое вызвало некоторое удивление в теннисном сообществе. Диана не отрицает, что это обстоятельство усложнило её жизнь. В начале этого года она занималась по вечерам учёбой, по выходным играла в колледже, а на следующей неделе готовилась к профессиональному турниру. Девушка признаётся, что решение было принято в свете непростой геополитической ситуации, поскольку сама она не имеет финансовых ресурсов за спиной.

«У меня не было и до сих пор нет тренера. У меня нет тренировочной базы, куда я могла бы поехать и потренироваться», — заявляет москвичка.

Диана Шнайдер Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Поездка в американский колледж дала Шнайдер и то, и другое, а также образовательный элемент, который всегда ценился её семьёй (мать девушки – учительница английского языка, а отец – выпускник юридической школы, который путешествовал с маленькой дочкой, ещё когда она училась в младших классах, и теперь сопровождает её младшего брата).

Переход в профессионалы и дальнейшие цели

Сейчас Диана также благодарит своих тренеров из штата Северная Каролина за их грамотно выстроенную коммуникацию. На каждом этапе восхождения карьеры теннисистки и каждый раз, когда у неё возникали какие-либо вопросы (например, о праве на получение призовых денег), специалисты объясняли всё чётко и доступно.

«Тренеры в университете знали, что я хочу стать профессионалом, и не возражали. Однако они сказали, что могут помочь мне улучшить игру и стиль. Мы решили, что посмотрим через год. Если я поднимусь близко к топ-100, то мне разрешат выступать на профессиональном уровне. Если же на какое-то время задержусь в районе 250-го места, то продолжу тренироваться с ними, пока не буду готова.

Мы говорили об этом весь год. Все мы были удивлены моими результатами в Австралии и договорились, что я закончу сезон, а летом перейду в профессионалы», — добавляет Шнайдер.

Спортсменка также считает, что время, проведённое в США, лучше подготовило её к профессиональному туру, хотя и ограничило её график на пять месяцев.

«В колледже я сильно прибавила. Знаю, как играть под давлением в сложные моменты, когда не думаешь, а двигаешься на автомате. Я научилась действовать более агрессивно, лучше играть с лёта, правильно играть в паре и экономить энергию. Над многим я ещё работаю, но мне дали много информации, которую я смогу использовать в будущем», — признаётся юное дарование.

Профессиональная карьера Шнайдер началась в мае, когда она отправилась прямо с чемпионата NCAA во Флориде на «Ролан Гаррос». Сейчас 19-летняя москвичка приспосабливается к совсем новой жизни и нацелена на завершение года в топ-50. Следующая задача – найти тренера на постоянной основе.

«Сейчас мне нужен человек, который будет видеть мою игру и улучшать мои сильные стороны, а также превращать мои слабости в преимущества. И человек, с которым я почувствую связь: нужно, чтобы ему нравилась я, то, как я веду себя на корте и за его пределами, и чтобы я ему доверяла. В теннисе трудно доверять людям. Пока я доверяю только родителям и тренерам в колледже», — цитирует теннисистку официальный сайт WTA.

Одно можно cейчас сказать наверняка: какие бы шаги Шнайдер ни делала дальше, она будет делать их исключительно по-своему. И пусть у этой юной звёздочки всё получится уже во взрослом туре!