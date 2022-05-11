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Юниорка Диана Шнайдер взяла три турнира ITF подряд и готова поехать на «Ролан Гаррос» за третьим ТБШ

«Стремлюсь стать легендой российского тенниса». Новая звезда едет за третьим ТБШ
София Колодкина
Юниорка Диана Шнайдер
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Россиянка Диана Шнайдер взяла три турнира ITF подряд и не планирует останавливаться.

Диана Шнайдер — как Ига Свёнтек в WTA — в последнее время громит всех на юниорах. Три трофея ITF Pro за месяц на харде и глине она увезла показать родителям в Москву.

«Мы лелеем время, которое у меня есть в юниорском теннисе. Для меня переходить в профессиональный тур было волнительно, потому что это казалось невозможным — другие игроки, сверхтеннис, иной менталитет. Но после трёх турниров поняла, что есть определённый уровень, который могу повышать».

Шнайдер после победы на Australian Open

Шнайдер после победы на Australian Open

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

«Она будет великой теннисисткой»

Результаты последних месяцев не назвать вспышкой — в 2021-м юниорка уже брала парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук, а в феврале 2022-го, за день до эпичного финала Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на арене Рода Лэйвера, оформила титул Australian Open в дуэте с американкой Клерви Нгуну. В последнее время к турнирам Диана готовится больше ментально.

«Я больше была готова головой. Стала поувереннее в себе и спокойна в эмоциональном плане. Год назад я активно занималась с психологами. Но, считаю, ни один психолог не поможет, пока ты не устаканишь всё для себя, — рассказывает Диана. — У каждого своя проблема: кто-то боится по мячу ударить, другой бегать не может. А я — перфекционист, чтобы всё было идеально и все удары [ложились] по девяточкам. Я могла сделать ошибку, очень сильно расстроиться, разозлиться на себя. Эмоции бурлили, и я выключалась. На трёх турнирах у меня получалось контролировать свои эмоции и не зацикливаться на ошибках».

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Диана с детства любит мужской теннис, поэтому и свою игру строит на атаке, атлетизме и силе удара. Часто она следит за ATP-туром — в плане менталки многое берёт у опытных коллег.

«Не могу держать в себе эмоции, иначе будет катастрофа. Сразу проигрышный матч. Я просто хожу как в воду опущенная. Ноль эмоций на лице, и я играю на каком-то пофигизме: выиграю или проиграю мяч — без разницы. Поэтому, если идёт очко, у меня нереальный выплеск эмоций: я себя поддерживаю и завожу. Это сразу «камон», «можешь», «давай». Делаю это так громко, чтобы вся публика слышала: вы не болеете за меня, а я сама могу себя похвалить. Не думаю, что правильно вступать в контакт со зрителем — ты растрачиваешь концентрацию, эмоции не на тех людей».

Шнайдер на тренировке

Шнайдер на тренировке

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Удивительно, но яркого дебюта по юниорам никто не предвидел. В теннис Диана попала случайно: увидела рекламный щит о тренировках, и родители тут же отправили её на занятие. «Дали ракетку, я походила недели две и мне понравилось. Как началось, так и пошло. Не расставалась с ракеткой, разбивала всё, что можно, в квартире, постоянно ходила с мячиком», — вспоминает Диана.

Родители же далеки от тенниса: мама Юлия — учитель английского, папа Максим — юрист с боксёрским опытом. Но ради будущего дочки они всё бросили и из Жигулёвска в Самарской области переехали в Тольятти. С первого же удара дочери по линии отец поверил в её успех.

«Когда я только начала играть, папа говорил: «Она будет великой теннисисткой». Он всегда ездил на турниры, возил на тренировки, смотрел. Он сейчас хорошо разбирается в теннисных моментах: часто помогает в тактике и эмоциях. А мама всегда скептически относилась к теннису — 50 на 50. Но даже сейчас говорит, что моя игра — что-то неземное: «Я верю и никуда не отступлюсь».

Хотя первые пару лет семья не концентрировалась на теннисе: четырёхлетняя Диана ходила на групповые тренировки три раза в неделю, а между — танцевала и занималась на фортепиано, всё свободное время проводила с друзьями. «Не было определённой цели. До восьми лет была жизнь нормального ребёнка. Потом уже переехала и пошли тренировки, турниры, школа — как снежный ком».

«Стремлюсь стать легендой российского тенниса»

По соседству в государственной школе, вспоминает Шнайдер, тренировалась Дарья Касаткина, Диана же решила попробовать себя в частном клубе. Там же после четырёх лет работы ей посоветовали переехать в Москву — был потенциал развиваться дальше.

«Тренер Сергей Коновалов поставил всю технику, все азы оттуда. Наверное, атакующий стиль, который я люблю, идёт также оттуда, так как даже летом я тренировалась на харде. Грунтовых кортов не было. До девяти лет не знала, что это такое. А на харде идёт больше атакующий стиль».

Уже тогда важно было играть турниры RTT и зарабатывать первые очки, что осложняли частые перелёты из Москвы в Тольятти и обратно. В поисках нужного тренера в столице за три месяца Диана поменяла три школы, затем ненадолго осела в академии Островского, но вернулась к частной практике: Самвел Минасян, признаётся спортсменка, научил её игре в паре и на грунте, а также спокойствию и выдержке. Европейские клубы, делилась Диана, пока не связывались с ней.

Фото: Из личного архива Дианы Шнайдер

К тому же в прошлом году она окончила школу и поступила в московский университет физической культуры (РГУФК), на специльность тренера по теннису, хотя когда-то задумывалась об университетском спорте в Америке как альтернативе — всё из-за сомнений в профессиональном будущем.

«Я всегда в себе сомневалась. Были моменты, что задумывалась: «Как так они [юниоры] уже играют [в про-туре], а я здесь. Наверное, что-то у меня не так, что-то не получается». Но спасибо родителям, которые с годами объясняли мне, что мы никуда не торопимся, не спешим. У каждого своё время. Они выстрелили рано, и неизвестно, что будет дальше. Радукану — большая молодец, но она не может сейчас справиться с проблемами. Алькарас — неземной игрок. Я уверена, что он будет играть долго и на хорошем уровне. Я рассчитываю идти постепенно к цели и тоже задержаться надолго. Стремлюсь ли стать легендой российского тенниса? Да!»

«Еду за одиночным титулом «РГ»-2022»

К 18 годам у Дианы не только целая коллекция титулов, но и головных уборов: банданы — её фишка, на каждый турнир примеряет определённую. С детства родители боялись, что дочь получит солнечный удар, а Диана не могла играть в кепках и козырьках — не видно мяча при подбросе. Родители нашли альтернативу и подарили одну из первых бандан — белую косынку в чёрную крапинку. «Было удобно: не мешали волосы и солнце не пекло. Она сносилась, смотрели другие. И это переросло в мою изюминку».

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Из личного архива Дианы Шнайдер

Суеверная Диана по турниру обычно идёт в одной косынке, хотя в гардеробе таких 5-6 штук разного цвета. Как раз в жёлто-чёрной она выиграла три турнира подряд. За титулом «Ролан Гарроса» отправится в той же. «Еду за одиночным титулом «РГ»-2022. Пока ставлю себе такую задачу. Буду играть через неделю в Милане категорию «А» по юниорам».

Помимо трофея в Париже, Диана рассчитывает ворваться в топ-200 WTA уже в этом году. Пока же она 326-я ракетка мира и №5 по юниорам. «Буду стараться идти дальше, прибавлять уровни турниров. В планах в юниорах поиграть, потом попробую 60-тысячники, 80-тысячники».

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Цель вполне выполнима, к тому же девушка адекватно оценивает свои способности и готова работать над ошибками.

«Очень люблю себя критиковать. Думаю, можно поработать над игровыми и тактическими моментами. Дожимать соперников, не давать им слабинку, как у меня было в Стамбуле — почему и проиграла этот сет: подрасслабилась немного. Работать надо над тем, чтобы держать концентрацию весь матч. Этот момент важно не упустить».

Кажется, в женском теннисе растёт новое поколение прямолинейных, самокритичных и амбициозных юниорок. Неужели успех нулевых так близок?

«Чем больше русских ты видишь на турнирах, тем чаще думаешь, за какую страну играешь. У меня — человека, кто играет столько за сборную — патриотизм на высшем уровне. Эти санкции — без флага, гимна — заряжают показывать лучший результат. Увидят, на что мы способны».

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