19-летняя Шнайдер выиграла в Чарльстоне российское дерби у 13-й ракетки мира

На первой неделе апреля у женщин в Чарльстоне проходит довольно представительный турнир категории 500, рассчитанный на шесть кругов. В сетке оказалось так много россиянок – восемь, и многие из них так успешно выступают, что уже со второго раунда они начали выбивать из турнира друг друга. Причём первое же российское дерби завершилось сенсационным результатом.

Cоревнования в Чарльстоне разыгрываются с 1973 года, и чемпионками тут становились Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Габриэла Сабатини, Мартина Хингис, а также многие другие известные теннисистки. Побеждали тут и россиянки – Надежда Петрова (2006), Дарья Касаткина (2017) и Вероника Кудерметова (2021). Действующей чемпионкой турнира является Белинда Бенчич, которая сейчас посеяна под четвёртым номером. Сетку возглавили Джессика Пегула (1) и Онс Жабер (2). Оказались среди участниц и восемь представительниц России – Дарья Касаткина (3), Вероника Кудерметова (5), Екатерина Александрова (7), Анна Калинская, Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Евгения Родина.

В среду на турнире состоялось довольно яркое противостояние двух россиянок, которые ранее не встречались между собой, — Дианы Шнайдер и Вероники Кудерметовой. К этому матчу 25-летняя уроженка Казани подошла в роли явного фаворита, ведь именно она выше своей соперницы по достижениям: в активе теннисистки титул в Чарльстоне в 2021 году и несколько ярких выступлений в парном разряде, включая «Шлемы». Ещё совсем недавно Вероника занимала место в топ-10 рейтинга WTA, а сейчас немного откатилась – на 13-ю строчку. 19-летняя Шнайдер, в свою очередь, выиграла три юниорских «Больших шлема» в парном разряде, а теперь планирует сделать то же самое среди взрослых.

Нынешний сезон Кудерметова проводит куда успешнее своей соперницы. В Аделаиде на двух турнирах более именитая россиянка сумела дойти до четвертьфинальной и полуфинальной стадий. На «пятисотнике» в Дохе Вероника также играла в 1/2 финала, но уступила первой ракетке мира Свёнтек. Были и неудачные выступления: на Australian Open, в Абу-Даби и Индиан-Уэллсе четвертьфиналистка прошлогоднего «Ролан Гаррос» сыграла лишь по два матча, а в Дубае и Майами и вовсе зачехлила ракетку на старте соревнований.

Шнайдер, которая ещё в юниорском возрасте переехала в США, выступает в 2023 году куда скромнее. Из успешных выступлений в нынешнем сезоне можно выделить лишь австралийский мэйджор, где уроженка Москвы во втором раунде в упорнейшем трёхсетовике уступила гречанке Саккари. Стоит отметить, что Мария является игроком первой десятки.

Сегодняшний матч Кудерметова начала очень уверенно, сделав брейк уже во втором гейме на подаче соперницы, реализовав второй свой брейк-пойнт. Именитая россиянка повела в первой партии со счётом 3:1, имела ещё два шанса на приёме, но не сумела реализовать их. Затем Вероника взяла свою подачу, однако дальше всё пошло не по её плану. Диана сумела вернуться в игру, взяв четыре гейма подряд и, таким образом, выиграв первый сет со счётом 6:4.

Вторая партия пошла по похожему сценарию. Сначала Кудерметова сделала брейк уже на старте первого сета (снова реализовав второй брейк-пойнт на чужой подаче) и сумела удержать свою, не отдав ни одного очка оппонентке на приёме. Однако Диану это не смутило, и она сразу же взялась за дело. Сначала она наладила свою подачу, а затем добилась обратного брейка. Равновесие было восстановлено. А после счёта 3:3 талантливую юниорку уже было не остановить. Она взяла три гейма подряд и закрыла матч – 6:4, 6:3 в пользу 95-й ракетки мира.

Таким образом, Шнайдер одержала самую крупную победу в своей карьере, выбив из борьбы более статусную соотечественницу, которая занимает на данный момент 13-е место в рейтинге WTA. Кудерметова, в свою очередь, проиграла третью встречу подряд – неприятная серия тянется ещё с Индиан-Уэллса. За выход в четвертьфинал грунтового «пятисотника» 19-летняя теннисистка, которая отметила свой очередной день рождения на минувших выходных в самом Чарльстоне, сразится с испанкой Паулой Бадосой.