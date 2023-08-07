3 топ-матча понедельника в теннисе: Касаткина начинает сражение в Монреале

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Программа коротко:
- 🎾 19:30*: Виктория Азаренко (Беларусь, 16) – Магда Линетт (Польша), Монреаль, первый круг
- 🎾 21:30*: Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 15), Торонто, первый круг
- 🎾 2:00*: Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия, 10), Монреаль, первый круг
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Время в материале указано по Москве.
🎾 19:30*: Виктория Азаренко (Беларусь, 16) – Магда Линетт (Польша), Монреаль, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: как начнёт тысячник в Канаде бывшая первая ракетка мира?
Бывшая первая ракетка мира и чемпионка двух «Шлемов» в одиночке Виктория Азаренко начинает путь на тысячнике в Монреале матчем с польской теннисисткой Магдой Линетт. Теннисистки ранее встречались трижды, счёт личных встреч — 2-1 в пользу белоруски. Она побеждала в Майами-2016 и в Индиан-Уэллсе-2021, а вот в этом году в Майами в упорной борьбе сильнее оказалась как раз Линетт. Победительница этой пары сыграет во втором круге с лучшей теннисисткой из поединка Слоан Стивенс — Ангелина Калинина.
Виктория Азаренко
Фото: Rob Carr/Getty Images
🎾 21:30*: Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 15), Торонто, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: сумеет ли Бублик прервать неприятную серию поражений?
«Мастерс» в Монреале начнётся интересным сражением, в котором Александр Бублик сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Теннисисты встречались шесть раз, и первый поединок в Дубае-2020 остался за теннисистом из Казахстана. Однако все последующие встречи брал уже Хуркач — Уимблдон-2021, Дубай и Астана в 2022-м, United Cup и Марсель в 2023-м. Сумеет ли Бублик прервать неприятную для себя серию поражений?
Александр Бублик
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
🎾 2:00*: Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия, 10), Монреаль, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: возьмёт ли бельгийка реванш за поражение недельной давности?
В первом круге турнира в Монреале сразятся старые знакомые — Элисе Мертенс и Дарья Касаткина. С учётом 25-тысячника в Дайтоне-2015 девушки играли уже семь раз. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу россиянки.
Последний поединок состоялся буквально неделю назад — в Вашингтоне спортсменки тоже столкнулись в первом круге. Тогда сильнее оказалась Дарья. Сумеет ли бельгийка взять реванш? Победительница этой пары во втором круге встретится с лучшей в матче Анна Блинкова — Чжан Шуай.
Дарья Касаткина
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
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