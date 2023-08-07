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Теннисные матчи сегодня 7 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

3 топ-матча понедельника в теннисе: Касаткина начинает сражение в Монреале
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня 7 августа 2023
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Время в материале указано по Москве.

🎾 19:30*: Виктория Азаренко (Беларусь, 16) – Магда Линетт (Польша), Монреаль, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 1-й круг
07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Интрига: как начнёт тысячник в Канаде бывшая первая ракетка мира?

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка двух «Шлемов» в одиночке Виктория Азаренко начинает путь на тысячнике в Монреале матчем с польской теннисисткой Магдой Линетт. Теннисистки ранее встречались трижды, счёт личных встреч — 2-1 в пользу белоруски. Она побеждала в Майами-2016 и в Индиан-Уэллсе-2021, а вот в этом году в Майами в упорной борьбе сильнее оказалась как раз Линетт. Победительница этой пары сыграет во втором круге с лучшей теннисисткой из поединка Слоан Стивенс — Ангелина Калинина.

Виктория Азаренко

Виктория Азаренко

Фото: Rob Carr/Getty Images

🎾 21:30*: Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 15), Торонто, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1-й круг
07 августа 2023, понедельник. 21:30 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Интрига: сумеет ли Бублик прервать неприятную серию поражений?

«Мастерс» в Монреале начнётся интересным сражением, в котором Александр Бублик сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Теннисисты встречались шесть раз, и первый поединок в Дубае-2020 остался за теннисистом из Казахстана. Однако все последующие встречи брал уже Хуркач — Уимблдон-2021, Дубай и Астана в 2022-м, United Cup и Марсель в 2023-м. Сумеет ли Бублик прервать неприятную для себя серию поражений?

Александр Бублик

Александр Бублик

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 2:00*: Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия, 10), Монреаль, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 02:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: возьмёт ли бельгийка реванш за поражение недельной давности?

В первом круге турнира в Монреале сразятся старые знакомые — Элисе Мертенс и Дарья Касаткина. С учётом 25-тысячника в Дайтоне-2015 девушки играли уже семь раз. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу россиянки.

Последний поединок состоялся буквально неделю назад — в Вашингтоне спортсменки тоже столкнулись в первом круге. Тогда сильнее оказалась Дарья. Сумеет ли бельгийка взять реванш? Победительница этой пары во втором круге встретится с лучшей в матче Анна Блинкова — Чжан Шуай.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

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