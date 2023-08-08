Где благородство? Поступок канадца вызвал шквал негодования на турнире в Монреале в 2013-м

Милош Раонич извинился перед Хуан-Мартином дель Потро, но слишком поздно и не совсем искренне.

Экс третья ракетка мира канадец Милош Раонич в первом круге «Мастерса» в Торонто сенсационно обыграл №10 рейтинга американца Фрэнсиса Тиафо — 6:7, 7:6, 6:3. Раонич более двух лет не играл на харде — с турнира в Атланте в июле 2021-го. Канадец очень долго восстанавливался, залечивая травму ахилла, перелом пальца ноги и надрыв икроножной мышцы.

Милош совсем недавно вернулся в тур, проведя всего лишь четыре матча на траве. Он дошёл до второго круга в Хертогенбосхе и на Уимблдоне, что можно считать довольно неплохим результатом после столь длительного перерыва. По итогам Уимблдона Раонич поднялся с 849-го места в рейтинге ATP на 545-е. Останавливаться канадец не собирается.

Триумф в матче с Тиафо показывает, что Милош не растерял свои навыки. Раонич обыграл соперника из топ-10 впервые с «Мастерса» в Цинциннати в 2020-м, когда справился с греком Стефаносом Циципасом (в начале года канадец также выбил его с Australian Open). Последняя победа Милоша над представителем первой десятки после неудачного первого сета и вовсе датируется 2017 годом, когда он дожал Рафаэля Надаля в Брисбене.

До победы Раонича над Тиафо в Торонто предыдущим игроком, не входившим в топ-500, который выигрывал у теннисиста из топ-10, был австралиец Танаси Коккинакис. Одолел он именно Милоша на травяном турнире Queen's Club в Лондоне летом 2017-го. Раонич «вернул долг» статистике и готовится к матчу второго раунда Торонто со 115-й ракеткой мира японцем Таро Дэниэлом. На бумаге Дэниэл куда менее грозный оппонент, чем Тиафо, но большой вопрос заключается в том, хватит ли сил у Милоша на ещё одну сенсацию. Если он пройдёт японца, то дальше по сетке его наверняка ждёт встреча с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, которого обыграть будет намного сложнее, чем того же Тиафо.

Милош Раонич обыграл Фрэнсиса Тиафо на «Мастерсе» в Торонто Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Хотя на какие-то серьёзные результаты прямо сейчас канадец и не рассчитывает. Раонич не скрывает, что вернулся в тур ненадолго — чтобы вновь почувствовать вкус любимой игры и попрощаться с фанатами. После Уимблдона-2023 он признался, что вряд ли сыграет на этом турнире в следующем году. В любом случае теннисист постарается наилучшим образом проявить себя на, вероятно, последнем домашнем «Мастерсе» в карьере. Милош никогда не выигрывал на нём титул. Ближе всего к победе он был в 2013 году, когда в финале проиграл Рафаэлю Надалю (2:6, 2:6). Тогда в Монреале Раонич вроде бы и выступил хорошо, но по ходу турнира ему пришлось терпеть обвинения в подлом отношении к своему сопернику по третьему раунду аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро.

Раонич коснулся сетки в решающий момент второго сета и не признался в этом

Милош Раонич и Хуан-Мартин дель Потро впервые за карьеру встретились на «Мастерсе» в Торонто в 2013-м. Раонич был посеян под 11-м номером, дель Потро – под шестым. Хуан-Мартин считался фаворитом, хоть и не слишком явным. Оба теннисиста были подвержены травмам. Это активно проявилось на корте и в их дебютном противостоянии.

С самого начала матча боли в спине мешали дель Потро нормально подавать и двигаться по корту. В свою очередь, Раонич после трёх геймов взял медицинский тайм-аут, который длился 12 минут, из-за онемения правой руки. Уже тогда в адрес Милоша посыпались обвинения в некорректности.

«У Раонича только что был 12-минутный тайм-аут из-за травмы, хотя перерыв должен длиться 3 минуты! Так нельзя. Это издевательство над правилами. Просто нелепо. И проблема у него уже была. Разве для «оценки травмы» нужно слишком много времени?» — написал в соцсетях известный комментатор ATP Роб Кениг.

Милош Раонич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Несмотря на явные проблемы со здоровьем, Раонич и дель Потро продолжали играть. В первом сете соперники шли нога в ногу, пока Милош не взял подачу Хуан-Мартина при счёте 6:5 и не закрыл партию.

Дель Потро сделал брейк в начале второго сета и подавал при счёте 4:3. Судьба важного гейма решалась на «больше-меньше». При «ровно» Раонич рванул вперёд и пробил навылет, но по инерции коснулся сетки левой ногой. Опытнейший судья на вышке швед Мохамед Лайани, который месяцем ранее обслуживал финал Уимблдона, не заметил нарушение.

Повтор момента на большом экране отчётливо показал, что нога Раонича касается сетки. Дель Потро пошёл поговорить с судьёй. Лайани отказался менять своё решение.

«Вы совершаете ошибку, я теряю важное очко», — безрезультатно возмущался Хуан-Мартин.

Раонич получил «больше» и сделал брейк, хотя могли быть «меньше» и весьма вероятное отставание 3:5 с последующей необходимостью играть третий сет, который не факт, что завершился бы в его пользу.

При следующей смене сторон дель Потро снова обратился к Лайани.

«То, что только что произошло, несправедливо», — сказал Хуан-Мартин.

«Я следил за мячом, а потом посмотрел на сетку. Я упустил этот момент. Я должен видеть всё сразу, но при этом главное — следить за тем, куда отскочил мяч. Это очень тяжело признавать. Это человеческая ошибка. По крайней мере, я честен с тобой», — ответил аргентинцу Лайани.

Дель Потро старался держать себя в руках, но эпизод с грубой судейской ошибкой определённо выбил его из колеи. Раонич взял следующий гейм на своей подаче, а затем сделал ещё один брейк, закончив матч эффектным бэкхендом.

Хуан-Мартин дель Потро Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Хуан-Мартин, пусть и в корректной форме, явно дал понять, что крайне недоволен случившимся в матче с Раоничем.

«Очень расстроен после матча, который я проиграл. Насчёт концовки… Думаю, все видели, что произошло. Спасибо за вашу поддержку», — написал дель Потро в соцсетях.

Судья Лайани грубо ошибся, но всё-таки это человеческий фактор. От подобного не застрахованы даже самые опытные рефери. В резонансном игровом эпизоде больше вопросов возникло к Раоничу. Многие теннисисты на его месте проявили бы джентльменские качества и признались в касании сетки. Однако Милош не только не раскаялся в сокрытии нарушения, но ещё и радовался тому, что судья его не заметил.

«Мне повезло, что линейный судья не увидел момент и промолчал. Мне повезло, а Хуану – не очень. Это примерно та же ситуация, когда судьи ошибаются, а у тебя нет «челленджей», чтобы оспорить их решение. И мне было трудно признать свою ошибку в такой важный момент матча. Считаю ли я, что очко должно было быть присуждено дель Потро? Гипотетически – да, технически – нет», — сказал Раонич.

Дель Потро после этого решил не сдерживаться и прямо упомянул своего соперника.

«Раонич должен признать свою ошибку. Весь стадион видел, что произошло, судья видел, что произошло. Но судья принял неверное решение, и я ничего не могу с этим поделать. Я уезжаю из Монреаля очень расстроенным», — заявил аргентинский теннисист.

Хуан-Мартина поддержала трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Линдсей Дэвенпорт.

«На месте Раонича я бы так не поступила. В теннисе есть кодекс чести. Раонич должен был признаться в касании сетки», — заявила Дэвенпорт.

Раонич извинился перед дель Потро только после проигранного финала «Мастерса»

Теннисная общественность осуждала Раонича и активно вступалась за дель Потро, но результат матча не изменить. Канадец прошёл дальше. В четвертьфинале Милош обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса (7:6, 4:6, 6:4), а в полуфинале дожал своего соотечественника Вашека Поспишила (6:4, 1:6, 7:6).

Турнир проходил в Канаде, но это всё равно не спасало Раонича от массовой критики болельщиков и экспертов, которые требовали от него извиниться перед дель Потро. Милош сделал это только на следующий день после разгромного поражения в финале от Рафаэля Надаля (2:6, 2:6).

«Сейчас я понимаю, что в пылу момента допустил ошибку. Раньше никогда не попадал в подобные ситуации. Я недоволен собой и тем, как повёл себя, и извлеку урок из этого опыта. У меня только в последние пару дней была возможность подумать над этим. Мне очень жаль, что так получилось, и хочу извиниться перед Хуаном при встрече. Я был неправ и должен был сразу это признать», — заявил Раонич.

Милош Раонич слишком поздно извинился перед Хуан-Мартином дель Потро Фото: Julian Finney/Getty Images

Извинения канадца прозвучали слишком поздно, не совсем искренне и в большей степени вынужденно из-за неутихающей шумихи. Но лучше так, чем отказаться раскаиваться в подлом и неэтичном поведении по отношению к сопернику. Тем более что Раонич в долгосрочной перспективе, похоже, действительно извлёк урок.

Небольшой экскурс в настоящее. Раонич в вышеупомянутом матче с Тиафо на «Мастерсе» в Торонто в этом году оказался в противоположной по сравнению с Монреалем-2013 ситуации. Фрэнсис выиграл первую партию на упорном тай-брейке — 14:12. На сет-пойнте Тиафо коснулся сетки после выполненного удара, но тронул только самый её край за пределами корта, что, согласно правилам, не считается нарушением. Здесь не было судейской ошибки, и ситуация даже близко не равнозначная с Монреалем, однако момент неприятный. Вероятно, Раоничу вспомнились матч с дель Потро и своё неэтичное поведение в нём. Милош недолго и не особо активно поспорил с рефери, а затем спокойно принял поражение в первом сете. Через 1,5 часа после данного эпизода канадец сломил Тиафо, одержав первую за три года победу над представителем топ-10. С возрастом Раонич стал более корректным теннисистом, что заслуживает всяческой похвалы. Не последнюю роль в этом сыграл скандал в Монреале 10 лет назад.

Дель Потро – неконфликтный и весьма доброжелательный человек. Аргентинец принял извинения Раонича, хотя на тот момент определённое не очень хорошее мнение о его человеческих качествах у него наверняка сложилось. Хуан-Мартин в некотором смысле отомстил Милошу за случай в Торонто, через пару месяцев одолев канадца (7:6, 7:5) в финале октябрьского турнира в Токио. Дель Потро выиграл третий турнир в 2013 году. Кроме того, чемпион US Open — 2009 вернулся в топ-5 рейтинга АТР благодаря победе над Раоничем в Токио.

Хуан-Мартин дель Потро с кубком турнира в Токио в 2013-м Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Своего рода «компенсацию» за Монреаль Хуан-Мартин получил. Важно, что теннисисты уладили конфликт. После финала в Токио дель Потро и Раонич делали комплименты в адрес друга. Хуан-Мартин называл Милоша одним из сложнейших соперников на корте, а тот в ответ охарактеризовал его как несгибаемую легенду тенниса.

В дальнейшем дель Потро обеспечил себе положительный баланс в играх с Раоничем – 3-2. Знаковую победу над ним он добыл в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2018 (6:3, 6:2), после чего в напряжённой битве с Роджером Федерером (6:4, 6:7, 7:6) впервые взял титул на этом престижном турнире.

Дель Потро завершил карьеру в феврале 2022 года из-за постоянных травм. Хотя несколько месяцев назад 34-летний Хуан-Мартин заявил, что подумывает о возвращении и тренируется ради возможного камбэка на US Open. Его теннисная судьба во многом схожа с Раоничем, который тоже пропустил значительный период карьеры из-за проблем со здоровьем.

Возможно, Хуан-Мартин найдёт в себе силы вернуться, как и Милош. Теоретически дель Потро и Раонич могли бы снова пересечься на корте. Вряд ли на каком-либо значимом турнире, но это была бы очень красивая и трогательная история.